Un análisis del Post revela que el lenguaje soez es un rasgo distintivo del segundo mandato de Trump

El presidente Donald Trump siempre se ha caracterizado por su uso público de palabrotas. Sin embargo, según un análisis de The Washington Post sobre sus discursos y publicaciones en redes sociales, su uso de lenguaje vulgar, insultos personales y retórica egocéntrica ha aumentado notablemente durante su segundo mandato. El uso que hace Trump de palabrotas y lenguaje vulgar o despectivo —incluidos insultos como “coeficiente intelectual bajo”, que suele lanzar contra sus oponentes políticos— ha aumentado con el tiempo. En el primer año y medio de su primera presidencia, cerca del 40% de sus discursos contenían al menos un término vulgar, en comparación con el 93% en su segundo mandato.

Además, el número de publicaciones vulgares o insultantes en redes sociales se ha triplicado aproximadamente durante su segundo mandato, en comparación con un período similar de su primer mandato. La retórica cada vez más grosera refleja lo que los historiadores y los expertos en presidencia describen como un segundo mandato más abiertamente combativo, definido por acciones ejecutivas vertiginosas, amenazas públicas contra los enemigos percibidos y un estilo de gobierno arraigado en el dominio y la confrontación. Trump ha menospreciado abiertamente a sus oponentes políticos, amenazado con represalias contra sus críticos y desplegado agentes federales en ciudades gobernadas por demócratas, a veces con consecuencias fatales.

A lo largo de todo este proceso, ha utilizado un lenguaje vulgar para justificar sus acciones. “El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno. ¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán!”, publicó Trump en Truth Social el 5 de abril, Domingo de Pascua, mientras la guerra en Irán y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz disparaban los precios de la gasolina y reducían sus índices de aprobación. Un mes después, hablando ante sus seguidores en Florida, Trump dirigió su ira contra quienquiera que estuviera a cargo de su micrófono. “¡Sube el volumen del micrófono!”, gritó. “No creo en pagarle a la gente que hace mal su trabajo. … ¡Estoy gritando como un loco!”.

Trump ha convertido su franqueza, incluso su lenguaje crudo, en parte de su imagen pública, presentando su sinceridad como una muestra de autenticidad que, según él, les falta a los políticos más guionizados. Ha afirmado repetidamente que expresa lo que otros temen decir en voz alta. El lenguaje de Trump “encaja a la perfección con una presidencia muy agresiva”, afirmó Julian Zelizer, historiador de Princeton especializado en retórica presidencial. Según él, Trump es, sin duda, el presidente más grosero en público de la historia de Estados Unidos. “El presidente Trump utiliza ese lenguaje para intimidar, amenazar y atacar a sus oponentes”, dijo Zelizer.

“Por lo tanto, una maldición es más que una simple maldición. En ciertos aspectos, puede ser una forma de enviar una señal muy intimidante a alguien que no lo apoya o que lo amenaza por su enojo… porque ahora tiene un historial que demuestra que está dispuesto a llegar muy lejos para detener a esa persona”. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, calificó el discurso del presidente como prueba de su autenticidad. “Al presidente Trump no le importa ser políticamente correcto, le importa hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, dijo Wales. “El pueblo estadounidense admira la autenticidad, la transparencia y la eficacia del presidente, razón por la cual obtuvo una victoria aplastante el 5 de noviembre del 2024”.

El análisis dibuja el retrato de un presidente cuya retórica se ha vuelto cada vez más tosca y divagante, salpicada de publicaciones nocturnas llenas de ira y declaraciones públicas que a menudo se desvían hacia largas divagaciones y desvíos improvisados. Entre los hallazgos figuran cosas como que este año, alrededor de un tercio de las publicaciones originales de Trump en Truth Social se publicaron entre las 8 p. m. y las 6 a. m. —hora del este—, frente a una cuarta parte el año pasado. Esto representa un salto enorme respecto de un período similar durante su primer mandato, cuando aproximadamente una de cada seis de sus publicaciones originales en Twitter se realizaba a altas horas de la noche o a primera hora de la mañana.



En el 2026, casi la mitad de las publicaciones originales de Trump en Truth Social contenían pronombres en primera persona como "yo" o "mí mismo". Generalmente se menciona a sí mismo varias veces en dichas publicaciones, a veces más de una docena de veces. Esto representa un marcado aumento con respecto a un período similar en el 2018, cuando alrededor del 30% de sus publicaciones contenían pronombres en primera persona. Al analizar los discursos de Trump durante su segundo mandato, se observa que se desvió del tema 37 veces o más en la mitad de ellos. Esto representa un aumento considerable con respecto a un período similar de su primer mandato, cuando sus discursos presentaban una media de 10 o más digresiones.

Estas digresiones comenzaron a incrementarse hacia el final de su primer mandato y continuaron durante la campaña electoral del 2023 y el 2024. Históricamente, los presidentes y candidatos presidenciales han aspirado a una retórica grandilocuente y han evitado el uso público de obscenidades o lenguaje vulgar. Los presidentes modernos emplean equipos de redactores de discursos para dotar a sus palabras de disciplina, precisión y solemnidad. Los presidentes anteriores generalmente consideraban las palabrotas algo que debía ocultarse de la vista pública, no algo que utilizaran como parte de su imagen política.

Richard M. Nixon se sintió tan avergonzado por las groserías captadas en las grabaciones de su Despacho Oval durante el escándalo Watergate que las transcripciones reemplazaron muchas de sus palabrotas con la ahora famosa frase "palabrota borrada". En sus memorias de 1990, Nixon reconoció la conmoción pública que causaron las grabaciones. “La mayoría de la gente dice palabrotas alguna vez”, escribió, “pero como ni yo ni la mayoría de los demás presidentes habíamos usado jamás lenguaje soez en público, millones de personas se escandalizaron”. Como vicepresidente, Joe Biden le comentó una vez al presidente Barack Obama que la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible era "un asunto de gran importancia".

Unos años más tarde, ya como presidente, Biden fue grabado sin permiso diciéndole a un periodista que era un "estúpido hijo de puta". El uso de lenguaje soez por parte de Trump puede ayudar a consolidar el apoyo de su base, pero también puede ser un inconveniente, señaló Zelizer. Tras el mensaje de Trump a Irán, plagado de improperios, los demócratas comenzaron a afirmar que el vicepresidente y el gabinete deberían recurrir a la 25ª Enmienda para destituirlo. "A veces, cuando uno habla de forma tan degradante, se pierde el respeto que la gente siente por uno", dijo Zelizer.

"Puede llevar a votantes, aliados y opositores, tanto aquí como en el extranjero, a pensar: Esta persona no es un gran líder. Esta persona está casi desesperada, porque así es como habla, y no es mucho mejor que el resto de nosotros".

Metodología

El Washington Post analizó las publicaciones y discursos de Trump en redes sociales durante el primer año y medio de sus dos presidencias. Este análisis incluye publicaciones hasta el 17 de mayo y discursos hasta el 11 de mayo . Las transcripciones de los discursos provienen de Factbase e incluyen declaraciones oficiales, excluyendo apariciones breves y ruedas de prensa. Las publicaciones se obtuvieron del archivo de Twitter de Trump y de Truth Social. El Post buscó más de dos docenas de términos profanos y otros insultantes o vulgares, como "coeficiente intelectual bajo", "trastornado" y "perdedor", en sus publicaciones y discursos. El Post buscó este tipo de lenguaje en todas las publicaciones originales de Trump en Truth Social y Twitter/X que contenían texto y utilizó el mismo conjunto de datos para rastrear el uso de pronombres en primera persona. Todos los datos de tiempo para las publicaciones reflejan la hora del este de EE. UU. Para medir las desviaciones en los discursos, el Post calificó programáticamente qué tan relacionadas estaban en significado las secciones consecutivas de cada discurso. Cuando dos secciones eran suficientemente diferentes, y Trump no volvía al tema original en cinco minutos, se contabilizaba como una desviación.