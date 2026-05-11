Caso de madre e hijo muertos en Sanarate apunta a violencia intrafamiliar

La muerte de una madre y su hijo volvió a poner bajo atención la problemática de la violencia contra la mujer y los entornos de riesgo que afectan a familias en Guatemala. Las víctimas fueron localizadas con heridas de arma de fuego en una finca privada de aldea Llanos de Morales, Sanarate, El Progreso.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos en seguridad, criminología y salud mental analizaron el caso y advirtieron sobre patrones de violencia intrafamiliar, dependencia emocional y las dificultades que enfrentan las víctimas para denunciar agresiones.

Las víctimas fueron identificadas como Silvia Ruano Pineda, de 28 años, y su hijo Eydan Yoan Cante Ruano, de 11, quienes murieron por laceración cerebral producida por heridas de arma de fuego, según confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Investigación apunta a amenazas previas

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), en la escena fueron localizados cuatro casquillos de arma de fuego. Familiares indicaron a investigadores que Silvia Ruano Pineda había manifestado problemas con su pareja actual, quien presuntamente ya la había amenazado de muerte.

Expertos analizaron en Impacto Directo el caso de Silvia Ruano Pineda y su hijo, hallados sin vida en Sanarate. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Una hermana de la víctima relató que durante la madrugada del sábado recibió una llamada de auxilio de Silvia, pero horas después ya no obtuvo respuesta.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, afirmó durante el programa que las autoridades mantienen varias líneas de investigación.

“Hay varias versiones a este momento, una de ellas que tenía problemas con su expareja, en este caso el padre del menor de edad, y otra donde también tenía problemas con la pareja actual”, indicó.

También aseguró que investigadores ya efectuaron diligencias de allanamiento para ubicar al principal sospechoso. “Hay un trabajo de investigación y se dará con el presunto o los presuntos responsables de haber cometido este hecho delincuencial”, añadió.

Expertos advierten sobre patrones de violencia

Durante el análisis en Impacto Directo, la periodista y comunicadora Roxana Sánchez señaló que el caso refleja situaciones que afectan principalmente a mujeres jóvenes en áreas rurales.

“Sabemos que son las personas más vulnerables dentro de nuestra sociedad, especialmente en el área rural donde todavía el machismo se mantiene”, expresó.

Sánchez también destacó que Silvia Ruano Pineda se convirtió en madre durante la adolescencia y relacionó esa situación con patrones de violencia y dependencia. “Ninguna mujer debe ser obligada a convivir con X y Y persona menos a partir de los 17 años”, afirmó.

El médico experto en salud mental Héctor Pérez indicó que actualmente se conoce que la madurez cerebral ocurre después de los 20 años, por lo que consideró preocupante la normalización de embarazos adolescentes en algunos sectores.

“La madurez no es con la adolescencia”, explicó. Además, añadió: “Tenemos que decir que eso no puede ser normal”, al referirse a prácticas que, según dijo, continúan repitiéndose en algunas comunidades.

Denuncias y medidas de protección

El abogado experto en desarrollo y seguridad Luis Villegas señaló que muchas víctimas permanecen atrapadas en círculos de violencia psicológica, económica y emocional.

“Hay violencia psicológica, hay violencia financiera, hay distintos tipos de violencia”, afirmó. También indicó que familiares y personas cercanas deben alertar a las autoridades cuando detecten señales de riesgo.

Por su parte, el abogado y médico experto en criminología Jorge Granados explicó que denunciar no siempre garantiza protección inmediata para las víctimas. “Las medidas de protección que se le brindan a la mujer y al menor son eminentemente de que ella pueda llamar a una unidad de la Policía Nacional Civil”, señaló.

Analistas advirtieron sobre patrones de violencia intrafamiliar y dificultades para denunciar agresiones en Guatemala. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Granados agregó que algunos agresores reaccionan de manera violenta al conocer denuncias en su contra. “Cuando la misma mujer sabe que el hombre tiene perfiles de criminalidad (...) que mejor nunca amenace, te voy a denunciar; simplemente que actúe y que busque un lugar donde resguardarse”, expresó.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del doble crimen ocurrido en un camino de terracería de aldea Llanos de Morales, Sanarate, El Progreso.

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