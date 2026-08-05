Ejecutivo justifica la aprobación del subsidio temporal para los combustibles

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, justificó los motivos por los cuales el presidente Bernardo Arévalo decidió presentar nuevamente al Congreso la propuesta para subsidiar el precio de los combustibles en el país. Esto, ante el incremento registrado en los precios durante las últimas semanas.

Según explicó el titular de la cartera energética durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 5 de agosto en el Palacio Nacional de la Cultura, la decisión del mandatario de impulsar nuevamente la medida de apoyo temporal a los combustibles se debe a que es “efectiva, responsable y ya está demostrado que funciona”, por lo que nuevamente se propone al Legislativo aprobar este nuevo apoyo temporal para los combustibles, que se implementaría hasta finales del año.

Barrios agregó que durante el período del 28 de abril al 2 de julio, en que se implementó el apoyo temporal de Q5 al galón de gasolina regular, Q5 al galón de gasolina superior y Q8 al galón de diésel, se ejecutaron Q1 mil 932 millones, equivalentes al 97% del monto destinado.

Durante el mismo período, el subsidio alcanzó un total de 141 millones 588 mil 885 galones de diésel, 88 millones 526 mil 392 galones de gasolina regular y 71 millones 386 mil 053 galones de gasolina superior, para un total de 301 millones 501 mil 330 galones de combustible consumidos durante ese período.

En cuanto a la facturación por consumo durante el apoyo temporal, el funcionario indicó que por concepto de diésel fueron Q1 mil 132 millones 711 mil 080; para la gasolina regular, Q442 millones 631 mil 960, y para la gasolina superior, Q356 millones 930 mil 265, que sumaron Q1 mil 932 millones 273 mil 305.

En cuanto al impacto en los productos de la canasta básica, el ministro de Energía y Minas explicó que 62 de 64 productos de la canasta básica en el área urbana mantuvieron sus precios durante la vigencia del apoyo temporal.

También aseguró que otro de sus efectos positivos fue la contención de la inflación en el país, que se mantuvo entre 104.41 en mayo y 104.93 en junio, según el Índice de Precios al Consumidor y su comportamiento de enero del 2025 a junio del 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Esto resaltó lo que hemos manifestado en la propuesta que hemos enviado al legislativo, que el diésel es el combustible que más se consume y que más mueve los elementos de la producción nacional y que también mueve a las personas”, afirmó Barrios.

El titular de la cartera de Energía y Minas comentó que, si no se hubiera implementado el apoyo temporal a los combustibles, se habría registrado un incremento considerable tanto en los productos de consumo de los guatemaltecos como en la inflación del país, por lo que, con la implementación y operativización correcta de los fondos destinados para ese efecto, se logró evitar estas alzas.

“Le llego a las familias, si, principalmente porque los casi 6 millones de vehículos que tiene el parque vehicular de Guatemala dispusieron de este combustible y todos los vehículos de alguna manera con el apoyo temporal trasladaron la economía a las familias y a los productos de consumo diario que tienen las familias y mermo el incremento del índice de precios al consumidor”, aseguró Barrios.

Por último, el titular del Ministerio de Energía y Minas indicó que, con base en estos resultados, es viable volver a implementar el apoyo temporal a los combustibles, enfocado principalmente en el diésel, que es el que más impacta en la economía del país.

Reactivación de obras y proyectos

Por aparte, la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, dio a conocer detalles acerca de cómo se encuentran los diferentes proyectos de infraestructura vial que se realizan en todo el país.

En cuanto a los proyectos en ejecución, Zea indicó que actualmente se ejecutan 64 proyectos de infraestructura vial que abarcan un total de 1 mil 308.66 kilómetros. De estos, seis se desarrollan en carreteras centroamericanas, dos en rutas nacionales, cuatro en rutas departamentales y siete en caminos rurales. Los proyectos consisten principalmente en reparación y mantenimiento de carreteras, construcción y reparación de puentes, así como mantenimiento de tramos prioritarios.

También indicó que se han reactivado 49 proyectos, con un total de 932.8 kilómetros, distribuidos en 18 carreteras centroamericanas, seis rutas nacionales, 24 rutas departamentales y un camino rural. Los trabajos que se realizan son similares a los de los proyectos que están en ejecución.

Asimismo, destacó que hay un total de 19 proyectos en estudio que abarcarán 362 kilómetros en las diferentes rutas del país.

En cuanto a los proyectos finalizados, la ministra de Comunicaciones afirmó que hay un total de 11, que abarcaron 157.5 kilómetros, de los cuales tres se realizaron en carreteras centroamericanas, dos en rutas nacionales, cuatro en rutas departamentales y dos en caminos rurales.

La funcionaria explicó que la cartera actual del Ministerio de Comunicaciones está integrada por 143 proyectos, entre los que se contabilizan los que están en ejecución, reactivados, en estudio y finalizados, los cuales suman 2 mil 761 kilómetros de la red vial del país.

La ministra de Comunicaciones afirmó que esperan concluir en los próximos meses los proyectos que están en ejecución y lograr avances significativos en los que han sido reactivados, ya que estos tendrán un impacto positivo en la red vial, así como en la movilidad en todo el país.