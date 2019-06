La presidenciable Thelma Cabrera priorizará una asamblea Constituyente y diálogo

La candidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Thelma Cabrera, expuso susu planes en el programa SIn Filtro Electoral. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

La candidata presidencial del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Thelma Cabrera, expuso las ideas principales de su gobierno en caso de ser electa el próximo 16 de junio.

Candidata por MLP asegura que pueblos indígenas no están reflejados en la Constitución y ofrece respetar la propiedad privada.

Entre sus propuestas destaca la nacionalización de la energía eléctrica, priorizar la atención de los pueblos indígenas y luchar contra la corrupción. También explicó cómo sería su relación con el sector empresarial. La presidenciable acudió ayer al programa Sin Filtro Electoral, de Prensa Libre y Guatevisión.

¿Quién es Thelma Cabrera y por qué quiere gobernar Guatemala?

Soy defensora de los pueblos y de la madre tierra. Fui elegida en asamblea de las comunidades para candidata a presidenta.

Nosotros los pueblos, desde los territorios olvidados, empobrecidos, abandonados, no tenemos Estado. Hay un Estado fallido y por eso es que los pueblos mayas, garífunas, xincas y mestizos decimos que urge formar nuestro Estado plurinacional.

¿Por qué cree que la asamblea de Codeca la eligió para ser presidenciable?

Desde hace muchos años hemos luchado con el movimiento social y nuestras luchas de calle en la defensa y derechos de nuestros pueblos. La asamblea decidió elegirme para representación. Yo estoy desde que nació el movimiento social y me encomendó esta misión.

¿Qué responde a quienes dicen que no tiene capacidad para ser presidenta?

Tengo la credencial que nos entregó el Tribunal Supremo Electoral el 6 de mayo. Sobre el cuestionamiento que existe es debido a los títulos —académicos—. No tengo los títulos, pero tengo formación política y vengo desde la vivencia de las comunidades.

Sé las condiciones que nosotros vivimos, que no requieren un título porque hemos sido gobernados por titulados, pero estamos en el fondo de un abismo que, para salir; traemos el planteamiento de la Asamblea Constituyente Popular para la construcción de un Estado plurinacional.

¿Cuáles son las necesidades de la población y cómo las solucionaría?

Cuando hablo de que estamos en el fondo de un abismo: en nuestros territorios no hay acceso a la salud en los hospitales, no existe una atención adecuada, no hay medicinas y vemos que es un problema de raíz.

Además llevamos el primer lugar de desnutrición, los niños se mueren de hambre y hay tantas enfermedades.

La educación también es otro tema, porque no hay educación digna. Hay que recuperar los valores que han quedado desde nuestros ancestros y adecuarlos dentro de este sistema educativo, en donde los pueblos planteamos una garantía de la educación desde la primaria hasta la universidad.

Respecto al tema de seguridad, en las comunidades ha aumentado el nivel de violencia, pero la raíz de ese problema responde a la falta de la tenencia de la tierra para poder trabajarla, generar alimentación y trabajo.

La propuesta de la Asamblea Constituyente se enfoca en el buen vivir, que contempla educación, vivienda digna, derechos de la madre tierra.

¿Cómo se implementaría esa asamblea?

La Asamblea Constituyente contempla los 14 ejes temáticos, desde el modelo de Estado, porque no representa a los pueblos empobrecidos.

Cuando se hizo la Constitución, el pueblo nunca tuvo participación. Por eso no hay una participación activa, una democracia participativa, comunitaria y representativa.

Queremos una constitución política originaria de los pueblos. Para poder llegar al proceso de asamblea constituyente se necesita a los delegados de las comunidades y se empezará a debatir la propuesta.

Como partido estamos apuntando al Congreso, porque desde ese punto se irá direccionando para llegar a esa convocatoria.

¿La Constitución Política actual no refleja el sentir de los pueblos originarios?

No. La democracia que hoy se pinta no está de acuerdo al sentir de los pueblos, porque la imposición de las empresas privadas, como la minería, consulta popular de las hidroeléctricas, no es respetada.

En esos casos estamos ausentes como pueblos, no existimos y se garantizan más los derechos de la propiedad privada, y por eso existen muchos casos de criminalización, de encarcelamiento y asesinatos. En la Constitución no existimos.

¿Respetan la propiedad privada?

Respetamos la propiedad privada, pero también tenemos que hacer el estudio si en este caso los derechos no se han violentado. Se tiene que llevar a la práctica la consulta e inculcar el respeto mutuo como el de los derechos colectivos e individual de los pueblos.

¿Qué tipo de estudios se deben hacer?

Un estudio técnico, una revisión de los contratos y los convenios que se han dado entre las empresas privadas y el Estado de Guatemala. Vamos a empezar a ver si hay contratos lesivos que atentan contra la vida y el derecho de los pueblos.

¿Cómo llegará a un diálogo con diferentes sectores, inclusive sus críticos?

La metodología para poder debatir la propuesta desde los pueblos es que se quiere contemplar en esa constitución a través de la representación de cada sector y pueblo que son mayas, xincas, garífunas y mestizos.

De esa manera se empezará ese debate, se tomará la propuesta de cada uno, para concluir y ver si está integrado.

¿Cómo hará la propuesta a los empresarios?

Se dialogaría en un espacio en donde tendremos que ver y analizar según rigen las leyes y ver qué compromisos tenemos que cumplir con el pueblo.

Tenemos que analizar lo que es la evasión fiscal, el pago de impuestos; tenemos que dialogar cómo tenemos que cumplir dentro de una constitución en la cual ya estemos representados todos, en donde la pequeña y la mediana empresa estén integradas bajo la conducción del Estado.

¿Considera que hay empresarios que hacen las cosas en ley?

En un medio de comunicación publicaron que en Guatemala hay 216 empresas que han evadido impuestos y podemos señalar las empresas de cartón que fueron creadas para evadir impuestos. Mientras las que sí están con el pago de impuestos se verá en un estudio, consultas de cumplimiento de cada sector.

¿Qué les dice a los empresarios que no dialogarán con usted porque representa a Codeca?

Cuando estamos hablando de asamblea constituyente popular y plurinacional llevará un proceso para llegar a este paso —el diálogo con empresarios—, que no solo marca las elecciones, porque es una agenda que ha venido dándose desde hace muchos años.

Los empresarios que no están cumpliendo con lo establecido entiendo que sí tendrán diferencias, pero la idea es que haya una armonía e igualdad de derechos; eso merecemos.

¿Qué responde a adversarios que aseguran que si llega al poder no respetará la propiedad privada?

A nadie se le va a quitar nada. La propuesta se basará dentro de los estudios. Por ejemplo, las propiedades que están a nombre de dueños y son legales no pasará nada, porque hay leyes que nos van a regir. Hay comunidades que han sido despojadas de sus tierras, entonces que se respete el derecho individual y de los pueblos.

¿Le afecta al MLP estar a la sombra de Codeca?

Codeca es un movimiento social que estamos defendiendo los derechos de los pueblos ante está convulsión social.

El alto grado del cobro del alumbrado público que no existe y el cobro a los campesinos que no tenemos un salario digno de acuerdo a la canasta básica, y eso provocó que sintiéramos ese impacto al supuesto desarrollo que nos lo dibujó cuando se implementó la privatización.

¿Codeca ha cometido hurto de energía eléctrica?

No, porque hay una demanda que fue encaminada desde los pueblos, que se entregaron más de cien mil firmas en el Congreso y nadie intervino a la empresa por la violación de derechos que hace. La gente se queda sin luz y no hay ninguna rebaja al mes.

Lo que hizo el pueblo es ejercer su derecho a la resistencia, que no ha afectado a ninguno de los artículos de los que nos acusan. Demostramos que no se logró comprobar ningún delito.

¿Quién está administrando el dinero de los cobros de ese servicio regular de la energía eléctrica?

Quiero corregir la palabra cobro, porque no somos una empresa para darle servicio a la gente.

Nace de una demanda por la convulsión social que se ha dado en el país, entonces la empresa Energuate ha llegado a realizar sabotaje en nuestros pueblos, sin importar la salud de miles de guatemaltecos.

¿A qué le llama sabotaje?

Le llamo sabotaje cuando llega a hacer corte de energía en las comunidades acompañado de la Policía y antimotines, que ocurrió en Santa Rosa.

La empresa tiene derecho de suspender sus servicios a esa comunidad que mantiene una deuda o está en un conflicto. ¿Eso es sabotaje?

Es deber del Estado intervenir cuando se están violentando los derechos, como en el cobro del alumbrado público donde no existe y la exageración.

Hay un derecho sobre lo que es la resistencia, que lo contempla el artículo 45 de la Constitución. La gente nunca ha dicho que no va a pagar, el movimiento social va a pagar cuando se nacionalice. Nos han cobrado por anticipación por servicios que han sido intervenidos.

¿Cómo se está financiando el partido MLP?

Nuestros hermanos de MLP compran su tela, hacen sus banderines y en las redes sociales se pueden dar cuenta cómo la gente dibuja el volcán, el sol.

Es un aporte de la gente, que nace de ellos. Cuando veníamos ejerciendo nuestro derecho de manifestación siempre nos acusaban de que nos estaban financiando, pero también hay fotografías que hemos señalado que traemos nuestra comida desde casa.

Se puede ver el empoderamiento de los pueblos, porque MLP no es un partido político más que sea de la elite, que somos otra política e instrumento político.

El partido MLP es nuestro, es asambleario, no hay un jefe ni un financista.

¿Habrá nacionalización de la energía eléctrica?

Al asumir el Gobierno vamos a empezar a revisar los convenios para ver quiénes han fallado dentro del convenio, y si han violado los derechos de los pueblos se deben anular.

¿La nacionalización de energía eléctrica puede alejar la inversión extranjera?

Está comprobado que no, porque no se le quitará nada a nadie. Solo se cumplirá con lo que son las reglas y leyes.

¿Puede aumentar la conflictividad por la nacionalización de la energía eléctrica?

En este caso no, porque las empresas privadas han llegado a los territorios sin hacer consulta a las comunidades. A través de las consultas ayudaría a minimizar la persecución, asesinato y encarcelamiento de defensores que hoy están presos políticos por las empresas privadas.

¿Cree que hay presos políticos en Guatemala?

Sí hay, está Bernardo Caal, que está en Cobán, por la defensa del Río Cahabón. Lo que se ha vendido a la población guatemalteca es que los defensores son terroristas, pero en realidad son presos políticos.

Hay personas capturadas y señaladas de cometer delito y hay un proceso donde se esclarece. ¿Qué opina ?

Hay compañeros y hermanos que han salido de la cárcel, como el hermano Abelino, que estuvo dos años en la cárcel sin comprobarse nada. ¿A eso cómo se le llama? Nosotros le llamamos presos políticos.

Cuando retienen a empleados de empresas privadas ¿no creen que es violentar el derecho de trabajadores?

Nadie ha retenido a nadie, los casos que nosotros estamos señalando, como el de Santa Rosa, ¿en ese momento quién fue retenido? Nadie. Se trajeron a un joven, violando sus derechos. Se violó los derechos de una mujer ¿y dónde quedan esos derechos?

¿Cómo hará para procurar más empleos?

Promovemos la economía mixta para la pequeña y mediana empresa. Tenemos que promover la soberanía alimentaria para poder generar empleo, porque alguien que es productor, pero no tiene en dónde sembrar, por más que quiera trabajar no va a poder.

También crear un subsidio para el sector campesino, para que pueda generar sus alimentos. Se tiene que hacer un estudio sobre a qué sectores va a ir dirigido este subsidio. Por ejemplo, las remesas para señoras que tienen hijos en lactancia.

¿Qué opina de Sandra Torres?

Tenemos que ser objetivos y analizar a nuestros candidatos, porque no hay que elegir más de lo mismo.

Los electores debemos analizar la forma como se representa cada candidata, qué intereses juegan desde hoy y qué señalamientos tienen desde hoy.

