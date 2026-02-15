Escuela deportiva en Florida pagará US$1.7 millones por transacciones con personas sancionadas por narcotráfico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que IMG Academy llegó a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por US$1.7 millones, debido a la realización reiterada de supuestas transacciones con dos individuos sancionados por sus vínculos con un cartel del narcotráfico mexicano.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, se trata de una escuela e instalaciones de entrenamiento atlético y académico de élite, con sede en Bradenton, Florida.

La academia ofrece programas de internado a tiempo completo, entrenamiento profesional, campamentos, servicios de entrenamiento en línea y recursos de reclutamiento deportivo universitario. Sus estudiantes incluyen a deportistas de todo el mundo y cuenta con oficinas en México, China, Japón y Corea del Sur.

Con el convenio, se liquida toda posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones impuestas por la OFAC contra el narcotráfico.

Según el comunicado, durante cinco años consecutivos la academia efectuó las transacciones.

“Entre 2018 y 2022, IMG Academy celebró contratos anuales, en forma de acuerdos de matrícula, con dos personas con Designación Nacional Especial (SDN), sancionadas en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (FNA), por brindar apoyo financiero y servicios a una Organización Mexicana del Narcotráfico (ODN) sancionada y/o a su cabecilla principal”, señala el pronunciamiento.

El Departamento del Tesoro detalla que los pagos se relacionaban con la inscripción y asistencia de los dos hijos —estudiantes-atletas— de los sancionados.

Por el primer estudiante, el monto ascendió a US$98,867 por un año académico completo. Los contratos se renovaron hasta su graduación en el 2023.

Las obligaciones de pago variaron entre US$47,026 por medio semestre y US$98,867 por un ciclo completo, incluida la inscripción.

En el caso del segundo estudiante, la suma alcanzó hasta US$102,235, con pagos que oscilaban entre US$100,549 y US$102,235 por año completo.

Los montos incluían matrícula, alojamiento y gastos adicionales incurridos por los estudiantes durante su estadía.

La agencia estadounidense enfatiza que los pagos fueron realizados mediante transferencias bancarias de terceros y bancos en México.

Agrega que entre el 2019 y el 2023, IMG Academy operó con propiedades o intereses en propiedades pertenecientes a los sujetos sancionados por EE. UU. en 89 ocasiones.

El Departamento del Tesoro aclaró que el caso no se considera grave y que no hubo autodenuncia voluntaria.

Respecto de las fallas de la academia, se indicó que no realizó verificaciones de detección de sanciones a sus contrapartes, a pesar de que los individuos proporcionaron sus nombres completos, los cuales coincidían con las listas de las autoridades estadounidenses.

Tras un cambio de propiedad en junio del 2023, IMG Academy contrató a un nuevo director jurídico, quien llevó a cabo una revisión retrospectiva exhaustiva e implementó un programa de cumplimiento de sanciones.

El Departamento del Tesoro afirma que la escuela cooperó en todas las solicitudes de información y se comprometió a suspender el plazo de prescripción durante la investigación.