¿Cómo evolucionó la bandera nacional de Guatemala, cuyo día se celebra el 17 de agosto?

“Es tu enseña pedazo de cielo en que prende una nube su albura” es el verso con el que comienza la séptima estrofa del himno nacional de Guatemala, que hace alusión al azul y blanco de la bandera, comparada de manera metafórica con el color del cielo y las nubes, cuyo diseño pasó por cambios por casi medio siglo, hasta que se eligió el actual de manera permanente.

A partir del 21 de agosto de 1823, cuando se creó la primera bandera de la República Federal de Centroamérica, han existido seis pabellones distintos en nuestro país.

El pendón patrio es un rectángulo —salvo el de Nepal— de tela con los colores de una nación y que se encuentra, generalmente, atado a un asta o poste. El material empleado en su manufactura puede ser algodón, lienzo o lona y, de preferencia, se utiliza la seda en su elaboración.

La bandera nacional deriva de las enseñas militares que permitían a los soldados, tanto en tiempo de paz como tiempo bélico, identificar los distintos cuerpos o unidades a las que pertenecían, y distinguir en el combate sus banderas, de las unidades enemigas.

La bandera simboliza la nacionalidad, el alma de la patria, la libertad, la independencia y la autonomía de una nación. Por eso, a la bandera se le rinden honores y es objeto de ceremonias solemnes.

Origen

Luego de la adhesión breve de Guatemala al Imperio mexicano que duró 18 meses —del 5 de enero de 1822 al 24 de junio de 1823—, y de celebración de la primera Asamblea Nacional Constituyente, que se reunió el 24 de junio de 1823, el 1 de julio de dicho año, se formaron las Provincias Unidas de Centroamérica.

Como consecuencia, por decreto del 21 de agosto de 1823 se crearon el escudo de armas y el pabellón de la nueva república federal, el primero de nuestro territorio.

El escudo de la bandera de la República Federal de Centroamérica tiene triángulo equilátero, que simboliza los tres poderes del Estado. Incorpora, además, un arcoíris, símbolo de la fraternidad y de la paz. También, un gorro frigio rojo, emblema tomado por los patriotas de la primera República francesa que tuvo su origen en Roma, cuando sus ciudadanos daban a los esclavos libertos o emancipados el gorro frigio. Se deduce que el escudo de armas de la naciente república federal tiene simbolizados los tres ideales de la Revolución francesa de 1789: libertad —gorro frigio—, igualdad —triángulo equilátero— y fraternidad —arcoíris—.

También se observa en él los cinco volcanes en forma de cordillera, que representan a cada Estado. En torno del triángulo y figura circular, estaba escrito con letras de oro: “Provincias Unidas del Centro de América”.

El pabellón nacional para los cuerpos y para toda clase de buques pertenecientes a la nueva república constaba de tres fajas horizontales; azules, la superior e inferior, y blanca, la del centro, en la cual iría dibujado el escudo anteriormente mencionado.

La República Federal Centroamericana dejó de existir el 2 de febrero de 1839, tiempo durante el cual se utilizó dicha bandera y escudo.

Como las ideas revolucionarias de Francia influyeron decisivamente en los movimientos y luchas independentistas de las nuevas repúblicas americanas en el siglo XIX, los colores de la insignia nacional francesa fueron adoptados en muchas de esas naciones, aunque con simbolismo propio, por lo que se pueden observar por primera vez los colores azul y blanco en la bandera de las Provincias Unidas del Centro de América.

El azul expresa justicia y lealtad, y de una manera genérica se relaciona con el ideal, con el elemento aire, con el espacio y con el dominio aéreo y marítimo. Si es azul claro, se identifica con el cielo de día y el mar sereno.

El blanco figura como símbolo de la pureza, la integridad, la vigilancia y la obediencia. Hay que tomar en cuenta que la insignia patria no es blanca con franjas azules, sino es una bandera azul con una franja blanca, como lo fue la bandera de Carlos VII.

Para el Estado de Guatemala, dentro de la federación, la Asamblea Constituyente del Estado —no de la república federal—, por decreto del 20 de enero de 1825, adoptó el mismo escudo de armas que antes se había decretado para toda la república, con algunas modificaciones, al distinguirse solamente en que aquel está fijo sobre una grande aljaba —caja portátil para flechas—, cuya extremidad superior aparece sobre el círculo y la coronaban las flechas azules y blancas colocadas en ella.

De los anillos de la parte superior de la aljaba y descansando sobre el escudo circular, penden dos cuernos que simbolizan la abundancia. En la inferior, se aprecian dos palmas, y una flecha y arco cruzan la base del triángulo que está en el centro.

Honra a la bandera

Como representación suprema de la Patria, la bandera no saluda ni rinde honores a ningún funcionario, personalidad o entidad particular u oficial.

En las embarcaciones mercantes nacionales o barcos con registro guatemalteco, se izará la bandera, pero esta no llevará escudo.

Ninguna otra bandera o insignia se colocará por encima de la bandera de Guatemala.

La bandera enarbolada deberá ondear libremente, sin que su extremo toque objeto alguno ni descanse sobre él.

En los centros de enseñanza públicos o privados se rendirá culto constante a las insignias nacionales.

Al ser izada o arriada en todo acto en que se le rinda culto, los guatemaltecos deben guardar actitud de profundo respeto, de pie, de frente a la bandera y con la cabeza descubierta.

En todo desfile la bandera deberá ir siempre acompañada de una guardia de honor.

Por ningún motivo se usará la bandera para cubrir mesa o mueble, para recibir, sostener o llevar cualquier cosa u objeto, ni en anuncios comerciales o como prendas de vestir.

Los cónsules están obligados a verificar que en las embajadas que representan a Guatemala en el extranjero, así como en todos los actos oficiales realizados en cualquier país, que la bandera cumpla con los requisitos que establece la ley y siempre con el escudo de armas respectivo.

Se prohíbe izar banderas que hayan perdido sus colores originales o se hallen en notorio mal estado.

Los colores de la bandera, la primera del Estado de Guatemala, y que se empleó hasta 1843, fueron originalmente el azul y el blanco, pero sin precisar en la tonalidad del azul.

La tercera bandera modificó únicamente su escudo en 1843, mediante el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, fechado el 26 de octubre de 1843, y que en su artículo único dice así: “Las armas del Estado serán las que Centro América ha usado en el anverso de su moneda de oro”. Esta insignia se utilizó hasta 1851.

En la modificación del escudo hecha en 1843 aparece por primera vez la frase “Guatemala en Centroamérica. 15 de sept. de 1821”, y ya no “Estado de Guatemala en la Federación del Centro”, lo que se conoce en heráldica como divisa.

Una cuarta modificación se hizo a las insignias nacionales en época del general Mariano Paredes, quien, con fecha 14 de marzo de 1851, emitió el decreto 55 como presidente de la República de Guatemala, ya no del Estado, pues fue fundada por Rafael Carrera el 21 de marzo de 1847.

En esa ocasión se hicieron algunos cambios a la bandera y al escudo: a los colores azul y blanco se sumaron el amarillo y el encarnado, y se dividió la bandera en cinco franjas horizontales. En el escudo ya no figuraron los cinco volcanes, sino solo tres, al recordar en cierta forma al escudo de armas de Santiago de Guatemala y los colores españoles —amarillo y encarnado—.



Con fecha 31 de mayo de 1858, Rafael Carrera modificó de nuevo la bandera —por quinta ocasión— y los símbolos patrios, mediante el decreto y autorización de la Cámara de Representantes, de fecha 6 de abril de 1857, En esta, puede observarse la influencia española y la de la Iglesia Católica.

A la derecha del escudo que se utilizó de 1858 a 1871 se observa una rama de encino, y a la izquierda, otra de laurel. En una cinta blanca ondeante, enlazada con los pabellones se observaba la siguiente leyenda en letras de oro: “Guatimalae Respublica Sub D.O.M. Protectione” (“República de Guatemala, bajo la protección de Dios Óptimo y Máximo”).

Se conservaron en el pabellón los colores rojo, amarillo, azul y blanco distribuidos en siete franjas horizontales; las rojas, las siguientes, y la amarilla, la del centro, sobre la cual aparecía el escudo.

Se puede deducir que se retomaron el amarillo y rojo de la bandera española, juntamente con el azul y el blanco. Se incluyeron los tres volcanes del escudo de armas de Santiago de Guatemala, se dividió el escudo en dos cuarteles o mitades y se agregó la divisa: “República de Guatemala, bajo la protección de Dios Óptimo y Máximo”.

La actual, desde 1871

El 17 de agosto de 1871, luego de la Revolución liberal, se creó la sexta bandera nacional, la actual, así como el escudo de armas, con algunos cambios menores, y modificaciones que reguló el acuerdo gubernativo del 12 de septiembre de 1968, durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, y que entró en vigor el 15 de ese mes y año.

El 17 de agosto de 1968, recordando el 17 de agosto de 1871, fecha del decreto número 12, mediante el cual se creó la actual bandera nacional, se dictó otro acuerdo gubernativo que instituyó como Día de la Bandera Nacional dicha fecha.

El 18 de noviembre de 1871, Miguel García Granados firmó el decreto 33, que establece: “Las armas de la República serán un escudo con dos rifles y dos espadas de oro enlazadas con ramas de laurel, en campo celeste claro. En el centro aparece un pergamino, con la siguiente leyenda en letras de oro: ‘Libertad, 15 de setiembre de 1821’, en cuya parte superior está posado un quetzal como símbolo de la independencia y autonomía”.

Según indicó a “Prensa Libre” el historiador José Estuardo Ovalle Briones, del Museo Militar, en un reportaje publicado en el 2024, en este recinto está exhibida la bandera que portaban los liberales durante la revolución del 30 de junio de 1871, cuando ingresaron victoriosos. Esta insignia era llevada por el joven Manuel María Aguilar Quiroz (1856-1901), de 15 años, la cual fue confeccionada por su madre, Regina Valenzuela de Aguilar, y su hermana, Rosa, en azul y blanco, pero, por el paso del tiempo, se han desvanecido los colores. El diseño de esta bandera fue ratificado por Miguel García Granados mediante el decreto número 12, del 17 de agosto de 1871 antes mencionado.

Según el acuerdo gubernativo del 12 de septiembre de 1968, se efectuó un cambio leve a la bandera, al haber sustituido el azul oscuro o intenso por el azul claro o azul celeste, que corresponde al color del cielo guatemalteco. Dicho cambio se realizó con base en la investigación sobre insignias de Guatemala, llevada a cabo por el profesor Francis Gall.

Miguel Ydígoras Fuentes incorporó en 1960 como moharra —punta— del asta un quetzal de bronce en actitud de emprender el vuelo, posado sobre una base de motivos mayas.

En 1997 se emitió el decreto 104-97, el cual rige los parámetros de tonalidad de la bandera, que —según estándares internacionales— corresponden a los códigos ISCC-NBS177 (el azul) y ISCC-NBS263 (el blanco).

Fuentes consultadas: Aproximación a los símbolos patrios y Reflexiones críticas a la Historia, ambos de Carlos E. Prahl Redondo (1991 y 1996) y reportaje Narra historias militar, de Prensa Libre (23 junio del 2024).