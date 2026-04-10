MP requiere al TSE informe sobre cargos acreditados de Semilla luego de su cancelación

El Ministerio Público (MP) solicitó a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) conocer la situación de los funcionarios elegidos por Movimiento Semilla, partido político que ya fue cancelado por orden judicial.

El documento ingresó a las 7.44 horas de este viernes 10 de abril, y se otorgaron cuatro horas a las autoridades electorales para responder a los agentes investigadores.

Fuentes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) indicaron que, a pesar de haberse cumplido el tiempo fijado, hasta el mediodía no habían recibido la información solicitada.

La Feci del MP mantiene a su cargo la investigación del caso Corrupción Semilla, en el que se atribuyen anomalías en el proceso de conformación del ahora desaparecido partido político Movimiento Semilla.

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Este expediente se encuentra a cargo del juez séptimo penal, Fredy Orellana, quien ordenó la suspensión y posterior cancelación del partido, medida que fue acatada por el Registro de Ciudadanos y confirmada por el pleno de magistrados del TSE que entregó cargos en marzo pasado.

La Corte de Constitucionalidad (CC) también reafirmó la cancelación al rechazar las últimas acciones legales que intentaban salvar al partido, por lo que el Registro de Ciudadanos informó en el Diario Oficial la cancelación total de Movimiento Semilla.

Los requerimientos

Los agentes de la Feci a cargo del caso pidieron a las autoridades del TSE conocer cuáles fueron las acciones jurídicas que tomaron tras la cancelación definitiva del partido.

Solicitaron copia de los anuncios legales en los que quedó formalmente cancelado el partido, así como conocer el estatus actual de los cargos acreditados a quienes participaron por Movimiento Semilla en el 2023.

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Es decir, el cargo de presidente adjudicado a Bernardo Arévalo; el de vicepresidente, que corresponde a Karin Herrera; 23 curules en el Congreso y una alcaldía.

Toma de posesión

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo tomó posesión el 14 de enero del 2024, tras una intensa jornada de manifestaciones, respaldada por líderes indígenas y estudiantes de la USAC.

Arévalo y su desaparecido partido político son el centro de una investigación a cargo del MP, que a la fecha ha dejado sentencias condenatorias en procesos de aceptación de cargos.

Todos los señalamientos que se dieron durante la fase de transición hicieron que la sociedad civil saliera a defender a Arévalo para que pudiera asumir la Presidencia.

Los líderes indígenas se apostaron durante semanas en los alrededores del MP en señal de respaldo a Arévalo, situación que le ha costado una prolongada detención al líder indígena y viceministro Luis Pacheco.

Los estudiantes de la USAC también respaldaron al presidente durante las protestas para exigir respeto a la elección democrática del 2023, lo que a algunos les ha implicado procesos que califican como criminalización.

Por ello, en la pasada elección de rector de la USAC, los estudiantes criticaron al presidente Bernardo Arévalo por no respaldarlos de la misma manera que ellos a él y por no asumir una postura ante lo que calificaron como un nuevo fraude en la reelección de Walter Mazariegos.