Suman 13 capturas de presuntos miembros de la banda Distribuidores de la Chana, que se hacían pasar por la PNC

Justicia

Suman 13 capturas de presuntos miembros de la banda Distribuidores de la Chana, que se hacían pasar por la PNC

Capturan en Amatitlán a una mujer buscada por asesinato, presunta integrante de una banda que, según la PNC, se hacía pasar por agentes para cometer delitos.

la Redacción

|

time-clock

13 capturados Distribuidores de la chana

La Policía Nacional Civil capturó a otra presunta integrante de la estructura criminal "Distribuidores de la chana", que suma 13 aprehensión contra la banda que se hacía pasar por agentes de la DEIC para cometer delitos de asesinato y narcomenudeo. (Foto Prensa Libre: PNC).

En la colonia El Progreso II, en Amatitlán, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) aprehendieron a una mujer de 47 años, sospechosa de integrar la estructura criminal conocida como “Distribuidores de la Chana”.

La detenida fue identificada como Claudia “N”, quien tenía una orden de captura emitida por un juzgado de Guatemala desde el 14 de octubre.

La PNC informó que está señalada por el delito de asesinato.

Con Claudia “N” suman 13 las capturas relacionadas con la muerte de un hombre en Amatitlán, el 19 de septiembre de 2023, cuando supuestos integrantes de la DEIC lo llevaron por la fuerza a un área desolada del municipio y lo mataron.

EN ESTE MOMENTO

En conferencia de prensa, el ministro de salud Francisco Coma, anuncia que inicia la jornada de vacunación para prevenir enfermedades contra el Polio (OPV) y DPT, Tétanos, Diftería y Tosferina a niños de 18 meses hasta jóvenes de 14 años y mujeres en gestación. Fotografía: Roberto López Fecha: 22/04/2022

Ministerio de Salud alerta sobre aumento de casos de tosferina en Guatemala

Right
Puerto Santo Tomás 2 foto de archivo de agosto 2025

Empornac enfrenta retrasos y señalan lentitud laboral: cámaras exigen solución inmediata

Right

También lea: MP y PNC investigan a quién pertenece la casa en donde se escondían pandilleros fugados de Fraijanes 2

Estructura criminal

El viernes 17 de octubre, la PNC y el MP realizaron 38 allanamientos en Ciudad de Guatemala, Amatitlán, Retalhuleu, Escuintla y Chimaltenango.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas 12 personas y se decomisaron armas y drogas.

Entre las detenidas figura Angélica “N”, señalada de asociación ilícita y de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas. Las autoridades incautaron drogas valoradas en Q3 millones 36 mil: 2,664 cápsulas con cocaína, 12 kilos de cocaína y seis kilos de marihuana.

Según el reporte policial, también fue detenida Nidia “N”, por su presunta participación en el delito de asesinato en grado de tentativa. Asimismo, se notificó sobre la aprehensión de José “N”, alias “Nergal”, supuesto integrante activo del Barrio 18.

LECTURAS RELACIONADAS

PNC armas incautadas estructura narcomenudeo allanamientos 17 octubre 2025 Foto PNC

Tenían droga, armas y altar a la Santa Muerte: desarticulan estructura de narcomenudeo conocida como “Los distribuidores de La Chana”

chevron-right
Rudy Augusto Ortiz Morales, alias el Smoking, quien hasta el 16 de mayo se confirmó que no estaba en su celda en Fraijanes 2. (Fotoarte Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Nueve de los 20 fugados en Fraijanes 2 integran la Rueda del Barrio 18, cabecillas de la pandilla

chevron-right

Le podría interesar: MS-13 desplaza a Los Caradura de El Gallito y control por el narcomenudeo incrementaría la violencia, según autoridades

En uno de los allanamientos, las autoridades hallaron un altar a la Santa Muerte, con figuras de diferentes tamaños y veladoras, según fotografías difundidas por la PNC.

Otros indicios recabados incluyen siete armas de fuego, dos rifles, 15 cargadores, 654 municiones, 21 teléfonos celulares y Q43 mil 100 en efectivo.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Delincuencia Delincuencia en Guatemala Justicia Narcotráfico 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS