El ataque a Irán muestra que Rusia está perdiendo influencia, pero quizás cosechando dividendos de guerra

Para Rusia, el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, fue el último golpe a la red de socios antioccidentales del presidente Vladimir Putin, y expuso la disminuida influencia de Moscú en el escenario mundial, desde Oriente Medio hasta América Latina. Sin embargo, en medio de la consternación por la incapacidad de Rusia de desafiar el alcance global del presidente Donald Trump, hay esperanza en el Kremlin de que el hecho de que Estados Unidos se vea atrapado en una campaña prolongada en Oriente Medio beneficiaría a Moscú, sobre todo en su guerra contra Ucrania, la principal prioridad de Putin. Durante unos 15 meses, Moscú observó con indiferencia cómo tres líderes amigos eran derrocados: en Siria, Venezuela y ahora Irán, estos dos últimos como resultado directo de la acción militar estadounidense.

“Está claro que Rusia y China no pudieron hacer nada”, declaró un académico ruso cercano a altos diplomáticos moscovitas, quien habló bajo condición de anonimato para hablar con franqueza sobre el gobierno ruso. “Esto podría afectar la posición de Moscú frente a otros socios”. Los funcionarios rusos también han expresado una creciente alarma por las sugerencias de Trump de una “toma amistosa” de Cuba a través de la presión económica, pero de manera similar parecen tener poca capacidad para hacer algo. Aun así, Moscú está sopesando beneficios potenciales.

Un enfoque prolongado en Irán y Oriente Medio podría dejar a Washington con menos ancho de banda para Ucrania y aumentar la presión sobre los aliados europeos para llenar el vacío. Los sistemas de armas, en particular las defensas aéreas, podrían ser redirigidos hacia Medio Oriente y lejos de Kiev, que Rusia bombardea casi todas las noches. Tal vez lo más positivo sea que los ataques a Irán y los ataques de represalia de Teherán, incluidos los ataques a refinerías de petróleo en las naciones del Golfo Pérsico, han hecho subir los precios del petróleo en un momento en que el presupuesto de guerra de Rusia está bajo una grave presión.

Kirill Dmitriev, enviado económico especial del Kremlin, predijo que los precios superarían los 100 dólares por barril. En una señal de que Putin ya buscaba aprovechar el alza en los precios de la energía, el presidente ruso amenazó el miércoles con desviar los suministros de gas ruso fuera de Europa. Los suministros de petróleo ruso a China e India no se verían afectados por un bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de crudo, aunque los analistas advirtieron que solo un aumento sostenido de los precios o una interrupción prolongada de los suministros del Golfo proporcionarían a Moscú un alivio significativo para su esfuerzo bélico en Ucrania.

"Está claro que Rusia está interesada en una guerra larga que provocará el bloqueo del Estrecho de Ormuz", dijo un funcionario europeo, que habló bajo condición de anonimato para poder discutir asuntos delicados. La invasión de Ucrania, que ya ha entrado en su quinto año, ha agotado gran parte de los recursos y la atención de Moscú, empujando a países que alguna vez estuvieron firmemente en su órbita –particularmente ex repúblicas soviéticas del Cáucaso y Asia Central– a forjar nuevas alianzas, algunas de las cuales recurrieron a Turquía, China, Estados Unidos o la Unión Europea.

Uno de los testimonios más claros de los límites de Rusia ha venido de los expertos de la televisión estatal y de los blogueros pro-invasión, que vieron la campaña contra Irán desde el verano pasado y la rápida captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero con una mezcla de preocupación y asombro reticente. “Están analizando esta campaña tan efectiva, y los comentaristas rusos están empezando a sugerir: ¿por qué nosotros, Rusia, no podemos ser así?”, dijo Hanna Notte, experta en política exterior, en un análisis para el Instituto Kennan. “Así que casi lo ven con un toque de envidia”.

Altos funcionarios de Ucrania y Europa se apresuraron a sugerir que el asesinato de Jamenei expuso aún más los límites de los poderes de Rusia y su incapacidad para defender a sus amigos. “Putin ha perdido a tres de sus mejores amigos en poco más de un año. Tampoco ha ayudado a ninguno de ellos”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, en una publicación en X. “Rusia no es un aliado fiable ni siquiera para quienes dependen en gran medida de ella… Mientras Rusia se encuentra estancada en su guerra sin sentido contra Ucrania… su influencia en el mundo está disminuyendo drásticamente”.

Andras Racz, miembro senior del Centro de Seguridad y Defensa del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, dijo que el pensamiento militar ruso pone el foco en “una gran guerra” - la guerra contra Ucrania, que subordinó a todos los demás aliados y consideraciones. “Todo lo demás son sólo daños colaterales”, dijo Racz. Rusia e Irán profundizaron su relación durante la guerra civil siria, en la que Rusia intervino proporcionando poder aéreo para apoyar al presidente Bashar al-Asad, mientras que Irán suministró fuerzas a través de milicias subsidiarias. Assad, derrocado el año pasado, reside actualmente en Rusia.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, los lazos entre Moscú y Teherán se estrecharon aún más, ya que ambos buscaban superar las fuertes restricciones económicas impuestas por Occidente. Irán acudió en ayuda de Moscú proporcionándole tecnología de drones Shahed, un arma crucial contra Ucrania. Aun así, la amistad siempre ha tenido límites. Un acuerdo de asociación estratégica de 20 años firmado por ambos países el año pasado no incluía una cláusula de defensa mutua que obligara a cualquiera de las partes a ayudar a la otra en caso de agresión militar.

Una persona familiarizada con las negociaciones secretas entre Rusia y Estados Unidos dijo que el Kremlin había indicado a Estados Unidos durante las conversaciones durante el año pasado que no se interpondría en el camino de ningún intento estadounidense de derrocar al actual régimen iraní. El asesinato de Jamenei posiblemente sirvió como un escalofriante recordatorio de la propia vulnerabilidad potencial de Putin. El líder ruso expresó su indignación por las imágenes de una turba asesinando al dictador libio Muamar el Gadafi durante la guerra civil de 2011, y se dice que estaba conmocionado por la muerte de Gadafi.



Los analistas dijeron que el presidente ruso probablemente confiaba en el estatus de Rusia como potencia nuclear como la protección definitiva para no ser atacado de manera similar. “Rusia no puede hacer mucho sobre la situación, pero lo están aplicando a sí mismos; nunca lo admitirían y probablemente se digan a sí mismos que son un estado nuclear y que no lo aceptarían tan fácilmente”, dijo Nikita Smagin, un experto en relaciones ruso-iraníes. “Sin embargo, ven a un líder autoritario morir en un ataque y les inquieta la transformación de las normas internacionales”, continuó Smagin, “donde los Estados no solo hacen lo que quieren, sino que también pueden eliminar a un jefe de Estado. A Rusia, naturalmente, no le gusta esto”.

Otros analistas señalaron que Moscú podría esperar que cualquier cambio de régimen en Irán siga el patrón establecido en Venezuela, donde el derrocamiento de Maduro no supuso una ruptura total con Rusia. Su sucesora, Delcy Rodríguez, ha mantenido vínculos con Moscú. “Muchos creían que Estados Unidos se había propuesto un cambio de régimen, pero como resultado, este se mantiene”, dijo el académico ruso sobre la situación en Venezuela. “Al menos en la etapa actual, es demasiado pronto para afirmar que Trump está desmantelando el chavismo”. Una situación similar se ha dado en Siria, donde Rusia ha obtenido mejores resultados de lo previsto en el año transcurrido desde la caída de Asad.

A pesar de perder a su aliado regional más fiable, Moscú evitó ser desalojado de sus bases militares, el nuevo presidente sirio ha visitado Moscú dos veces y Rusia ha conservado suficiente influencia para seguir siendo un actor clave, aunque disminuida, pero no eliminada. "Si continúa el régimen clerical o el CGRI tiene un papel más destacado, creo que Rusia podrá preservar su asociación con Irán", dijo Notte, el analista de política exterior, refiriéndose al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.



“Pero”, añadió Notte, “si vemos que diferentes fuerzas llegan al poder en Irán, que quieren reparar los lazos con Occidente, o una política exterior más pragmática hacia Occidente, y no digo que esto sea necesariamente probable, pero este es un escenario que Rusia ha temido durante mucho tiempo”. Hace aproximadamente un año, Putin ofreció a Trump ayuda para mediar entre Estados Unidos e Irán, en un momento en que Moscú intentaba mantener a Trump involucrado en las conversaciones con Rusia. La oferta fue rechazada, y Trump afirmó que le había pedido a Putin que se centrara en encontrar una solución para su propia guerra con Ucrania.

Desde que comenzaron los ataques el sábado, Putin ha mantenido una serie de llamadas con los líderes del Golfo, diciéndole al rey Hamad bin Isa al-Khalifa de Bahréin que Moscú está "listo para usar todas las oportunidades para estabilizar la situación" y al emir Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar que Rusia espera que las represalias iraníes respeten la infraestructura civil, pareciendo una vez más tratar de posicionarse como un mediador potencial entre Washington y lo que queda del liderazgo de Irán. “Rusia tiene un alcance bastante limitado”, añadió Notte. “Intentará desempeñar un papel de mediador, pero no creo que sea un factor clave en este caso”.