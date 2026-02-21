El Departamento de Justicia lucha mientras la Casa Blanca presiona sobre el fraude electoral

El presidente se ha mostrado cada vez más frustrado por la falta de resultados, dijeron los asesores, lo que lo llevó a hacer pronunciamientos públicos sobre nacionalizar las elecciones y exigir la identificación de los votantes, algo que no tiene autoridad para hacer unilateralmente. Altos funcionarios del Departamento de Justicia se reúnen periódicamente con funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional (la rama policial del Departamento de Seguridad Nacional que trabaja con los fiscales para presentar casos contra inmigrantes indocumentados) para rastrear casos de fraude electoral.

Las reuniones incluyen al menos a un asesor de Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump y artífice de las agresivas políticas migratorias del presidente, según dos personas familiarizadas con el asunto que, al igual que varias otras personas entrevistadas para este artículo, hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que la iniciativa se remonta a una orden ejecutiva del año pasado, y que es habitual coordinar su implementación con la participación de varias agencias. Esta semana, el DHS ordenó a todas las oficinas de HSI que revisaran todos los casos de fraude electoral, tanto abiertos como cerrados, y denunciaran a cualquier persona que se hubiera registrado para votar antes de naturalizarse como ciudadana estadounidense, según un memorando obtenido por The Washington Post.

El Departamento de Justicia se prepara para otorgar a los funcionarios de HSI acceso a los datos del registro de votantes de personas sospechosas de no ser ciudadanas, según un funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con el asunto. Hasta el momento, los funcionarios han decidido no proporcionar al Departamento de Justicia todos los datos electorales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debido a la preocupación de que generen mala publicidad o sean difíciles de defender en los tribunales, según el funcionario familiarizado con el asunto. La información provendría de los padrones electorales estatales, pero muchos estados se han negado a entregárselos al Departamento de Justicia.

Hasta el momento, los esfuerzos no han dado resultados, en gran parte porque nunca se han detectado los tipos de fraude electoral generalizado que describe la administración Trump. Un funcionario del Departamento de Justicia afirmó que ha presentado muchos más casos de fraude electoral que la administración Biden y que la agencia policial podría presentar más casos una vez que revise el censo electoral restante. El mes pasado, las autoridades cerraron una investigación sobre fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 en Nevada, donde Trump perdió por más de 33 ml votos.

Un funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con la investigación afirmó que los agentes del FBI identificaron menos de 40 posibles casos de votantes no ciudadanos. La fiscalía había decidido previamente no proceder con los casos contra estas personas, probablemente porque estos casos son difíciles de ganar en los tribunales. El plazo de prescripción para cualquier procesamiento de este tipo derivado de las elecciones del 2020 ha prescrito. El secretario de estado de Nevada, Francisco Aguilar (D), dijo que el cierre de la investigación sin cargos muestra que el enfoque de los republicanos en el voto de los no ciudadanos es una "pista falsa" y un "tema sin importancia" que tiene como objetivo disuadir a los latinos y otros votantes de emitir su voto.

“Están tratando de sembrar el caos en el proceso para disuadir a la gente de participar”, dijo. Funcionarios de la Casa Blanca defendieron las acciones de la administración. "Los únicos que deberían preocuparse por esto son los delincuentes", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. "Votar sin ciudadanía es un delito. Cualquiera que infrinja la ley deberá rendir cuentas". El resultado más tangible hasta la fecha de la iniciativa de Trump para investigar las elecciones del 2020 ha sido la incautación por parte del FBI el mes pasado de papeletas y registros de votación del condado de Fulton, la jurisdicción más poblada de Georgia.

La declaración jurada presentada para obtener la orden de registro indica que la investigación se originó con Kurt Olsen, abogado que asesoró a Trump y quien habló con él en múltiples ocasiones el 6 de enero del 2021, y posteriormente fue sancionado en un tribunal federal por las declaraciones que realizó al impugnar la derrota de la candidata republicana a la gobernación de Arizona, Kari Lake, en las elecciones del 2022. La declaración jurada del condado de Fulton mostró que el Departamento de Justicia se basó en afirmaciones que habían sido rechazadas en investigaciones y demandas anteriores, sin ninguna evidencia nueva que sugiriera conspiraciones para socavar las elecciones.

Poco después de la redada en Georgia, el FBI informó a los funcionarios electorales estatales de todo el país que celebraría una conferencia telefónica con ellos el 25 de febrero para hablar sobre la seguridad electoral. Aguilar afirmó que aún no había decidido si participaría en la llamada, la cual, según él, considera una táctica de intimidación. “Esta es simplemente otra vía para que digan ‘vamos a por ustedes’”, dijo. Algunos aliados de Trump elogiaron la declaración jurada del condado de Fulton como el respaldo del FBI a sus acusaciones de irregularidades en las elecciones.



"Esto es todo, amigos", dijo el ex estratega de Trump, Steve Bannon, en su influyente programa de entrevistas "War Room". "Tenemos que llegar al punto de partida de las elecciones robadas del 2020". Más de cinco años después, Trump no ha aceptado su derrota en el 2020 y sigue instando a sus asesores a encontrar el fraude y procesar a las personas implicadas. En los primeros meses de su segundo mandato, firmó una orden ejecutiva que ordenaba al fiscal general priorizar el procesamiento de los extranjeros que votaron ilegalmente en las elecciones estadounidenses y demandar a los estados que violan las leyes electorales federales.

La fiscal general Pam Bondi respondió demandando a dos docenas de estados que se negaron a entregar sus padrones electorales e instalaron en los altos cargos del Departamento de Justicia a personas que han apoyado las falsas afirmaciones de Trump. Harmeet Dhillon, fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, que supervisa los casos de votación, dijo en las redes sociales que los funcionarios han identificado a “miles de no ciudadanos” en los registros de votantes. La orden ejecutiva de Trump también pretendía exigir prueba de ciudadanía para registrarse para votar y acortar los plazos para votar por correo.

La orden fue bloqueada en los tribunales. La Constitución otorga a los estados la facultad de establecer las normas electorales y al Congreso la de establecer estándares nacionales, pero no otorga al presidente ninguna autoridad sobre las elecciones. Mientras Trump sigue exigiendo que los republicanos "nacionalicen las elecciones" e impongan la identificación de votantes o prohíban las máquinas de votación mediante una orden ejecutiva, sus asesores han afirmado que en realidad apoya una legislación que exigiría a los votantes mostrar una identificación con foto para emitir su voto y presentar un comprobante de ciudadanía para registrarse.

Un proyecto de ley para lograr estos objetivos, aprobado por los republicanos en la Cámara de Representantes la semana pasada, podría representar obstáculos para los votantes que no tienen acceso inmediato a un certificado de nacimiento o un pasaporte que acredite su ciudadanía. El proyecto de ley enfrenta un difícil camino en el Senado. Solo el 46% de los votantes registrados tiene un pasaporte vigente con su nombre legal vigente, según la Encuesta sobre el Desempeño de las Elecciones Estadounidenses del 2024. El 9% de los votantes elegibles no tiene o no tiene fácil acceso a un comprobante de ciudadanía, según una encuesta del Centro para la Democracia y la Participación Cívica de la Universidad de Maryland.

La legislación actual es similar a una medida aprobada por la Cámara el año pasado que se encuentra estancada en el Senado. Quienes apoyan el nuevo proyecto de ley esperan persuadir a los republicanos del Senado para que modifiquen las normas de filibusterismo para lograr su aprobación, una idea a la que se han opuesto los líderes republicanos de la cámara. Trump ha dejado claro que no se conforma con impulsar la legislación. En un par de publicaciones en redes sociales el viernes, el presidente afirmó que si el Congreso no actúa, emitirá una orden ejecutiva para intentar exigir a los votantes que muestren una identificación para emitir su voto.

Trump afirmó que pronto presentará un argumento legal "irrefutable" que demuestre que tiene la facultad de imponer tal requisito, aunque los juristas afirman que no la tiene. “Habrá identificación de votantes para las elecciones de mitad de período, ¡sea aprobada por el Congreso o no!”, escribió Trump. El jueves, explicó: "Si no logramos que el Congreso lo apruebe, existen razones legales por las que esta estafa no está permitida. Las presentaré en breve mediante una Orden Ejecutiva". La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump está explorando opciones legales para una posible orden ejecutiva sobre la identificación de votantes, mientras presiona al Congreso para que apruebe el proyecto de ley.

En las últimas semanas, Cleta Mitchell, una de las abogadas que colaboró ​​en los esfuerzos de Trump para impugnar los resultados del 2020, se reunió con personal de la Casa Blanca para hablar sobre políticas electorales, según informaron personas familiarizadas con la reunión. Mitchell declinó hacer comentarios. “Se necesita una identificación para comprar alcohol. Se necesita una identificación para ir a la biblioteca y sacar un libro”, dijo Leavitt el miércoles. “Por eso, el presidente cree que se debería tener una identificación para votar en las elecciones de nuestro país”. El sesenta por ciento de los estadounidenses está firmemente a favor de exigir a todos los votantes que muestren una identificación con fotografía emitida por el gobierno, y otro 23 por ciento está algo a favor, según una encuesta realizada por el Pew Research Center en agosto pasado.

El Departamento de Justicia ha demandado a dos docenas de estados y a Washington, D.C., para obtener sus listas de votantes registrados, que incluyen nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y números parciales de Seguro Social. Jueces federales han desestimado las demandas contra California, Michigan y Oregón, argumentando que el Departamento de Justicia no tenía derecho a la información. Los demás casos están pendientes. El Departamento de Justicia afirma que necesita las listas para garantizar que los estados las mantengan adecuadamente y eliminen a los votantes inelegibles, y ha estado compartiendo datos electorales con el Departamento de Seguridad Nacional. Los tribunales han expresado su preocupación por la creación de una base de datos nacional con información electoral por parte del gobierno para ayudar a aplicar las leyes de inmigración.



El día que agentes de inmigración asesinaron a Alex Pretti en Minneapolis el mes pasado, Bondi envió una carta al gobernador de Minnesota, Tim Walz (demócrata), acusándolo de ilegalidad y atacándolo por no colaborar con las autoridades de inmigración. Le dijo que podía "poner fin al caos en Minnesota" entregando el padrón electoral del estado y tomando otras medidas. Su solicitud provocó críticas de Walz y otros demócratas, así como del juez que supervisa el caso de los padrones electorales en Oregón. En su decisión de desestimar la demanda, el juez federal de distrito Mustafa T. Kasubhai escribió que la carta de Bondi "plantea serias dudas" sobre los planes del gobierno para con los padrones electorales.

Los esfuerzos de la administración, escribió, “pueden muy bien conducir a una erosión del derecho al voto y de la participación de los votantes”. El juez del caso de California, David O. Carter, fue igualmente contundente, afirmando que los planes de la administración "amenazan el derecho al voto". La decisión en el caso de Michigan fue más reservada, pero destacó porque fue redactada por una persona designada por Trump, la jueza de distrito estadounidense Hala Y. Jarbou.

Al menos 11 estados han proporcionado al Departamento de Justicia su lista completa de votantes o han dicho que planean hacerlo, según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York. El Fiscal General de Kansas, Kris Kobach (R), afirmó que entregar las listas era "extremadamente importante", ya que esto ayudaría a los estados a identificar a los no ciudadanos que se han registrado para votar. En los últimos meses, ha acusado a tres no ciudadanos, incluido el alcalde de una pequeña ciudad, de votar ilegalmente.

"No me preocuparía en absoluto si fuera un presidente republicano o demócrata el que pidiera nuestras listas de votantes", dijo.