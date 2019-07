Comida en el suelo, insultos, golpes y mujeres en su periodo sin toallas sanitarias: migrantes narran tormento vivido en centros de detención

Después de una semana de permanecer en el centro de detención, Mario sintió ganas de morir, el sufrimiento propio, de sus hijos y de decenas más que estaban en ese lugar le causó una profunda depresión. La respuesta a sus gritos de auxilio por comida, agua y atención médica fue insultos, agravios y a veces hasta golpes.

El relato de Mario es uno de los 49 que documentó y compiló en un informe la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que funciona en El Paso, Texas, y que recién dio a conocer. En el mismo se revela cómo cientos de personas, hombres, mujeres y niños, padecieron situaciones que la misma Red afirma “nunca habían ocurrido”.

Fernando García, secretario ejecutivo de esa organización, expuso que desde el 2000, año tras año llevan a cabo estas entrevistas con migrantes que pasan por los centros de detención, y aunque siempre han salido a luz algunos casos, este año son muchas las personas afirmaron haber sufrido vejámenes, lo cual lo lleva a afirmar que se trata de “una actitud generalizada de los oficiales —quienes tienen— una intención de hacerles daño a los migrantes”.

García contó que los 49 casos que documentó al Red son una “pequeña muestra” de lo que ha ocurrido recientemente en los centros de detención, donde las denuncias por malos tratos han abundado, por ejemplo, de que mujeres han tenido que beber agua de los inodoros, les tiran la leche para los bebés y los alimentos al piso y a los niños les dan de comer apenas un sándwich para todo el día.

Estas acciones son calificadas por García como “un menosprecio a la dignidad de las personas”.

Para el activista, “hay un desentendimiento de la humanidad de ellos y de estos niños, esa es la consecuencia de la retórica dura, racista y de odio de esta administración”, por lo cual, considera, “estamos viviendo una agresión sin precedentes en contra de las familias mujeres y niños por parte de las instituciones migratorias de Estados Unidos”.

“Cuando entendemos eso sabemos por qué han muerto niños en detención, porque las condiciones son terribles y eso no ha cambiado, es un problema sistemático de violaciones a los derechos humanos de las personas que están en detención”, enfatizó.

Son múltiples las voces que se han sumado a las críticas por el trato que reciben los migrantes en detención. La del obispo de la diócesis de San Antonio Texas, Mark J. Seitz, es uno de ellos.

En una reciente declaración, Seitz expuso que el Gobierno de EE. UU. trata a los niños bajo su custodia “peor que a animales”.

“Un gobierno y una sociedad que le dan la espalda a las madres embarazadas, a los bebés y a las familias no están bien. Sufrimos de un endurecimiento del corazón que amenaza la vida”, enfatizó el obispo.

Añadió que los maltratos se agudizan cuando los migrantes “hablan otro idioma, son morenos o indígenas pues así es más fácil despreciarlos”.

“¿Por qué no podemos ponernos en sus zapatos? Creemos que simplemente no tienen derecho a salvar a sus hijos de la violencia o la desnutrición. No tienen derecho a un trabajo ni a mantener a sus familias”, cuestionó Seitz.

“Nosotros los estadounidenses necesitamos revisar nuestros corazones. Nuestros corazones se han vuelto demasiado fríos y demasiado duros y eso es un mal presagio para la salud de nuestra nación”, advirtió el obispo.

“¿Hemos olvidado a Dios? Aquí en la frontera, Él toca a la puerta. En las vidas de Jackelyn y Felipe, Óscar y Valeria. En nuestros vecinos aquí, hoy”, sentenció.

A continuación, se describen algunos de los testimonios que los migrantes que pasaron por las cárceles de la Patrulla Fronteriza contaron a la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, y en los cuales relatan sus penas, sufrimientos y angustias.

Del total de casos, por lo menos ocho involucran a guatemaltecos.

“Mi hija temblaba de frío”

12 de mayo de 2019

Centro de detención en Río Grande

Mi nombre es B. J. y vengo de Guatemala. La noche que nos dirigimos a la CBP, los guardias nos quitaron nuestros cepillos de dientes, pasta de dientes y cordones de los zapatos y los tiraron a la basura, nos pidieron que nos acostáramos boca abajo, en el suelo porque éramos ilegales aquí. Nos quitaron las bufandas y estábamos con mucho frío, luego nos llevaron a otro lugar y nos dejaron una noche al aire libre en el frío, no nos dieron mantas con que taparnos, mi hija temblaba de frío. Ya en la CBP nos metieron en una celda también muy fría, mi hija tenía mucha tos, pero no había nada que yo pudiera hacer, nos trataron muy mal, solo nos alimentaban solo dos veces al día y los niños solo les daban jugos, a mí me pusieron un grillete.

“Bebíamos agua del grifo”

4 de mayo de 2019

Carpa bajo Puente de El Paso

Mi nombre es J.C. vengo de Guatemala, al principio nos pusieron en una celda muy fría, día y noche estábamos bajo el aire, era una celda inadecuada porque querían que hiciéramos nuestras necesidades frente a los niños y eso está mal. No entiendo cómo esperaban que me bajara los pantalones delante de mis hijos. Si queríamos agua teníamos que beber del grifo que estaba justo encima del inodoro. A los niños solo les daban un pequeño jugo y no nos daban agua cuando la pedíamos. No es justo lo que nos hicieron, la comida era muy mala nos la daban cruda, por ejemplo, sopas y avena, lo peor para mí fue el maltrato que le dieron a mi hija de 10 años.

“Los niños lloraban y nadie ayudaba, sentía ganas de morir”

11 de mayo, a las 4:00 pm

Puente Internacional de Entrada

Cada vez que queríamos dormir nos despertaban para contarnos, hacían que nos levantáramos y nos gritaban y decían que venía más gente y que era nuestra culpa, nos llamaban con palabras que no las puedo repetir (insultos). De comer nos daban un poco de pan y carne fría. Luego cerraron las tiendas y no había ventilación, sentía ganas de morir, después nos cambiaron a otras tiendas más espaciosas donde había frío muy fuerte, muchas personas temblaban de frío y comenzaron a enfermarse. No descansábamos porque nos contaban a cada rato, hasta cinco veces por la noche, pateaban a los niños para que se levantaran, así pasé dos noches con mis hijos. Luego pasó lo mismo en la sede de la CBP, ahí empecé a sentir una gran depresión, mi cuerpo ya no resistía, empecé a sentir que iba a morir porque sentía algo en mi pecho que me presionaba, tal vez fue por ver el sufrimiento de todos los que estábamos ahí, comenzamos a orar y le pedimos a Dios que tuviera misericordia, fueron días muy difíciles, no merecemos ser tratados como criminales.

Mi nombre es M. vengo de Guatemala. Cuando crucé el puente de Juárez hice una fila muy larga, luego nos procesaron y nos llevaron a un lugar para identificarnos y allí nos quitaron todas nuestras pertenencias. Ahí comenzó nuestro castigo, después nos llevaron a una tienda con grupo enorme de migrantes, éramos alrededor de 600. No había lugar para nosotros, ni siquiera para estar sentados, los niños lloraban y nadie les ayudaba; al contrario, cada vez venían más y más y los enviaban a las tiendas de campaña donde ya no había espacio. Nos decían que teníamos que pararnos para que todos cupiéramos, había un calor intenso, pero ellos no querían que saliéramos de las tiendas y adentro había hedor de zapatos, ropa mojada y pañales sucios.

“Malditos hijos de p…”

16 de mayo, 8 a. m.

Cruce de Juárez, Puente Negro

Soy M. V. fui atacado por un oficial de la Patrulla Fronteriza. Mientras cruzaba la valla con mi hijo tropecé y me agarré de la valla, entones un oficial se molestó y me tiró del brazo muy fuerte que me dolió horriblemente y me lastimé un dedo y cuando les decía que sentía mucho dolor me ignoraban. Otra persona, I N. G., fue atacada por el mismo oficial, cuando lo puso en el suelo no quería estar ahí porque estaba muy caliente, entonces lo pateó en la espalda y le dijo “malditos hijos de p… ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no quedan en su tierra comiendo m…? Ese mismo oficial puso a las mujeres en fila para ir al baño, una de ellas se movió un poco de la línea y él la empujó fuerte contra la cerca pese a que ella sostenía a su bebé en sus brazos.

Sin asistencia médica

15 de mayo del 2019

Lugar no identificado

Me dijeron que como no llevaba mi DPI que iban a llevarse a mi hijo, luego me llevaron y me entregaron a la inmigración de los Estados Unidos revisaron todas las maletas, yo llevaban una camisa y una chaqueta para mi hijo y me dijeron que me la quitara. Luego me llevaron a una pequeña habitación donde había tres madres con sus hijos y nos dieron un colchón muy delgado para poner en el suelo y hacía mucho frío y nos dieron una manta delgada y dormimos allí. Por la noche, mi hijo empezó a llorar porque le dolía un oído, pero no le dieron nada para el dolor.

“Nos insultaron y escupieron”

12-14 de mayo de 2019

Bajo el puente en El Paso

Había demasiada gente que estaba siendo maltratada, vi a un niño que estuvo a punto de ser golpeado por un agente de la Patrulla Fronteriza, todos llorábamos, había días que no nos daban comida ni agua y se burlaban de nosotros. Me obligaron a firma documentos lo que no es legal y cuando me resistí a hacerlo me gritaron: “Si no firmas, no me importa y te subes a ese camión y te voy a dejar a Guatemala” y sentía mucho miedo.

Me detuvieron el 12 de mayo. Me llevaron a un lugar donde vi cómo atacaron a menores de edad y a una persona homosexual de quien se burlaban. En el primer lugar donde nos llevaron hubo muchos abusos, nos insultaron nos escupieron y no nos dejaban beber agua o ir al baño. Cuando yo estuve había dos ancianas. Nunca hacían el recuento de día, solo de noche a las 12 y a las 3 de la madrugada, me rompió el alma como patearon a las dos señoras de 59 y 60 años y a mí también. Nos trataron como perros nuestra ropa nos la quitaron porque nos decían que era basura.

“Nos tiraban la comida en el suelo, el lugar era un infierno”

13 de abril a mediados de mayo de 2019

Instalación en El Paso

Mi nombre es J. Vengo huyendo de Guatemala, fui detenida el 13 de abril, me trasladaron a un centro de detención en El Paso, Texas, una vez allí me trasladaron al congelador donde sufrí abuso psicológico y físico. Cuando me daban comida la tiraban al suelo, allí comíamos una o dos veces al día, sólo nos daban un sándwich. El 17 de abril alrededor de las 10 a.m., nos llevaron afuera en el frío, allí tuve que dormir sin una manta y después de pasar la noche allí estaba al sol sin sombra y sin agua. Bebíamos agua con mucho cloro y tenía ampollas en la boca. Allí tuve que soportar mucha hambre, sol, y el frío, de todo y no me dejaron llamar a mi familia. Luego no podía dormir porque los agentes nos decían “levántate porque no es tiempo para dormir” y golpeaban la puerta.

Luego me llevaron a una especie de base militar que estaba abarrotada y no había espacio ni para estirar las piernas. Además, con frecuencia la comida ya no servía y tenía moho. En ese lugar estuve 15 días sin ducharme y los agentes nos gritaban cerdos apestosos, nos humillaban. Después de ese tiempo nos llevaron a ducharnos, nos dieron cinco minutos en una ducha con agua muy caliente, me quemé. Ese lugar era un infierno, me pateaban cuando nos llamaban y no escuchaba. Después me enfermé, tuve mucha fiebre, y aunque avisé solo me respondieron que no había medicó. Sufrí mucho. Pasé más de 30 días sin cepillarme los dientes no nos daban cepillos porque decían que podíamos usarlos como arma.

Los agentes nos decían que ya íbamos a ver a nuestras familias. Un día uno me llamó y me dijo “ven firma esto” y no me explicó nada, después solo supe que era para regresar a Ciudad Juárez.