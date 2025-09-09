Selección de Guatemala regresa al país entre abrazos, selfies y sueños mundialistas

La Selección Nacional de Guatemala fue recibida entre aplausos, cánticos y abrazos este martes por la noche, luego de su regreso de Panamá, donde empató 1-1 en un crucial partido de las eliminatorias mundialistas. Desde horas de la tarde, decenas de aficionados se congregaron en el aeropuerto, ansiosos por ver a sus ídolos de cerca.

La emoción fue tal que varios seguidores lograron tomarse fotografías, obtener autógrafos e incluso firmar banderas junto a los seleccionados. “Es el sueño de todo guatemalteco: estar cerca de quienes nos representan y seguir creyendo en el Mundial”, dijo Alejandro Rodríguez, un joven aficionado de 16 años.

Con este resultado, Guatemala suma su primer punto en el grupo A. Surinam lidera con cuatro, seguido de El Salvador (tres), Panamá (dos) y Guatemala (uno). Aunque los chapines se encuentran en el último puesto, la tabla está apretada y el equipo aún tiene posibilidades de avanzar.

“El grupo está más vivo que nunca”, expresó José Carlos Pinto, defensor nacional. “Fue un partido muy duro, pero sabíamos que sacar un punto en Panamá era vital. Ahora tenemos que enfocarnos en los próximos dos partidos de visita, que serán igual o más exigentes”.

Uno de los aspectos más señalados por los jugadores fue el gol recibido a balón parado, situación que ya se ha repetido en otros encuentros. “Debemos trabajar más en eso, porque un pequeño error puede costarnos caro”, dijo José Morales.

A pesar de ello, los seleccionados destacaron el esfuerzo colectivo, el planteamiento táctico y la intensidad con la que jugaron. “El equipo se entregó, lo dejó todo en la cancha, y eso nos permite seguir soñando”, añadió Morales.

Durante el encuentro en Panamá, se sintió el respaldo de la hinchada guatemalteca. Varios jugadores coincidieron en que la presencia de compatriotas en el estadio marcó la diferencia. “Nos alentaron como si estuviéramos en casa”, dijo uno de ellos. “Eso se siente, y te motiva aún más”.

La afición también fue protagonista en casa. Un grupo de seguidores logró obtener todas las firmas de los jugadores e incluso del director técnico Luis Fernando Tena. “Vamos a enmarcar la camisa y la bandera. Este momento no se olvida”, compartieron.

El siguiente reto de la bicolor será visitar a Surinam, que actualmente lidera el grupo y ha demostrado ser un rival peligroso. “Tienen muchos jugadores en ligas europeas, especialmente en Holanda. No será fácil, pero si hacemos un partido como el de Panamá, podemos ganar”, afirmaron los jugadores. Además, buscan revancha ante El Salvador, que venció a Guatemala en la primera jornada. El objetivo está claro: sumar puntos fuera de casa y cerrar la fase con fuerza en suelo guatemalteco.

Tras su arribo, los jugadores regresarán a sus respectivos clubes, pero volverán a concentrarse en pocas semanas para continuar la eliminatoria. “La unión del grupo es fuerte, y eso nos da confianza”, dijeron. El cuerpo técnico ya analiza los ajustes necesarios para los próximos encuentros.

“Esto no se termina aquí”, fue el mensaje que dejaron jugadores y aficionados. El empate en Panamá no solo sumó en la tabla, sino también en confianza.