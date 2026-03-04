¿Cuánto ganan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y quiénes gozan de antejuicio?

Guatemala

¿Cuánto ganan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y quiénes gozan de antejuicio?

Sus salarios superan los Q100 mil y tienen derecho de antejuicio: así son las condiciones del cargo de magistrados en la Corte de Constitucionalidad (CC).

|

time-clock

Fachada de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala

Sede de la CC, donde ejercen funciones los magistrados titulares y suplentes del máximo tribunal constitucional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el contexto del proceso de designación de magistrados que actualmente se desarrolla en el país, la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) vuelve a colocarse en el centro del debate.

A partir de los nombramientos se despierta el interés por conocer las condiciones del cargo.

Los magistrados de la CC figuran entre los funcionarios mejor remunerados del Estado guatemalteco.

Sus ingresos están consignados en los listados oficiales de puestos y salarios que la institución publica en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

¿Cuánto ganan los magistrados de la CC?

De acuerdo con los listados de “Puestos y salarios” publicados por la propia Corte, los magistrados titulares devengan aproximadamente:

  • Q83 mil 700 de salario base mensual
  • Q18 mil 625 en bonificaciones promedio

En el caso del magistrado que ejerce la Presidencia de la CC —cargo que rota anualmente entre los titulares— el ingreso mensual asciende aproximadamente a:

  • Q100 mil 400 de salario base
  • Q18 mil 625 en bonificaciones

Esto sitúa la remuneración mensual del presidente del tribunal en alrededor de Q119 mil, según los reportes más recientes, correspondientes a enero del 2026, disponibles en el portal institucional.

Además del salario, los magistrados reciben prestaciones correspondientes a altos funcionarios del Estado, como aguinaldo, bono 14 y vacaciones, entre otros beneficios administrativos establecidos por ley.

LECTURAS RELACIONADAS

CANG, SEGUNDA VUELTA, PRIMERA HORA. Se llev a cabo la segunda vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en las instalaciones del Club de Oficiales. Mucha afluencia de votantes y una mejor coordinacin en el trfico vehcular en los alrededores fue lo que marcaron estas primeras horas de las votaciones. En la imagen, ambiente en las votaciones. Dina Ochoa, Magistrada CC. Juan Diego Gonzlez. 140225

"Somos personas dignas de estar en la CC": Dina Ochoa, magistrada electa por la CSJ

chevron-right
Claudia Paniagua, magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Quién es Claudia Paniagua: su experiencia en municipalidades, la sanción de EE.UU. y su reelección en la CC

chevron-right

¿Tienen derecho de antejuicio?

En cuanto a la inmunidad, tanto los magistrados titulares como los suplentes sí gozan del derecho de antejuicio, conforme a la interpretación constitucional vigente.

Esto se fundamenta en que ambos, una vez legalmente juramentados por el Congreso de la República y en el ejercicio de la función que les corresponde, adquieren esa prerrogativa constitucional.

De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (Legis), esto se fundamenta en el artículo 270 de la Constitución Política de la República.

"La duda surge por el caso de magistrados suplentes de salas de Apelaciones, cuyo antejuicio aplica cuando ejercen el cargo; sin embargo, la Constitución no hace esa distinción en la CC, por lo que tanto titulares como suplentes tienen derecho de antejuicio", informaron.

LECTURAS RELACIONADAS

Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, en actividad oficial.

Consuelo Porras sin respaldo: candidatura para la CC no acumula un solo voto en procesos de la CSJ y el CSU

chevron-right
COMISIÓN DE POSTULACIÓN

EE. UU. se pronuncia por elecciones de segundo grado y mantiene su postura en no tolerar “contaminación” en procesos

chevron-right

Es decir, desde el momento en que son juramentados y mientras dure el período para el cual fueron elegidos, cuentan con derecho de antejuicio.

Esta garantía implica que no pueden ser investigados o procesados penalmente sin que previamente se tramite el procedimiento correspondiente para retirarles la inmunidad.

La Constitución establece que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que incluye esta protección, coincidió también un abogado constitucionalista.

Numeral-4-Puestos-y-salarios-Enero-2026-Corte-de-constitucionalidad-CCDownload

Lea también: Avanza la integración de la CC: tres nombres con opciones en la decisión del Ejecutivo

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

ARCHIVADO EN:

CC Claudia Paniagua Corte de Constitucionalidad Dina Ochoa Elecciones de segundo grado Magistrados Salarios de funcionarios 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS