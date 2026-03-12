La Casa Blanca le dice al partido Republicano que evite hablar de deportaciones masivas antes de las elecciones intermedias

El consejo surgió en un momento en que las perspectivas republicanas parecen sombrías antes de las elecciones de noviembre. Mientras los miembros republicanos del Congreso se reunían en Doral, Florida, para un retiro el martes, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, James Blair, y la representante Lisa C. McClain (republicana de Michigan), presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, les ordenaron evitar hablar sobre deportaciones generalizadas de personas indocumentadas y, en cambio, centrarse solo en las deportaciones de criminales violentos, según tres personas con conocimiento de los comentarios que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el evento a puertas cerradas.

Trump se postuló con la promesa de implementar "deportaciones masivas", prometiendo lanzar "la mayor deportación en la historia de nuestro país". En un momento de la campaña, declaró a la revista Time que planeaba deportar entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados, una cifra mayor que la cantidad real de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, según la mayoría de los expertos. Desde entonces, el propio presidente ha evitado el plan, en ocasiones pidiendo protecciones para los trabajadores indocumentados de la hostelería y la agricultura, y sugiriendo que la administración se centre primero en deportar a quienes han cometido delitos violentos.

Blair dijo a la multitud que ahora deberían centrarse en destacar la eliminación de criminales por parte de la administración, según dos de las personas presentes, y explicó que hay mayor apoyo público para hacerlo que para las "deportaciones masivas". Los comentarios fueron reportados por primera vez por Axios. Durante gran parte del año pasado, la administración se rigió firmemente por la idea de que cualquier persona que se encontrara en el país sin documentos era un objetivo legítimo de deportación.

El año pasado, la Casa Blanca presionó al Departamento de Seguridad Nacional para que aumentara sus cifras de deportaciones, mientras que el DHS, bajo la dirección de su secretaria Kristi L. Noem, emprendió redadas de alto perfil contra migrantes, muchos de los cuales no tenían antecedentes penales. A mediados del verano del año pasado, más de la mitad de las personas expulsadas del país no tenían antecedentes penales, según un análisis de The Washington Post de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La semana pasada, Trump despidió a Noem y designó al senador Markwayne Mullin (republicano de Oklahoma) para el cargo, mientras la Casa Blanca busca minimizar la controversia relacionada con el DHS antes de las elecciones intermedias.

Trump sigue recibiendo altas calificaciones en las encuestas por los esfuerzos de su administración para frenar eficazmente los cruces fronterizos ilegales, pero una creciente mayoría de estadounidenses ha rechazado su estrategia de deportación. El 58% afirmó el mes pasado que se ha excedido en la deportación de inmigrantes indocumentados, un aumento de ocho puntos porcentuales desde el otoño pasado, según una encuesta de The Washington Post, ABC News e Ipsos. La encuesta reveló que un porcentaje ligeramente superior, el 62%, se opuso a las tácticas agresivas del ICE después de que agentes de inmigración dispararan fatalmente a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a principios de este año.

Un alto asesor republicano dijo a The Post el martes que el mensaje del partido sería “sobre deportar criminales violentos y no sobre deportaciones masivas”. Una cuarta persona con conocimiento de los comentarios de Blair afirmó que se le pidió que hablara sobre inmigración de cara a las elecciones intermedias y pidió a los miembros que "destacaran que los demócratas quieren reabrir las fronteras y se oponen" a los esfuerzos de los republicanos por deportar a inmigrantes indocumentados violentos. Blair también sugirió un énfasis en el apoyo demócrata a las ciudades santuario, según la fuente, y la falta de cooperación con la administración en materia de deportaciones.

En una declaración a The Post, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo: “Nadie está cambiando la agenda de control migratorio de la Administración” y que la “máxima prioridad de Trump siempre ha sido la deportación de criminales extranjeros ilegales que ponen en peligro a las comunidades estadounidenses”. Jackson afirmó que aproximadamente tres millones de inmigrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos debido a las políticas de Trump, "ya sea por deportación forzada o por autodeportación". Esta cifra ha sido cuestionada por expertos externos que afirman que el gobierno ha exagerado la cantidad de personas que han abandonado el país voluntariamente.

Cuando The Post le preguntó el mes pasado si apoyaba las deportaciones de inmigrantes que, por lo demás, han cumplido la ley pero se encuentran en el país sin autorización —una postura que su base MAGA ha instado a la administración a adoptar—, Trump respondió: "Quiero ver a todos deportados, pero nos estamos centrando en los criminales. Nos estamos centrando en los asesinos".