Rusia está proporcionando inteligencia iraní para atacar a las fuerzas estadounidenses, dicen funcionarios

Rusia está proporcionando a Irán información sobre los objetivos para atacar a las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, el primer indicio de que otro importante adversario de Estados Unidos está participando, aunque sea indirectamente, en la guerra, según tres funcionarios familiarizados con la inteligencia. La asistencia, sobre la que no se había informado previamente, indica que el conflicto, que se expande rápidamente, ahora cuenta con uno de los principales competidores de Estados Unidos con armas nucleares y con exquisitas capacidades de inteligencia.

Desde que comenzó la guerra el sábado, Rusia ha pasado a Irán la ubicación de los activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, dijeron los tres funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

"Parece que es un esfuerzo bastante amplio", dijo una de las personas. Contactado por The Washington Post el viernes, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, se negó a comentar sobre los hallazgos de inteligencia. Moscú ha exigido el fin de la guerra, que calificó de "acto de agresión armada no provocado". El alcance de la asistencia rusa a Irán en la localización de objetivos no estaba del todo claro. La capacidad del ejército iraní para localizar a las fuerzas estadounidenses se ha visto afectada en menos de una semana de combates, según los funcionarios.

Seis soldados estadounidenses murieron y varios más resultaron heridos en un ataque con drones iraníes el domingo en Kuwait. Irán ha disparado miles de drones de ataque unidireccionales y cientos de misiles contra posiciones militares, embajadas y civiles estadounidenses, a pesar de que la campaña conjunta estadounidense-israelí ha alcanzado más de 2,000 objetivos iraníes, incluyendo emplazamientos de misiles balísticos, activos navales y el liderazgo del país. “El régimen iraní está siendo completamente aplastado”, declaró Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, sin comentar sobre la ayuda rusa a Irán. “Sus represalias con misiles balísticos disminuyen cada día, su armada está siendo aniquilada, su capacidad de producción está siendo destruida, y sus aliados apenas ofrecen resistencia”.

La CIA y el Pentágono declinaron hacer comentarios. Cuando se le preguntó esta semana sobre su mensaje a Rusia y China, que se encuentran entre los aliados más poderosos de Irán, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que no tenía uno y que "realmente no son un factor aquí". Dos de los funcionarios familiarizados con el apoyo de Rusia a Irán dijeron que China no parecía estar ayudando a la defensa de Irán, a pesar de los estrechos vínculos entre los dos países. En un comunicado, la Embajada de China en Washington se refirió a los esfuerzos diplomáticos de Beijing para colaborar con sus socios en la región desde que comenzó la guerra y dijo que el conflicto debería "cesar de inmediato".



Los analistas dijeron que el intercambio de inteligencia encajaría en el patrón de los ataques de Irán contra las fuerzas estadounidenses, incluida la infraestructura de comando y control, radares y estructuras temporales, como el de Kuwait, donde murieron seis militares. La estación de la CIA en la Embajada de Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudita, también fue atacada en los últimos días. Irán está “dando golpes muy precisos a los radares de alerta temprana o radares sobre el horizonte”, afirmó Dara Massicot, experta en el ejército ruso del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. “Lo están haciendo de forma muy selectiva. Van tras el mando y el control”, añadió.

Irán posee sólo un puñado de satélites de grado militar y ninguna constelación de satélites propia, lo que haría que las imágenes proporcionadas por las capacidades espaciales mucho más avanzadas de Rusia sean muy valiosas, en particular porque el Kremlin ha perfeccionado su propia orientación después de años de guerra en Ucrania, dijo Massicot. Nicole Grajewski, quien estudia la cooperación de Irán con Rusia en el Centro Belfer de la Escuela Kennedy de Harvard, dijo que había habido un alto nivel de "sofisticación" en los ataques de represalia iraníes, tanto en lo que Teherán había atacado como en su capacidad en algunos casos para abrumar las defensas estadounidenses y aliadas.

"Están atravesando las defensas aéreas", dijo, señalando que la calidad de los ataques de Irán parecía haber mejorado incluso desde su guerra de 12 días con Israel el verano pasado. El Pentágono está agotando rápidamente sus reservas de armas de precisión e interceptores de defensa aérea, según informaron a The Post personas familiarizadas con el asunto, lo que subraya las preocupaciones planteadas por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, mientras el presidente Donald Trump deliberaba sobre la aprobación de la operación. La administración ha intentado restar importancia a la evaluación de Caine. La asistencia rusa reestructura la forma en que varios países han participado en una guerra indirecta desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en el 2022.

A lo largo de ese conflicto, adversarios de Estados Unidos, como Irán, China y Corea del Norte, han proporcionado a Rusia ayuda militar directa o apoyo material para la vasta industria de defensa de Moscú. Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania equipo militar por valor de decenas de miles de millones de dólares y ha compartido información sobre las posiciones rusas para mejorar la estrategia de ataque de Kiev. El jueves, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicó en X que la administración Trump había solicitado asistencia para ayudar a protegerse contra los drones iraníes y que Kiev proporcionaría “especialistas” en respuesta.

Irán ha sido uno de los principales patrocinadores de Rusia durante la guerra de Ucrania, compartiendo la tecnología para producir drones de ataque unidireccionales baratos que se han utilizado repetidamente para abrumar las defensas aéreas de Kiev y agotar las existencias occidentales de interceptores donados para proteger las ciudades ucranianas. "Los rusos son plenamente conscientes de la ayuda que brindamos a los ucranianos", dijo uno de los funcionarios familiarizados con el apoyo de Moscú a Teherán. "Creo que estaban muy contentos de intentar obtener una retribución".

La calidad de la recopilación de información de inteligencia de Rusia no está a la altura de la de Estados Unidos, pero aun así se ubica entre las mejores del mundo, continuó esta persona. El Post ha informado anteriormente que, a pesar del golpe a uno de sus socios más cercanos, el Kremlin ve posibles ventajas en una guerra prolongada entre Estados Unidos e Irán, incluidos mayores ingresos petroleros y una crisis aguda que distraiga a Estados Unidos y Europa de la guerra en Ucrania.

Irán, cuyo líder supremo murió al principio del conflicto, podría convertirse en el último país en perder un gobierno prorruso en los últimos años, tras el levantamiento sirio a fines del 2024 que derrocó al dictador Bashar al Assad y la incursión militar estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero. Aun así, la falta de participación militar directa de Moscú es en parte una señal de su necesidad de centrarse en otras cuestiones, dijo Massicot. El Kremlin, dijo, está "considerando firmemente que este no es su problema ni su guerra. Desde una perspectiva estratégica, Ucrania sigue siendo, con diferencia, la prioridad número uno".