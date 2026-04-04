Congreso retomará análisis del subsidio a los combustibles después de Semana Santa

El lunes 6 de abril, el Congreso reanudará sus actividades luego del descanso de Semana Santa, y se tiene previsto que, en la primera reunión de la instancia de jefes de bloque, que se llevará a cabo ese mismo día, se conozcan distintos temas que, según han indicado varios diputados, requieren atención urgente cómo el tema del subsidio a los combustibles.

El martes 25 de marzo se llevó a cabo en el hemiciclo la última sesión ordinaria, previo al descanso de la Semana Mayor, en la que se esperaba que los diputados conocieran y aprobaran de urgencia nacional la propuesta de ley enviada por el Organismo Ejecutivo para subsidiar el precio de los combustibles, ante el incremento registrado en las últimas semanas.

En esa ocasión, los acuerdos que se afirmaba tenían las bancadas para aprobar la propuesta del Ejecutivo se rompieron durante el transcurso de la sesión, lo que provocó que, luego de aprobar en primera lectura la iniciativa de ley antilavado, se rompiera el quorum.

Según indicaron varios diputados, los acuerdos se rompieron debido a que el bloque oficial buscaba, junto con la aprobación del subsidio, la aprobación de una ampliación presupuestaria por Q1 mil 500 millones.

Subsidio como primer punto

El presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que, para la sesión de la instancia de jefes de bloque, que se realizará el lunes, se tiene previsto abordar varios temas, principalmente el subsidio a los combustibles que quedó pendiente de aprobar previo a la Semana Santa, así como otros asuntos que constituyen una agenda de país, afirmó.

“Queremos aprobar el subsidio al combustible, queremos aprobar la ley de lavado en segundo debate y queremos aprobar la ley de puertos en tercer debate y redacción final, esa es la agenda país. Vamos a discutir la agenda con los jefes de bloque y si ellos la aprueban vamos a tener sesión”, aseguró.

Contreras comentó que también se ha girado una invitación a los transportistas para que se reúnan con los jefes de bloque, con el fin de conocer sus inquietudes con respecto al tema de los combustibles, principalmente el diésel, y encontrar una solución inmediata a la problemática.

“Estoy invitando a los transportistas con los cuales ya tuve un diálogo para que vengan y nos digan, y estamos en constante negociación, para poder aprobar el subsidio al diésel que es tan necesitado en este momento”, afirmó.

Diálogo permanente

Con relación a los señalamientos hechos por diputados oficialistas durante la última sesión ordinaria, sobre la falta de diálogo y acuerdos con la Junta Directiva para buscar una solución al problema de los combustibles, Contreras aseguró que se mantiene el diálogo “permanente” con los diferentes bloques legislativos, con el objetivo de lograr los consensos necesarios para aprobar no solo este tema, sino otros que también son prioritarios para el país.

“Guatemala no se construye ni con monólogos, ni con imposiciones absurdas, se construye dialogando, el dialogo permanente. Ya les dimos muestras de eso, el TSE – elección de magistrados – fue un diálogo de 40, 50 horas y logramos un buen resultado. La CC – elección de magistrados – fue un diálogo, una sesión de 14, 15 horas, pero conseguimos resultados. Le agradezco a los jefes de bloque y al pleno en general porque si nos ponemos de acuerdo construimos país”, aseguró Contreras.

Este año la décima legislatura del Congreso está bajo la presidencia del diputado Luis Contreras, del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), luego que nuevamente la alianza oficialista ganara la elección del órgano político.

Pero, aunque el Congreso ha cumplido con la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y con los procesos que le competen para la renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC), los analistas ven pocos resultados para la población en general.

Este año la actividad legislativa también peligra por los escenarios del año preelectoral, lo que podría significar una baja en la cantidad de decretos y la calidad de la legislación, según los analistas.

Bajar los costos

Para Pablo Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, el actuar de los diputados se enfocó en temas políticos, priorizando quizá necesidades partidarias más que el bien colectivo y social.

“Las decisiones que han tenido que tomar se basan precisamente en intereses que tienen que ver de cara a sus futuras decisiones políticas, sus futuras participaciones y en un año preelectoral estamos viendo cómo el Congreso de la República se está ordenando políticamente, lo cual lo ha hecho improductivo”, dijo.

Pero tras el descanso de la Semana Santa, Solórzano estima que los diputados no deberían de seguir dejando de lado las propuestas que buscan mitigar el aumento a los combustibles.

“Creo que sería importante abordar el tema económico en relación con la situación actual. Obviamente los temas del país que han estado en la mesa y que no han avanzado a pesar de los consensos”, señaló.

Falta de acción del Gobierno

A criterio del diputado Orlando Blanco, cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso, esta situación que ha derivado en el incremento de los combustibles en el país se debe a la falta de acciones concretas y sanciones por parte de las autoridades gubernamentales, principalmente del Ministerio de Energía y Minas, que según afirma, han permitido la especulación por parte de los distribuidores de combustibles.

“Lamentable esta situación, pero todo esto tiene un punto de origen y es la debilidad, el contubernio de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas por no sancionar a toda esta gente que se ha encargado de especular. Llevamos ya más de un mes de una política de especulación”, afirmó.

Blanco también indicó que, junto a los integrantes de su bancada, estarán citando a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas para conocer cuáles son las acciones concretas que esperan implementar para solucionar el problema que está afectando principalmente el bolsillo de los guatemaltecos.

“El presidente – Arévalo – debería destituir al ministro de Energía y Minas, quien se ha coludido con los empresarios del combustible. Nosotros lo que vamos a pedir es que se le cite al Congreso de la República y que dé públicamente las explicaciones. Ya basta de tanta anarquía por no querer poner en orden a los gasolineros y toda esta gente que está especulando”, aseguró.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva, afirmó que, además de la propuesta del Ejecutivo, hay varias iniciativas de ley que buscan una solución al incremento de los combustibles, por lo que también deben ser analizadas para encontrar una salida a este problema.

“Hay varias iniciativas de ley, creo que se tendrá que discutir alguna de ellas con enmiendas. El tema de los combustibles se le debe buscar una solución, porque la guerra continúa – en el medio oriente – y el alza en los precios también y el tema de la canasta básica se complica para los guatemaltecos”, puntualizó el congresista.

Temas políticos

Para Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), aunque el Congreso ha emitido algunas leyes en lo que va del año, los decretos no han sido de buena calidad.

“Me refiero pues a lo que hicieron con el Código Municipal y la derogatoria de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones, que lejos de ser una ventaja y que probablemente había ideas buenas, lamentablemente no se materializó en una redacción precisa, entonces es un contrasentido”, dijo Quezada.

Al hablar sobre los procesos de elección de segundo grado, a pesar de que los diputados han cumplido con las convocatorias de las postuladoras, elección y juramentaciones que les competen, Quezada ve lamentable el actuar de algunos diputados cuando se eligió magistrados para la CC.

“Lamentablemente pisotearon la dignidad de una altísima investidura como es una magistratura de la CC y eso pues si dejó realmente una nota muy negativa por parte del Congreso y de los que se prestaron a este tipo de temas”, dijo.