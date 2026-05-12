Los abogados de la élite global no se creen la tarjeta de oro de Trump

El abogado de inmigración Michael Wildes ha representado a la primera dama de EE. UU., Melania Trump, y a sus padres, quienes son ciudadanos naturalizados. Consiguió visas para las ganadoras del título de Miss Universo cuando el actual presidente de ese país, Donald Trump, dirigía la organización del certamen. También ha prestado servicios legales a la familia Kushner —Jared Kushner es el yerno de dicho mandatario—. Pero cuando ha recibido llamadas de clientes potenciales interesados ​​en una visa de tarjeta dorada que Trump ha promocionado para extranjeros adinerados, les ha dicho que poco puede hacer porque el programa es legalmente dudoso. “Sería poco ético por mi parte retenerlos”, dijo Wildes.



Abogados de inmigración que han representado a personas acaudaladas aconsejan a sus clientes que no paguen la tarifa de US$15 mil para solicitar la visa de US$1 millón o US$2 millones que Trump anunció, pues citan la falta de una visa establecida por el Congreso, los litigios en curso contra el programa de visas y la incertidumbre sobre las implicaciones fiscales para sus clientes. Siete abogados de inmigración que trabajan con el tipo de clientela adinerada que el programa de la tarjeta dorada pretende atraer declararon a The Washington Post que han disuadido a sus clientes de solicitar la tarjeta dorada o se han negado a ayudar a extranjeros que ya la han solicitado, y recomiendan en cambio que las personas ricas consideren métodos legales y establecidos para llegar a los EE. UU.

En la conferencia Invest In the USA celebrada la semana pasada en Washington D. C., a la cual asistieron abogados de inmigración que representan a inversores extranjeros, el tema de la visa de tarjeta dorada apenas se mencionó, según Aaron Grau, director ejecutivo de la asociación comercial organizadora de la conferencia. “Es una pregunta recurrente de la que la gente habla cuando se toma una cerveza”, dijo Grau. “En realidad no es una conversación seria”. Invest In the USA aboga por la visa EB-5, que data de 1990 y otorga residencia a extranjeros que realizan ciertas inversiones en EE. UU. para crear empleos.

Según Grau, los miembros de la asociación han hablado con legisladores y su personal en el Capitolio, y se han encontrado con miradas de incredulidad cuando se menciona la visa de la tarjeta dorada; se les ha dicho que no hay interés en convertir la orden ejecutiva en ley. Después de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, informara a los legisladores a finales de abril último que una persona había recibido recientemente una visa de tarjeta dorada, los abogados de inmigración especularon sobre quién podría ser.

Nadie mencionó a nadie en una lista de correo electrónico de abogados especializados en derecho migratorio, y uno de ellos se preguntó si Lutnick se refería a la rapera Nicki Minaj, quien publicó una foto de una visa de tarjeta dorada con el rostro de Trump que le habían regalado —un alto funcionario, quien habló bajo condición de anonimato, afirmó con franqueza que la tarjeta de Minaj era simplemente un "recuerdo" (souvenir) y no una visa verdadera—. La Casa Blanca se ha negado a proporcionar más información sobre la persona a la que se le aprobó la visa.

Sin embargo, un documento presentado por el Gobierno en el tribunal, en una demanda relacionada con el programa de visas, reveló que se ha procesado un número limitado de solicitudes: de las 338 para la visa de tarjeta dorada, 165 han pagado la tarifa de solicitud no reembolsable de US$15 mil para continuar con el proceso, y 59 personas han pasado a la siguiente etapa de completar la documentación del Departamento de Seguridad Nacional. En la solicitud también se indicaba que los solicitantes de visa de tarjeta dorada no necesariamente obtendrían la aprobación antes que otros que solicitan una visa EB-1 o EB-2, las cuales se otorgan a extranjeros con talentos extraordinarios que no pagaron las costosas tarifas de la tarjeta dorada.

Mona Shah, abogada de dos clientes en distintas etapas del proceso de solicitud de visa de tarjeta dorada, afirmó que la documentación judicial le indicó que las promesas anteriores de tramitación rápida eran "publicidad engañosa", y advirtió a sus clientes de que sus solicitudes de tarjeta dorada podrían no prosperar. Sin embargo, señaló que sus clientes, originarios de Nigeria y Pakistán, se sienten frustrados por las prohibiciones y restricciones de viaje y están dispuestos a invertir dinero con tal de obtener la residencia. Pero, añadió, es solo una posibilidad. “Quieren que les diga: ‘Sí, lo van a conseguir’, y no puedo decirles eso”, dijo Shah.

Los abogados manifestaron estar particularmente preocupados por las repercusiones que esto podría tener en sus propias carreras al aconsejar a sus clientes que consideren obtener la visa de tarjeta dorada. Ron Klasko, un abogado de inmigración que ha llevado un caso de visa de tarjeta dorada para un empresario ucraniano, contrató a otro abogado para que lo asesorara sobre las consideraciones éticas, y ha creado un cuadro para explicar a sus clientes las diferencias entre la visa de tarjeta dorada y la visa EB-5, para ayudarlos a tomar decisiones informadas. En un lado del gráfico, Klasko explica que el programa EB-5 requiere una inversión de US$800 mil, puede otorgar residencia al cónyuge e hijos menores y solo se modificaría mediante legislación.

Por otro lado, la tarjeta dorada requiere una inversión de US$1 millón y US$1 millón adicional por cada miembro de la familia, y puede eliminarse mediante una orden ejecutiva. Además, señala que la tarjeta dorada está expuesta a litigios porque no existe ninguna ley ni reglamento que la respalde. Sus clientes suelen partir de la base de que la tarjeta dorada les ofrecerá otras ventajas fiscales. Su cuadro explica que los titulares de visas de tarjeta dorada y los beneficiarios de la visa EB-5 tributan sobre sus ingresos mundiales. “Normalmente, dicen: ‘Gracias, lo pensaremos y le avisaremos’”, afirmó Klasko, “y normalmente me responden: ‘Hemos decidido acogernos al programa EB-5’”. Otros abogados, como Wildes, no creen que valga la pena correr el riesgo.

Si bien muchos de sus contactos provienen de corporaciones, las llamadas que recibe con mayor frecuencia sobre visas de residencia permanente son de personas sin conocimientos legales en materia de inmigración. Una de ellas era una estudiante universitaria adinerada que había excedido el tiempo permitido por su visa y no sabía qué hacer para terminar sus estudios. En otro caso, la suegra de un hombre que obtuvo la residencia permanente para su familia, pero no pudo incluirla como dependiente, buscaba la manera de emigrar con ellos. En ambos casos, Wildes los orientó hacia otros programas.

La abogada de inmigración Rosanna Berardi dijo que ha recibido consultas de clientes interesados ​​en la tarjeta dorada, pero que ha "tomado la decisión profesional de no aceptar estos casos" debido a las preocupaciones sobre la legalidad y el costo de la solicitud, que no conlleva ninguna garantía de aprobación. “Como asesores de inmigración, nuestra obligación es siempre proteger los intereses de nuestros clientes”, dijo, “y no creemos que sea apropiado recomendar un programa con tanta incertidumbre legal y riesgo financiero, incluso cuando los clientes expresan su deseo de continuar”.