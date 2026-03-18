“No se descarta que fueran trasladados a otro país”: capturan a tres vinculados a red que roba vehículos en Guatemala y los lleva a Honduras

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, autoridades y analistas abordaron la captura de tres sospechosos vinculados con el traslado de un vehículo robado desde la zona 11 de la capital hacia Izabal, así como el posible funcionamiento de una red que sacaría automotores del país. En el espacio también se explicó qué debe hacer una víctima tras el robo de su vehículo y qué verificaciones recomienda la PNC antes de una compraventa.

Jorge Aguilar, vocero de la la Policía Nacional Civil (PNC), explicó que el caso sigue bajo investigación para establecer si los detenidos forman parte de una estructura dedicada a este tipo de hechos. “Hay un trabajo de investigación para determinar si esta es una estructura criminal”, dijo.

Aguilar detalló que los capturados son “padre e hijo y a un acompañante más”, quienes trasladaban el automotor robado desde la zona 11 de la ciudad de Guatemala hacia Izabal, donde fue recuperado y se efectuaron las capturas.

El portavoz añadió que el vehículo fue detectado en un puesto de control ubicado en el kilómetro 245 de Morales, Izabal.

“No se descarta en ningún momento que pudiera haber sido o que se pretendía ser trasladado hacia otro país”, afirmó.

Según la información expuesta en el programa, el pasado martes la PNC confirmó que los sospechosos habrían robado en horas de la mañana una camioneta de modelo reciente en la capital y fueron localizados horas después en la ruta hacia la frontera de Corinto, Honduras.

“Hemos visto que hay familias que se dedican al crimen”

Luis Fernando Urbina, publicista y comunicador, señaló que este caso refleja la participación de núcleos familiares en actividades delictivas. “Hemos visto que hay familias que se dedican al crimen y esta es una de ellas”, expresó.

Los expertos destacan que este tipo de casos puede responder a una operación coordinada más allá del territorio guatemalteco. (Foto: Prensa Libre, PNC).

Urbina indicó que, además de las consecuencias penales para los capturados, estos casos impactan a su entorno cercano.

“Es importante también reflexionar sobre qué es lo que deseamos dejarle a nuestros hijos”, afirmó.

Por su parte, Armando Mendoza, abogado penalista, explicó que, ante el robo de un vehículo, la primera acción debe ser reportarlo de inmediato a las autoridades. “Lo primero es marcar el 110, que es la línea de emergencia de la Policía”, dijo.

Mendoza agregó que la denuncia permite activar operativos según la hora y el sector donde ocurrió el robo, aunque advirtió que en algunos casos los vehículos son desarmados con rapidez.

“En cuestión de menos de horas ya tienen el motor desarmado del vehículo”, señaló.

Verificación antes de comprar

Jorge Granados, abogado experto en criminalística, afirmó que este tipo de casos puede responder a una operación coordinada más allá del territorio guatemalteco. “Generalmente son estructuras que ya hay una asociación ilícita”, indicó.

Granados subrayó que una de las principales recomendaciones para la población es verificar cualquier automotor antes de formalizar un traspaso.

“Por favor cualquier traspaso de vehículos... siempre vayan a la unidad de expertajes de la Policía Nacional Civil a verificar el número de chasis del vehículo”, expresó.

También advirtió que una alteración mínima en la identificación del automotor puede facilitar documentación irregular y una compraventa aparente. “Con que modifiquen una letra o un número del chasis de la moto o del vehículo ya le generan otros documentos”, explicó.

El experto añadió que el análisis pericial permite detectar inconsistencias en el chasis, el motor y otros puntos de identificación del automotor. “Con un vidrio que tenga un bin diferente ya uno puede decir este vehículo es robado o lo modificaron y lo están queriendo sacar del país”, afirmó.

Datos oficiales de Gobernación

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, en febrero de 2026 se reportaron 309 casos de robo y hurto de motocicletas a escala nacional, así como 127 vehículos robados. De estos últimos, 36 casos ocurrieron en el área rural y 91 en el área urbana, según las estadísticas oficiales presentadas durante el programa.

Además, la PNC informó que ha logrado la recuperación de 140 vehículos y 340 motocicletas que habían sido robadas a sus propietarios, en medio de investigaciones por estructuras dedicadas al traslado ilegal de automotores hacia el extranjero.

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