Captura de Nicolás Maduro: así se ejecutó la operación en Caracas y reaccionó la comunidad venezolana en Guatemala

En una acción militar sin precedentes, Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas. La operación secreta, ejecutada por fuerzas especiales, culminó con su extradición a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico. La comunidad venezolana en Guatemala reaccionó con esperanza y cautela, según expresó en Impacto Directo Carlos Rodríguez, su representante.

Desde agosto y septiembre de 2025, Estados Unidos intensificó la presión militar y económica sobre Venezuela como parte de una campaña más amplia de combate al narcotráfico y señalamientos de “narcoterrorismo” en la región. Esto incluyó despliegues navales en el Caribe, ataques a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas y crecientes sanciones económicas a Caracas.

La operación para capturar a Maduro fue denominada “Resolución Absoluta”, y se planificó durante meses, combinando inteligencia, fuerzas armadas y coordinación de múltiples agencias como la CIA, NSA y NGA.

Orden final y despliegue militar – 2 de enero de 2026

La noche del 2 de enero, alrededor de 22:46 (hora de EE. UU.), el presidente Donald Trump autorizó la operación tras semanas de monitoreo de rutina, ubicación y movimientos de Maduro.

Más de 150 aeronaves de distintas ramas de las Fuerzas Armadas de EE. UU. despegaron desde 20 bases en todo el hemisferio occidental con el objetivo de asegurar la sorpresa táctica y aislar defensas en Venezuela.

Inicio del ataque y bombardeos – madrugada del 3 de enero

A las 02:01 hora local (VET) del 3 de enero de 2026, se escucharon explosiones y vuelos de aeronaves en Caracas y sus alrededores, mientras las defensas aéreas venezolanas eran neutralizadas y se ejecutaban bombardeos sobre bases militares, aeródromos y antenas estratégicas temprano en la mañana.

En ese contexto, el gobierno venezolano declaró estado de emergencia y llamó a la población a defender la patria ante lo que calificó como una agresión militar extranjera.

Asalto y captura de Maduro en Caracas

Tras los ataques, unidades de élite, incluida la Delta Force, ingresaron al complejo donde se encontraba Nicolás Maduro. La operación registró algunos enfrentamientos defensivos antes de que las fuerzas estadounidenses lograran capturar al presidente venezolano y a su esposa, Cilia Flores, en cuestión de minutos, manteniendo el factor sorpresa.

La pareja fue extraída rápidamente de Venezuela y llevada al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, donde quedó bajo custodia estadounidense.

Llegada a Estados Unidos y traslado a Nueva York – 3 de enero

Ese mismo 3 de enero por la tarde, Maduro y Flores aterrizaron en suelo estadounidense y fueron trasladados a las instalaciones de la DEA, para luego ser conducidos al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, donde permanecerán detenidos mientras se desarrolla su proceso judicial.

La fiscalía federal los acusa de delitos graves como conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y violaciones relacionadas con armas, cargos que ambos han negado en la corte.

Primeras declaraciones judiciales – 5 de enero

El 5 de enero de 2026, durante su primera comparecencia ante un juez federal en Manhattan, Nicolás Maduro se declaró no culpable, calificando su detención como un “secuestro” y sosteniendo que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela.

Su esposa, Cilia Flores, también se declaró no culpable de los cargos que se les imputan y ambos permanecerán detenidos hasta la próxima audiencia fijada para 17 de marzo de 2026.

Reacción de la comunidad venezolana en el exterior

En el programa de Guatevisión, Impacto Directo, Carlos Rodríguez explicó que la comunidad venezolana en Guatemala vivió la noticia con una mezcla de esperanza y cautela. Por un lado, la presentación de Maduro ante la justicia de EE. UU. fue vista como un motivo de esperanzapara responsabilizarlo por los delitos que se le imputan; por otro, la situación política en Venezuela seguía siendo incierta, con el régimen todavía en manos de los herederos del chavismo.

Rodríguez señaló que la población venezolana dentro de Venezuela estaba experimentando nerviosismo, filas en supermercados por desabastecimiento y problemas de comunicación, además de reportes de disparos cerca del Palacio de Miraflores producto de confusiones con drones y defensas gubernamentales.

Evaluación de la conducta de Maduro

Sobre la declaración de inocencia de Maduro en la corte estadounidense, Rodríguez reflexionó que su conducta negando cargos no sorprende, ya que históricamente ha mostrado resistencia a admitir responsabilidades, y subrayó que no colaborar con la justicia estadounidense para detener a otros presuntos responsables dentro de su entorno es coherente con su perfil político.

Implicaciones sociales y posibilidades de retorno

Rodríguez también abordó las inquietudes de los venezolanos expatriados sobre su futuro. Aunque enfatizó que las decisiones de regresar o emigrar son personales, destacó que hay aproximadamente 8 millones de venezolanos en el mundo, muchos obligados a salir por la crisis económica y social en su país.

Comentó que si se lograra una transición democrática y una mejora de las condiciones, una porción significativa de esa población podría optar por regresar, aunque muchos mantendrán un vínculo afectivo con Venezuela incluso si no regresan a vivir allí.

Panorama interno en Venezuela tras la operación

En medio de las repercusiones del operativo, en Caracas y otras ciudades venezolanas se reportó un ambiente de tensión y calma cautelosa, con muchos comercios cerrados, largas filas en supermercados y presencia reforzada de fuerzas de seguridad alrededor de sitios clave como el Palacio de Miraflores.

A nivel político, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró una ausencia temporal de Maduro, dando paso a la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, medida que busca mantener continuidad institucional en el país.

La captura de Maduro el 3 de enero de 2026 representa un hecho histórico con profundas implicaciones políticas, militares y sociales. La operación conllevó una intervención militar sin precedentes, una respuesta legal en Estados Unidos que lleva al expresidente ante la justicia, y un impacto directo en la vida de venezolanos dentro y fuera de su país, como fue analizado en el programa Impacto Directo por Carlos Rodríguez, reflejando tanto la esperanza de rendición de cuentas como el desafío continuo que enfrentan millones de venezolanos ante la inestabilidad política y económica en su tierra natal.