Sin nuevos perfiles: MP cubre fiscalías con funcionarios de la casa

El Ministerio Público (MP) inició una reorganización de sus fiscalías y áreas administrativas tras la llegada de Gabriel García Luna a la jefatura de la institución. Fuentes del MP revelaron el 26 de junio los nombramientos de nuevos responsables, en su mayoría mediante relevos entre jefaturas existentes y, en algunos casos, con designaciones interinas, sin convocar hasta ahora a concursos internos ni incorporar nuevo personal.

Maura Elena Figueroa Salay ocupa la jefatura interina de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Salay se desempeñó durante cuatro meses como fiscal adjunta de esa fiscalía, cuando estaba dirigida por Rafael Curruchiche Cucul, destituido el pasado 20 de mayo. Anteriormente fue jefa de la Agencia Fiscal de San Lucas Sacatepéquez.

En la Fiscalía contra la Corrupción fue nombrado Edgar Rolando Rodenas, quien dirigía la Fiscalía de Delitos contra Periodistas.

Margarita Izaguirre quedó al frente de la Fiscalía de Extinción de Dominio, donde ha desarrollado gran parte de su carrera dentro del Ministerio Público.

Raúl Figueroa asumió la jefatura de la Fiscalía contra Secuestros pero fue removido el viernes pasado Anteriormente fue jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, cargo que ocupó tras la renuncia de Stuardo Campo, en el 2023.

Ivy Argueta fue designada jefa de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad. La fiscal cuenta con una trayectoria de más de una década dentro del Ministerio Público.

Alfredo Solórzano asumió la Fiscalía contra la Trata de Personas. Antes estuvo al frente de las fiscalías de Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, de Delitos contra la Vida y de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Además, se postuló como aspirante a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Por su parte, Hassen Coy López fue designado jefe de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales. Anteriormente se desempeñó como fiscal de sección adjunto de la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Freddy Santos fue trasladado de la Fiscalía de Atención al Migrante a la Fiscalía de Delitos Económicos. Antes laboró durante más de una década en la Fiscalía contra Secuestros.

Mientras tanto, María Esther Guzmán asumió la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente. Uno de los últimos casos que tuvo a cargo, cuando laboraba en la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, fue el operativo Mercaderes de Migrantes Región Noroccidente, en el que capturaron a integrantes de una estructura criminal dedicada al lavado de dinero y al traslado de migrantes hacia EE. UU.

El nuevo fiscal general designó a Gilberto de Jesús Porres de Paz en la Fiscalía Municipal de Palencia. Porres de Paz, esposo de la exfiscal general María Consuelo Porras, fue fiscal de sección adjunto en la Fiscalía contra la Corrupción y posteriormente fue trasladado a la Unidad de Investigación.

No todas las fiscalías fueron objeto de cambios. Nancy Ovando sigue a cargo de la jefatura de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

Klayber Bladimiro Sical Jiménez también continúa al frente de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, cargo que ocupa desde agosto del 2022, cuando fue designado encargado del despacho en sustitución de Luis Arturo Archila.

“El licenciado Luis Arturo Archila quien estaba designado como encargado de despacho de la Fiscalía contra el Crimen Organizado regresa a su puesto anterior en la Unidad de Impugnaciones, derivado de ello, se designó como encargado de despacho de la Fiscalía, al Fiscal de Sección Adjunto, Klayber Sical”, señaló el MP en esa ocasión.

Otro de los cambios fue el nombramiento de Celma Raquel Sáenz Barrios como fiscal regional de la Región VII de Occidente, en sustitución de Cinthia Monterroso. Sáenz se desempeñaba como fiscal de Distrito de Sacatepéquez durante la administración de la exfiscal general María Consuelo Porras.

Cambios en la estructura administrativa

La reestructuración también alcanzó la cúpula administrativa del MP.

Hasta ahora han sido confirmados Esvin Santiago Chavajay como secretario general; Salvador Alberto Guzmán Cermeño, como secretario de Política Criminal; Shirley García Ovalle, como secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación; José Raúl López Lamadrid, como coordinador nacional, y Rony López Galindo, al frente de la Secretaría de Asuntos Informáticos.

Carrera fiscal y posibles cambios

Aunque algunos de los nombramientos han sido calificados en redes sociales como un "reciclaje" de funcionarios, Alan Ajiatas, exfiscal del Ministerio Público y analista en seguridad y justicia, considera que varios de los nuevos jefes forman parte de la carrera fiscal y cuentan con años de experiencia dentro de la institución.

Explicó que, originalmente, las jefaturas de fiscalía se obtenían mediante un proceso de oposición que incluía pruebas escritas, orales y psicométricas, además de una evaluación del historial laboral de cada aspirante. Ese sistema permitía que los ascensos respondieran a los méritos y al desarrollo de una carrera fiscal.

Sin embargo, Ajiatas señaló que ese modelo comenzó a debilitarse durante la administración de la exfiscal general María Consuelo Porras, cuando, a su juicio, se realizaron destituciones y traslados que alteraron el sistema de ascensos por mérito y afectaron la especialización de varias fiscalías.

El exfiscal indicó que conoce a varios de los funcionarios recientemente nombrados porque también formó parte de la carrera fiscal y aseguró que muchos tienen una amplia trayectoria dentro del Ministerio Público.

No obstante, advirtió que algunas fiscalías especializadas requieren perfiles específicos, por lo que será necesario verificar que los nuevos responsables cuenten con la experiencia para dirigirlas. Agregó que los traslados masivos registrados en los últimos años provocaron que varias fiscalías perdieran personal especializado, lo que debilitó su capacidad de investigación.

Ajiatas considera que los cambios anunciados hasta ahora responden a la necesidad de reorganizar la institución de manera inmediata, aunque estima que la reestructuración aún no ha concluido.

"Probablemente seguirán haciendo cambios y estos nombramientos son de manera temporal o transitoria, mientras la nueva administración se adapta al manejo del Ministerio Público", comentó.