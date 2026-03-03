Quién es Claudia Paniagua: su experiencia en municipalidades, la sanción de EE.UU. y su reelección en la CC

La magistrada Claudia Paniagua, al igual que Dina Ochoa, ya había sido electa integrante de la Corte de Constitucionalidad (CC) antes de su reciente designación.

Paniagua se desempeñó como magistrada suplente desde 2021 y, el 3 de marzo de 2026, fue nuevamente electa —con 12 votos a favor y uno en contra— junto con Ochoa para el período 2026-2031, en representación del Organismo Judicial de Guatemala.

En 2021 integró fórmula con Néster Vásquez Pimentel, quien se postuló como titular, mientras ella lo hizo como suplente; ambos fueron electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Desempeño en municipalidades de Sacatepéquez

Antes de llegar al máximo tribunal constitucional, Paniagua desarrolló una extensa carrera en el ámbito municipal, principalmente en Sacatepéquez.

Fue jueza de Asuntos Municipales en Antigua Guatemala (1995-1998) y registradora civil en el mismo municipio (1998-1999). Posteriormente ocupó el cargo de secretaria municipal en Jocotenango (2000-2004).

Entre 2014 y 2020 brindó asesorías y servicios profesionales a varias municipalidades del departamento, entre ellas Alotenango, Santiago Sacatepéquez, Santa Catarina Barahona, Sumpango y Antigua Guatemala, todas en Sacatepéquez.

En 2018 fue asesora del Primer Despacho Viceministerial del Ministerio de Gobernación de Guatemala y también prestó servicios profesionales en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (2010-2011).

Más recientemente, entre 2024 y 2025, fue contratada como asesora de presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (Anam).

Su experiencia en Sacatepéquez cobra relevancia pública porque también fue abogada defensora de Delia Bac, exdiputada señalada por el Ministerio Público en el caso “El Paxtal”, relacionado con la presunta malversación de Q1.96 millones en Sumpango, Sacatepéquez, para la pavimentación de un camino que habría beneficiado un terreno vinculado a la excongresista. Paniagua actuó en calidad de defensora técnica.

Sanción de EE. UU. y caso Mondal

En septiembre de 2024, Estados Unidos le retiró la visa y le prohibió el ingreso a ese país. En diciembre del mismo año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel, dentro de su informe de actores señalados por corrupción y conductas antidemocráticas.

Según el Departamento de Estado, en su calidad de magistrada de la CC habría incurrido en “corrupción significativa” al aceptar sobornos a cambio de resoluciones favorables.

Fue sancionada al mismo tiempo que Jorge Adolfo Mondal Chew, quien había sido nombrado presidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab) durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

El 11 de julio de 2024, el pleno de la CC —integrado en esa ocasión por magistrados suplentes, entre ellos Paniagua— otorgó un amparo provisional a favor de Mondal que le permitió continuar en el cargo, luego de que el presidente Bernardo Arévalo lo removiera mediante un acuerdo.

Tras esa resolución, el Gobierno presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra Paniagua y otros magistrados suplentes por el delito de prevaricato, al considerar que se habrían omitido pruebas documentales dentro del proceso de amparo 3156-2024, incluidas constancias de la Superintendencia de Bancos sobre el cumplimiento de requisitos legales para dirigir el Bantrab.

Otros señalamientos

De acuerdo con la organización Guatemala Visible, en 2024 también surgieron posibles tachas por un presunto conflicto de interés. Se señaló que fue contratada por el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM), pocos días después de que la CC otorgara un amparo provisional a la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM), entidad presidida por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero.

Además, en 2024 y 2025 figuró como asesora de la presidencia de la ANAM. El propio Siero declaró públicamente que Paniagua le apoyaba en la revisión y ordenamiento de la parte jurídica de la asociación.

Postura ante los señalamientos

Sobre su inclusión en la Lista Engel, Paniagua afirmó a Prensa Libre Radio que respondió por escrito al gobierno de Estados Unidos manifestando su desacuerdo, al considerar que no se tomó en cuenta su postura ni los fundamentos de las resoluciones.

Sostuvo que las decisiones de la CC son colegiadas y que las resoluciones “hablan por sí solas”.

