Revisión de actas electorales revela inconsistencias en suma de votos

Fiscales informáticos de los partidos políticos se reúnen para analizar interponer una denuncia penal por los errores en las actas electorales. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El primer día de revisión de actas electorales, de parte de una comisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de fiscales informáticos de los partidos políticos, se confirmaron varias inconsistencias en la suma de los votos emitidos.

Después de 7 horas de revisión de actas, los representantes de los partidos políticos habían señalado inconsistencias en la suma de los votos emitidos en 133 mesas electorales. El mayor problema son los datos registrados.

En las revisiones se detectaron anomalías en las actas de las mesas 13, 38, 43, 45, 51, 59, 67, 88, 94, 100, 106 y 114, 117, 129 y 132. Todas en el distrito central, es decir el municipio de Guatemala.

El problema recurrente es la sumatoria final de los sufragios, que en algunos casos tenían casi 60 votos de diferencia.

En la primera jornada se revisan las actas del distrito central y los votos para presidente y vicepresidente.

Los fiscales de Encuentro por Guatemala, Visión con Valores y Avanza, son quienes más quejas han presentado debido a que son los más perjudicados con estas anomalías.

Un ejemplo es el acta de la mesa 43, en donde a Encuentro Por Guatemala no se le habían sumado 16 votos, y en la mesa 51 la diferencia era de 59 votos, que afectaban al mismo partido y al Partido Humanista.

En la mesa 88, la diferencia fue de 60 votos, los cuales no fueron contabilizados y afectaban al partido Vamos.

Las quejas incluyeron la presunción de que no se trató de errores matemáticos, sino de la intención de beneficiar a un partido político.

Otra queja fue que en varias actas se apreciaba la misma letra, pese a que se trataba de mesas electorales distintas, por lo que se sospechaba que se había hecho a propósito.

También se cuestionó que en la mesa 129 no hay registro de las papeletas que no se utilizaron, que eran 170 y que se presume fueron incluidos como votos no válidos, pese a que tenían que separarse y sellarse como sin utilizar. La respuesta del TSE fue que en esa mesa no hubo votos en blanco y por eso la mesa electoral anotó en esa casilla la cantidad de papeletas no utilizadas.

El mismo caso ocurrió en la mesa 132, dónde no hay certeza de lo que ocurrió con las papeletas que no se utilizaron, por lo que se solicitó al MP que revise estas anomalías.

La jornada tuvo momentos tensos, debido a que la comisión del TSE explicó que se tomaría como referencia el acta 4 de todas las mesas, es decir el acta de cierre de escrutinios, aunque esta tenía inconsistencias al compararla con el acta 5, que es la certificación de cierre de escrutinios y cuya copia se les entregó a los partidos políticos.

Los fiscales solicitaban que se diera una justificación para tomar en cuenta uno u otro documento, pues a su parecer los dos tienen la misma validez, la respuesta fue que así se había acordado por los fiscales nacionales en reunión con el pleno de magistrados del TSE, por lo que se debía seguir esa instrucción.

Además, hubo inconformidad porque durante tres horas se hizo la verificación de las actas utilizando un sistema alterno, pues el sistema del TSE no funcionó y no se podía verificar que se hicieran las correcciones correspondientes.

Esto generó que los fiscales presentaran una denuncia penal, ante los representantes del Ministerio Público que están presentes en el Parque de la Industria, para que se investigue la causa por la que falló el sistema informático.

Algunas de las correcciones de las actas no se pudieron hacer en el momento debido a que los representantes del TSE indicaron que debía plantearse la duda ante el pleno de magistrados para que ellos resuelvan.

El tiempo de revisión de actas se alargó cada vez que se encontraba una inconsistencia y los fiscales pedían la palabra para dejar constancia de su inconformidad.

