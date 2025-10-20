Suman 13 capturas de presuntos miembros de la banda Distribuidores de la Chana, que se hacían pasar por la PNC

En la colonia El Progreso II, en Amatitlán, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) aprehendieron a una mujer de 47 años, sospechosa de integrar la estructura criminal conocida como “Distribuidores de la Chana”.

La detenida fue identificada como Claudia “N”, quien tenía una orden de captura emitida por un juzgado de Guatemala desde el 14 de octubre.

La PNC informó que está señalada por el delito de asesinato.

Con Claudia “N” suman 13 las capturas relacionadas con la muerte de un hombre en Amatitlán, el 19 de septiembre de 2023, cuando supuestos integrantes de la DEIC lo llevaron por la fuerza a un área desolada del municipio y lo mataron.

Estructura criminal

El viernes 17 de octubre, la PNC y el MP realizaron 38 allanamientos en Ciudad de Guatemala, Amatitlán, Retalhuleu, Escuintla y Chimaltenango.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas 12 personas y se decomisaron armas y drogas.

Entre las detenidas figura Angélica “N”, señalada de asociación ilícita y de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas. Las autoridades incautaron drogas valoradas en Q3 millones 36 mil: 2,664 cápsulas con cocaína, 12 kilos de cocaína y seis kilos de marihuana.

Según el reporte policial, también fue detenida Nidia “N”, por su presunta participación en el delito de asesinato en grado de tentativa. Asimismo, se notificó sobre la aprehensión de José “N”, alias “Nergal”, supuesto integrante activo del Barrio 18.

En uno de los allanamientos, las autoridades hallaron un altar a la Santa Muerte, con figuras de diferentes tamaños y veladoras, según fotografías difundidas por la PNC.

Otros indicios recabados incluyen siete armas de fuego, dos rifles, 15 cargadores, 654 municiones, 21 teléfonos celulares y Q43 mil 100 en efectivo.

