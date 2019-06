Libro repasa las causas y consecuencias de los triunviratos en Guatemala

Roberto Ardón publica "Triunviratos: La controversial historia e las juntas de gobierno desde la caída Jorge Ubico hasta nuestros días" (Foto Prensa Libre: J. Ochoa).

Los triunviratos, una forma de gobierno con distintas figuras a cargo, parte de la historia de Guatemala y con consecuencias determinantes para el desarrollo político del país.

Marcaron episodios como la Revolución de 1944 hasta el Golpe de Estado de 1982, entre otros, y son el objeto principal del libro Triunviratos: La controversial historia de las juntas de gobierno desde la caída de Jorge Ubico hasta nuestros días.

Escrito por Roberto Ardón, su segunda publicación tras Los debates políticos en Guatemala (2015), esta investigación llega también en un año electoral, con la intención de ser un aporte para describir temas políticos.

Ardón, que se desempeña desde 1994 como Director Ejecutivo de Cacif, es abogado y notario y siempre mantuvo un interés por la política y por la investigación. Este libro surge a manera de estudio y un aporte para la discusión nacional.

En una entrevista con Prensa Libre, el investigador expone las razones y los hallazgos más relevantes.

¿Qué se puede encontrar en el libro?

Siempre he pensado que la historia política de Guatemala se puede leer como una historia de suspenso. Cuando se revisa los distintos episodios de la historia se encuentra de todo: sorpresas, giros dramáticos, personajes importantes en el curso de la historia política… Por eso me llamó la atención estudiar esto.

Escribo porque si uno revisa la historia contemporánea del país, los tres momentos definitorios de la política son la Revolución del 1944, la liberación de 1954 y el Golpe de Estado de 1982, que luego desemboca en la constitución actual.

Esos tres momentos pasaron por la constitución de triunviratos. Fueron claves en ese momento del país y de los triunviratos se ha escrito poco o nada. Se menciona muy marginalmente en los libros de historia con una o dos líneas, como si fueran pies de página o alguna alusión, salvo la Junta Militar de gobierno. Mi interés es saber cómo se conformaron, por qué, qué dinámicas hubo, qué desenlace tuvieron y cuál fue su aporte histórico.

¿Cómo surge esta publicación?

Lo primero era intentar llenar un vacío bibliográfico. Lo segundo es que los personajes de la historia contemporánea han configurado el rostro político del país. Los Arana, Árbenz, Castillo Arana, Ríos Montt… No solo fueron parte de triunviratos, sino que también su primera experiencia en el poder. Hay un interés por saber cómo funcionaron y comprender a esos personajes.

Lo tercero es que el triunvirato es una anomalía, lo defino así desde la teoría política, porque la unidad de mando política y militar se compromete. En política se estudia que debe haber una cabeza, un líder, jerárquicamente hablando. El triunvirato combate en esencia esa idea. Del lado de la ciencia política me interesaba comprender por qué se llegaba a un triunvirato y una figura que parece contrasentido.

Podría ser un aporte muy importante y, además, un hilo narrativo de la historia política. Desde que cae Jorge Ubico hasta hoy uno puede repasar los triunviratos y ver los momentos más definitorios de la vida política.

¿Cómo fue la investigación?

Hubo un desafío muy grande. De las 28 personas que formaron parte de un triunvirato, casi todos murieron, salvo Francisco Luis Gordillo, del triunvirato de 1982. Con él conversamos ampliamente Compartió conmigo toda la vivencia desde el proceso del Golpe de Estado hasta los meses posteriores.

Dado que no era posible entrevistar a la mayoría, entonces me tocaba hacer un trabajo para suplir esas lagunas, concentrándome en cuatro fuentes importantes. Las personalidades que estuvieron cercanas, miembros de los gobiernos, o que tuvieron que ver en la configuración de juntas. Ahí sí tuve mucha información. Del golpe de 1982 entrevisté a militares y políticos que fueron parte de la conspiración y luego de la junta asesora del triunvirato. Ahí es como comencé con casi todos. En esa misma línea personas también conversé con alguien que estaba en Casa Presidencial el día que asesinaron a Castillo Armas. Sí logré acceso a fuentes directas.

La segunda parte de la estrategia fue buscar a las familias de los triunviros. Fueron personas que me compartieron muchísimo. La experiencia interesante fue que uno cree que las familias pretenden retratarlos desde la mejor luz, pero fueron muy objetivos. Luego, una investigación en la hemeroteca, tanto de Prensa Libre como la nacional. Busque ahí y, por último, aunque parezca sorprendente, algunos de los triunviros escribieron sus memorias. Fueron libros de poca difusión y tiraje y conseguí rescatarlos. Algunos de ellos consiguieron narrar esos episodios. Es interesante porque dan relevancia a sus experiencias.

¿Alrededor de cuánto tiempo tomó investigar el tema?

Tengo muy claras las fechas. La decisión de escribir el libro el 5 de agosto de 2018, conversando con un amigo que su pariente formó parte de un triunvirato. La investigación empezó inmediatamente. La primera tecla la puse el 20 de diciembre, aprovechando los descansos de fin de año, y terminé de escribirlo el 2 de marzo y comenzó el proceso de edición.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos?

Que el poder no se puede compartir. La figura del triunvirato es una figura anómala porque lo que hace es fragmentar la unidad de mando política y militar.

El segundo es que la historia es tremendamente caprichosa. Pude comprobar los giros de la historia. Me refiero a que desde muchas veces los planes que se diseñan no se completan y se desvían en el camino. Los malentendidos ocurren y eso genera fricciones. Algunas personas pasaron a la historia por estar ahí, en el momento preciso, y otros lo hicieron por no estar ahí. Fue cuestión de horas en donde debieron estar.

Muchos de ellos nunca supieron que iban a llegar a ser parte de un triunvirato. Muchos casos vi a militares que sus carreras quedaron truncadas o desviadas por ser parte del triunvirato. Entonces, han sido eventos donde las trayectorias personales, políticos y militares han cambiado 180 grados por formar parte de un triunvirato.

Otro hallazgo es la fugacidad del fenómeno. Siendo tan complejo y fragmentado el poder, están llamados a ser de poca duración. Uno duró 24 horas y otros hasta casi seis meses. Dudo que podían durar más. La Junta Revolucionaria de gobierno funcionó bien por las circunstancias, pero con el tiempo creo que no.

¿Qué se puede extrapolar al periodo histórico actual?

Hay lecciones que aprender. Una lección importante es que los triunviratos han sido consecuencia no solo de golpes de estado o revoluciones, sino de procesos político-electorales que han sido malogrados. La experiencia indica, porque la constitución de un triunvirato es llegar a la implosión del sistema político debajo de los pies de los guatemaltecos. Eso lo que significa es enormes riesgos.

Cuando hice la obra quizás a los jóvenes el triunvirato no les decía nada. No es un fenómeno lejos de la conversación. En 2015, cuando Otto Pérez Molina renunció, hubo un movimiento importante entre los grupos protestantes de que liderara un triunvirato por un grupo notables. La tentación está ahí. En enero de 2019, cuando ocurrió la última crisis de este gobierno por el tema de Cicig, y volví a escuchar a la idea de un triunvirato de notables.

Hay que tener mucho cuidado porque los triunviratos son la manifestación que algo fue mal en nuestro sistema político y tampoco fueron el remedio. No sé si hemos aprendido lo suficiente sobre el tema.

¿Por qué recomendaría leer el libro?

He visto que hay una especie como de reavivamiento de la literatura histórica de Guatemala. Lo veo en jóvenes. Hablan de Ubico, Árbenz, Castillo Armas. Están redescubriendo una historia desde hace mucho tiempo. Este libro te ofrece una versión diferente y una historia no contada de estos personajes. Si alguien quiere completar un poco porque la ha escuchado por abuelos o periódicos, este libro ofrece un aporte novedoso a una narrativa diferente.

Lo segundo, para cualquier faceta de la vida humana seas parte de una asociación, club o grupo, estudiar cómo funciona las relaciones humanas en el poder es apasionante. Diría que los triunviratos son el microcosmos donde se estudia cómo se comportan los humanos cuando compartan el poder. Es una mirada muy interesante de cómo funcionan las relaciones humanas.

