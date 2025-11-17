Caso de María Ríos avanza: acusan de homicidio voluntario al propietario que disparó contra guatemalteca en Whitestown

Caso de María Ríos avanza: acusan de homicidio voluntario al propietario que disparó contra guatemalteca en Whitestown

La fiscalía anunció que el propietario de una vivienda en Whitestown, un hombre de 62 años, está acusado del asesinato de la guatemalteca María Ríos, madre de cuatro hijos.

Familiares despiden a María Florinda Ríos en Guatemala

María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, murió frente a su esposo tras recibir un disparo, al llegar por error a una casa en Indiana donde debía realizar un trabajo de limpieza. (Foto Prensa Libre: cortesía / IndyStar)

La Fiscalía del condado de Boone acusó de homicidio voluntario al propietario de la vivienda que disparó y mató a la guatemalteca María Ríos, quien trabajaba en labores de limpieza y llegó por error a una casa en Whitestown el 5 de noviembre del 2025.

El fiscal Kent T. Eastwood anunció que Curt Douglas Andersen, de 62 años, enfrenta un cargo de homicidio voluntario por la muerte de la trabajadora, quien llegó con su esposo a la casa equivocada la mañana del 5 de noviembre mientras buscaban la dirección correcta para realizar un servicio.

El propietario de la vivienda ha sido acusado penalmente casi dos semanas después del hecho.

“Esto es una tragedia para todos los involucrados”, declaró Eastwood al confirmar la acusación formal, citó el medio local IndyStar.

Registros penitenciarios muestran que Andersen fue ingresado en la cárcel del condado de Boone el 17 de noviembre, según el medio.

La decisión marca un punto crucial en un caso que ha reavivado el debate sobre las leyes de defensa propia en Indiana, un estado que permite el uso de la fuerza letal para proteger una vivienda si el propietario considera que enfrenta una amenaza inminente, en los Estados Unidos.

El ataque ocurrió en el porche de la vivienda, donde Ríos recibió un disparo en la cabeza minutos después de que ella y su esposo llegaran a la dirección.

Su esposo relató que no intentaron abrir la puerta cuando se produjo el disparo desde el interior.

La familia y organizaciones de inmigrantes habían exigido a las autoridades que presentaran cargos, señalando que el caso evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores inmigrantes, especialmente en empleos de limpieza y servicios.

Con la acusación ya presentada, la Fiscalía continuará con el proceso judicial, mientras la familia de María Ríos insiste en que se dicte una condena que haga justicia por su muerte.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) informó previamente que daba seguimiento al caso y que mantenía comunicación con la familia; sin embargo, ahora que la Fiscalía presentó cargos formales, la institución aún no ha emitido una postura sobre este nuevo avance.

