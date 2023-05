Artículos que facilitan la higiene de las mascotas

No hay que olvidar que una alimentación de alta calidad y digestibilidad, con un correcto aporte de ácidos grasos esenciales y biotina, garantiza la buena salud de nuestras mascotas, lo cual se traducirá en un brillante y sedoso pelo y una piel sana y elástica, expone Mónica Leiva, gerente de Pet Click GT.

En relación con el recorte de uñas, estas pueden llegar a ser molestas para algunos animales si están demasiado largas, por lo que se puede elegir un cortauñas tipo guillotina, tijera o alicate, que dependerá de cada mascota, aconseja Leiva.

Bolsa para grooming

Es el accesorio perfecto para bañar y cortar las uñas de gatos, pues ayuda a mantenerlo inmóvil para efectuar estas tareas de higiene. Está fabricado con poliéster negro de alta resistencia, con ventanas de malla para permitir que el agua entre y salga al bañarlo. También es ideal para realizar limpiezas dentales, inyecciones, tratamientos para ojos y oídos, exámenes y administración de medicamentos. Después del baño, es importante la limpieza del canal auditivo que promueve oídos limpios y sin olor.

Champú

Se recomienda utilizar un champú neutro, idealmente, de avena, para no irritar la piel y pelaje. No utilizar champús antipulgas, solo si son recetados por el veterinario. Aplicarlos con cuidado para que no ingrese en boca u ojos. Nunca utilizar champú de humanos. El champú Puppy Premium 8 en 1, está formulado con ingredientes suaves y naturales como aloe vera, aceite de jojoba y queratina hidrolizada para proteger la piel y pelaje del cachorro. No provoca lágrimas, pero hay que retirarlo con abundante agua.

Enjuague bucal

Además de la limpieza dental anual de perros y gatos con el veterinario, es importante cuidar a diario de la higiene de esta área. El enjuague bucal ayuda a mantener los dientes blancos, el aliento fresco y mejora la salud bucal. Su fórmula antimicrobiana está diseñada para evitar la acumulación de sarro en lugares de difícil acceso. Elimina la placa bacteriana y se evita así, el desarrollo de problemas periodontales. También contribuye a restaurar el esmalte y proteger las encías. Se agrega al agua que bebe la mascota.

Cepillo para gato

Utilizar cepillo o peine adecuados ayudará a mantener el pelo de la mascota en buen estado, al eliminar la suciedad y al difundir aceites naturales en todo el manto. Además, evitará la formación de nudos. Si el perro tiene un pelaje suave y corto, es necesario cepillarlo una vez a la semana. Si tiene pelaje largo y denso o es un gato, dos cepillados semanales son suficientes. Este cepillo Gripsoft 2 en 1, para gato, facilita las sesiones de aseo, al eliminar nudos y cabello muerto, por el lado deslizante, y por el otro, con cerdas suaves, deja el pelaje suave y limpio y brillante.

