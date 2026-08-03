Adultos mayores y el poder sanador de las manualidades

En su afán por protegerla, los hijos de Mariana, de 82 años, comenzaron a hacer todo por ella. Incluso aquellas tareas que podía realizar sin mayor dificultad como atarse los zapatos, tender su cama y salir al jardín a arreglar sus flores. Poco a poco, la mujer que quedó viuda a los 40 años y sacó adelante su hogar, comenzó a sentir que su vida perdía sentido y cayó en una depresión que la postró en cama durante dos semanas.

Los médicos no encontraron problemas físicos que justificaran su estado. Sin embargo, la visita de su prima Elena le brindó una salida. Ella, cuya edad no distaba mucho de la de Mariana, recordó cuanto disfrutaban de tejer durante su juventud y le obsequió un manual con diseños en crochet, agujas e hilos.

A las pocas semanas, Mariana no solo había vestido los cojines de su cuarto con cubiertas realizadas por ella misma, sino que empezó a llamar con frecuencia a Elena para compartir fotografías de sus creaciones, a pedirle que le llevara más hilos y recuperó poco a poco la sonrisa. A partir de entonces, sus hijos la inscribieron en cursos de manualidades en línea e incluso comenzó a socializar a través de reuniones de Zoom con otros aficionados a las actividades manuales.

Tejer, bordar, pintar e incluso realizar proyectos sencillos de carpintería, cerámica o floristería se cuentan entre las actividades que expertos como geriatras y psicólogos, recomiendan a los adultos mayores. Este tipo de indicación puede cumplir con diversos objetivos.

“Las manualidades ofrecen beneficios físicos, cognitivos, emocionales y sociales”, afirma la psicóloga clínica Indira Lorena Bárcenas, catedrática en la Universidad Mariano Gálvez, quien destaca que este tipo de actividades también ayudan a mejorar la motricidad fina, la coordinación y la destreza manual.

Otras ventajas que menciona Bárcenas son la estimulación de la memoria, la atención y la creatividad. Aunado a que “reducen el estrés, la ansiedad y los sentimientos de soledad; fortalecen la autoestima al lograr productos terminados y favorecen la convivencia cuando se realizan en grupo”.

La psicóloga añade que luego de un tiempo, en los adultos mayores que realizan manualidades se observa una mejor capacidad de atención, memoria, resolución de problemas, coordinación visomotora y creatividad.

La médico geriatra Marcia Cabrera Mackepeace, del Centro de Geriatría de Guatemala, coincide en señalar estos beneficios. Además, indica que la realización de manualidades promueve un envejecimiento activo. “Se mejora la calidad de vida, además de la independencia, porque ellos realizan los trabajos y les da un sentido de utilidad”, enfatiza.

A la medida

Como con todo tipo de actividad que realice el adulto mayor, es prioritario que se tome en cuenta su estado de salud, sus habilidades y sus gustos e intereses.

“Los cuidadores y educadores pueden incorporar proyectos de arte sencillos en la rutina diaria. Algunos ejemplos incluyen pintar, dibujar, modelar con arcilla o hacer collages. Es importante adaptar las actividades a las habilidades e intereses de cada persona para que puedan experimentar éxito y disfrute”, expone la la revista especializada Everyday Medicine.

Además, aconseja, en algunos casos de adultos con algún tipo de limitación: usar materiales grandes y fáciles de manejar, proporcionar instrucciones paso a paso, crear un ambiente tranquilo y de apoyo, y nunca presionar.

La geriatra Cabrera destaca la importancia de buscar actividades que no sean solo entretenimiento, sino que cumplan con objetivos específicos en cuanto a la mejora de la calidad de vida. “Hay manualidades de alta complejidad cognitiva para que los adultos mayores puedan estimular su motricidad fina. Actividades como unir patrones, clasificar el diseño de una pieza y corregir errores en tejidos, por ejemplo, estimulan la corteza prefrontal”, detalla.

Medidas terapéuticas

La geriatra Gabriela Barrios, de la Unidad de Diagnóstico Cardiológico, asegura que las manualidades pueden ser parte de las terapias ocupacionales. En su práctica, Barrios señala que prescribe las manualidades como parte integral de sus tratamientos. “Si algún adulto mayor ha tenido algún evento cerebrovascular, las manualidades pueden ayudar para que vuelva a ser independiente”, expone.

“Hacer bordado o algo que lleve una serie de pasos ayuda a que el adulto mayor preserve su capacidad de razonar y seguir instrucciones para lograr un objetivo”, asegura la geriatra.

Barrios explica que las manualidades son cada vez más prescritas para tratamientos de rehabilitación y, adecuadamente dirigidas, pueden complementar los procesos que conducen a recuperar funciones que pueden perderse en distintos tipos de afección o accidente.

La psicóloga Bárcenas añade que es muy frecuente que los psicólogos, especialmente en las áreas clínica, geriátrica y de neuropsicología recomienden las manualidades como parte de programas de estimulación cognitiva y bienestar emocional. “Estas actividades también son utilizadas en centros de atención para adultos mayores, terapias ocupacionales y programas comunitarios porque complementan otras intervenciones psicológicas”, añade.

Los beneficios del trabajo manual se ven reflejados incluso en personas que padecen diversos grados de deterioro cognitivo. Cabrera asegura que en la clínica en la que trabaja se atiende a personas que presentan deterioro mental y cognitivo desde leve hasta quienes presentan demencia y todos pueden beneficiarse en distinta medida. Además, expone que las personas que no tienen deterioro, pero quieren estimular las funciones ejecutivas del cerebro también pueden hacerlo con el trabajo manual.

Las manualidades también son utilizadas por médicos y terapeutas para disminuir dolores físicos. Un estudio realizado en Inglaterra en 2023 y publicado por la revista Publimed anota que se le brindó seguimiento a 11 adultos mayores con enfermedades que les provocaban dolores. “Los pacientes comentaron que la creación artística era una actividad atractiva y divertida que reducía la intensidad de su dolor y mejoraba su estado de ánimo”, asegura el estudio.

Cabrera afirma que en casos de osteoartrosis, los adultos mayores pueden mejorar con la manipulación de materiales como la plastilina y la archilla. "Amasar y moldear va fortaleciendo los músculos de las manos, se fomenta que se lubriquen las articulaciones y mejoran la flexibilidad", explica.

Las opciones disponibles

En Guatemala, además de los centros especializados en cuidado de adultos mayores y los llamados centros de día que los atienden en programas diurnos, también hay espacios que gestionan diversas entidades en los que eventualmente se brindan cursos y talleres dirigidos a las personas mayores.

En la ciudad capital, la Municipalidad de Guatemala ofrece programas de manualidades orientados a los adultos mayores en su centro de día, en la zona 1. Los requisitos para la admisión son: ser vecinos de la capital, que tengan más de 60 años y estar inscritos en ese centro. Los cursos de artes manuales son eventuales, por lo que los interesados deben estar atentos a las redes sociales de la comuna.

A nivel gubernamental, el programa Mis años dorados, de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) también incluye espacios formativos y de esparcimiento en los que se han integrado capacitaciones en manualidades en sus 19 centros de día distribuidos en diversos departamentos del país. Así mismo, en diversas municipalidades se ofrecen cursos que son gestionados por alcaldías auxiliares y comités de vecinos.

La doctora Cabrera advierte que, al momento de seleccionar espacios donde se realizan manualidades dirigidas a adultos mayores es importante que se comprenda que no se trata solo de entretener, sino de orientar las actividades a cada una de las condiciones de la persona que las realizará para que obtengan los beneficios. “El adulto mayor tiene la capacidad de seguir creando conexiones neuronales si lo estimula. Como todo en la vida, si no se utiliza y estimula, se pierde”, concluye Cabrera.

Una de las ventajas que tiene la realización de actividades manuales en grupo es la convivencia con otras personas.( Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Actividades recomendadas

En Guatemala se recomiendan actividades accesibles y relacionadas con la cultura local, tales como:

Tejido, crochet y bordado.

Elaboración de artesanías con materiales reciclados.

Pintura, dibujo y coloreado.

Arreglos florales y jardinería.

Cerámica o modelado con barro.

Elaboración de tarjetas y adornos para festividades.

Actividades con hojas de maíz, palma u otros materiales tradicionales de la región

Ventajas de poner las manos en acción

Las expertas coinciden en destacar como beneficios puntuales de la práctica de manualidades en los adultos mayores: