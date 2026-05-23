Emiratos Árabes Unidos se une a Arabia Saudita y Qatar para instar a Trump a no reanudar la guerra

En los últimos días, los Emiratos Árabes Unidos han intensificado sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán, sumándose a Arabia Saudita y Qatar para instar al presidente estadounidense Donald Trump a que dé una oportunidad a las negociaciones, según varias personas familiarizadas con el asunto. Según las fuentes, las conversaciones surgieron a raíz del temor de los países a que cualquier represalia por parte de Teherán, si se reanudan las hostilidades, sumerja a las economías del Golfo en el caos. En llamadas separadas con Trump, los líderes de los tres aliados de Estados Unidos afirmaron que una acción militar no logrará los objetivos a largo plazo de Estados Unidos con Irán, añadieron las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato por tratarse de asuntos delicados.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. La postura de Abu Dabi indica un cambio en un país que sufrió el peso de los ataques de Irán y que ha sido más belicista que sus vecinos hacia Teherán. Según las fuentes, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar discrepan sobre el tipo de acuerdo diplomático que Estados Unidos debería buscar y la firmeza que debería adoptar con Irán. Sin embargo, su acercamiento a Trump subraya su recelo compartido ante la posibilidad de que se repita la situación que se vivió a finales de febrero, cuando Israel y Estados Unidos declararon la guerra a la República Islámica, y el alto el fuego de principios de abril.

Irán y los grupos militantes respaldados por Teherán en Irak respondieron lanzando miles de drones y misiles a través del Golfo, matando a decenas de personas y causando daños por valor de miles de millones de dólares a puertos e infraestructuras energéticas. “Los estados árabes del Golfo vieron confirmados sus peores temores”, declaró Dina Esfandiary, analista de Bloomberg Economics. “Se vieron atrapados en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y sufrieron gran parte de las consecuencias. Ahora se enfrentan a la posibilidad de una nueva confrontación si el alto el fuego no se traduce en un acuerdo permanente, poniendo en riesgo su imagen de refugios regionales estables”.

Los Emiratos Árabes Unidos se mostraron frustrados cuando Arabia Saudita y otros estados del Golfo se negaron a responder de forma conjunta con la fuerza contra Irán para disuadir sus ataques, según informó Bloomberg News. Abu Dabi llevó a cabo ataques limitados contra Irán en coordinación con Estados Unidos e Israel, mientras que Arabia Saudita tomó medidas similares por separado, según fuentes cercanas al asunto. Irán y Estados Unidos acordaron una tregua el 8 de abril y están intercambiando mensajes a través de Pakistán sobre un acuerdo de paz. Ambos países han declarado estar dispuestos a reanudar las hostilidades y muestran pocas señales de hacer concesiones. Aun así, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, declaró el viernes que se habían producido "ligeros avances" en las negociaciones, y los medios iraníes hicieron comentarios similares.

El jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, tenía previsto visitar Irán ese mismo día, lo que podría indicar que las partes se acercaban a un acuerdo. El descontento de Emiratos Árabes Unidos con otros estados árabes culminó en su sorprendente decisión, a finales de abril, de abandonar la OPEP, el cártel petrolero liderado por Arabia Saudita. Sin embargo, desde entonces, las relaciones con los estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han mejorado. El CCG es un organismo de seis miembros integrado por los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán. “Los Emiratos Árabes Unidos mantienen una estrecha coordinación y consulta con los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con socios regionales e internacionales”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado enviado a Bloomberg el jueves.

Mucha potencia de fuego

Ese mismo día, todos los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con la excepción de Omán, enviaron una carta a un organismo internacional de control del transporte marítimo rechazando los intentos de Irán de controlar permanentemente el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Teherán cerró de facto esta vía marítima al comienzo de la guerra, interrumpiendo así las exportaciones de petróleo y gas natural de muchos países del CCG. Irán y sus aliados aún cuentan con un considerable poderío militar, a pesar de las graves pérdidas sufridas por el ejército de Teherán y el asesinato de varios líderes clave durante la guerra.

La amenaza para los países del Golfo quedó patente el domingo pasado con un ataque con drones contra una central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos, del que Abu Dabi culpó a milicias iraquíes apoyadas por Irán. Un día después, Trump dijo que había hablado con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed, y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad, y que estos le habían disuadido de atacar a Irán. Algunos líderes del Golfo no están seguros de que sus peticiones sean atendidas y les preocupa que Israel convenza a Trump de atacar a Irán de nuevo, según declaró una de las personas consultadas.

El Estado judío, que ha estrechado sus lazos de defensa y seguridad con los Emiratos Árabes Unidos desde el inicio de la guerra, considera a la República Islámica una amenaza existencial. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha indicado que son necesarios más ataques para debilitar aún más al ejército iraní. Existe un 50% de probabilidades de que lleguemos a un acuerdo con Irán, declaró el viernes Anwar Gargash, asesor principal del presidente de los Emiratos Árabes Unidos. "Me preocupa que los iraníes siempre hayan negociado en exceso. Espero que no lo hagan esta vez, porque la región necesita una solución política. Una segunda confrontación militar solo complicará las cosas".

En apuros

Trump se encuentra en una situación difícil. Si bien se propuso destruir el programa de misiles balísticos de Irán e incluso aludió a un cambio de régimen, la guerra le ha costado a Estados Unidos decenas de miles de millones de dólares. egún algunas fuentes, Arabia Saudita apoya la mediación a través de Pakistán y cree que lograr que Irán frene sus programas nucleares y de misiles balísticos solo puede resolverse mediante el diálogo. Según las fuentes, tanto el reino como los Emiratos Árabes Unidos creen que, por ahora. Con los precios de la energía disparándose debido al cierre del estrecho de Ormuz, el conflicto es cada vez más impopular entre los estadounidenses. El líder estadounidense ha oscilado entre amenazar con ataques aéreos masivos contra Irán y afirmar que ambos países están cerca de alcanzar un acuerdo de paz.

Según algunas fuentes, Arabia Saudia apoya la mediación a través de Pakistán y cree que lograr que Irán frene sus programas nucleares y de misiles balísticos solo puede resolverse mediante el diálogo. Según las fuentes, tanto el reino como los Emiratos Árabes Unidos creen que, por ahora, Estados Unidos debería centrarse en conseguir que Irán reabra el estrecho de Ormuz y mantener el bloqueo naval de los puertos iraníes para presionar a Teherán a que lo haga.

Qatar sigue respaldando los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán, según declaró un diplomático del país. Doha ha abogado constantemente por la desescalada en beneficio de la región y su población, añadió el diplomático. En su declaración a Bloomberg, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos reiteró que cualquier acuerdo debe abordar la "gama completa de amenazas" de Irán. Esto incluye las capacidades nucleares del país, los misiles balísticos, los drones y los "grupos terroristas y aliados", afirmó.

Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí remitió a Bloomberg a una declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Faisal Bin Farhan, del miércoles. El príncipe Faisal afirmó que el reino "aprecia enormemente" la decisión de Trump de "darle a la diplomacia la oportunidad de alcanzar un acuerdo aceptable para poner fin a la guerra".