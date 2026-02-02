Ciclo escolar: dónde se complicó más el tránsito y qué advierte la PMT para los próximos días

El regreso a clases ya comenzó a impactar la movilidad en la Ciudad de Guatemala y en los principales municipios dormitorio del área metropolitana este lunes 2 de febrero.

En esta mañana, las autoridades de tránsito advirtieron que varios ingresos ya presentaron alta congestión desde la madrugada, una situación que se intensificará en las próximas semanas.

El tránsito podría haber alcanzado una cifra proyectada de 1.2 millones de vehículos diarios y, aún no se ha llegado al total de su capacidad.

Así lo explicó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, quien detalló los puntos más críticos y las recomendaciones para reducir retrasos durante la temporada escolar.

Los ingresos más complicados hacia la capital

Según el monitoreo matutino de la PMT de Guatemala, la mayor carga vehicular se concentró en los principales accesos a la ciudad, especialmente en rutas provenientes de municipios donde miles de personas residen y se desplazan diariamente a estudiar o trabajar en la capital.

Entre los puntos con mayor congestión figuran:

Carretera a El Salvador: alta demanda desde los kilómetros 18 y 19, en sectores como Fray Janéz, San José y Santa Catarina Pinula, hacia Vista Hermosa y Los Próceres.

alta demanda desde los kilómetros 18 y 19, en sectores como Fray Janéz, San José y Santa Catarina Pinula, hacia Vista Hermosa y Los Próceres. Ingreso desde San Lucas Sacatepéquez: tránsito denso desde los kilómetros 31 y 32.

tránsito denso desde los kilómetros 31 y 32. Ruta al Atlántico: circulación lenta en el kilómetro 11, sector de Casa Grande, rumbo al Puente Belice, afectada por reducción de carriles y vehículos averiados.

circulación lenta en el kilómetro 11, sector de Casa Grande, rumbo al Puente Belice, afectada por reducción de carriles y vehículos averiados. A esto se suma la presión vial en zonas con alta concentración de centros educativos, como San Cristóbal, Las Charcas, avenida Reforma, bulevar Liberación y sectores de la zona 5, previo al estadio Doroteo Guamuch Flores.

Villa Nueva: carga desde antes del amanecer

Desde Villa Nueva, otro de los principales municipios dormitorio, la PMT local reportó que la carga vehicular inició desde las 5:00 horas, incrementándose de forma considerable a partir de las 6:00 de la mañana, cuando se alcanzó el mayor pico.

A las 7:00 horas, aún se mantenía alta carga vehicular en el kilómetro 15 de la ruta CA-9 Sur, especialmente en el tramo cercano a la cuesta de Villalobos, con dirección a la Ciudad de Guatemala.

continúa alta carga vehicular en el km. 15 ruta CA-9 con dirección a la ciudad #PMTVillaNueva supervisa el sector. pic.twitter.com/sEogozNBeq — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) February 2, 2026

Mixco: San Cristóbal y calzada Roosevelt, los más afectados

En el caso de Mixco, la Empresa Municipal de Tránsito de Mixco (Emixtra) —entidad encargada de regular la movilidad en ese municipio— reportó alta afluencia vehicular en varios puntos estratégicos:

Cuchilla Quetzal y cuchilla Lo de Bran, con dirección hacia Bosques de San Nicolás y el bulevar El Caminero.

San Cristóbal hacia Charcas, donde se habilitaron los cuatro carriles de salida en el final de la plataforma hacia la zona 11 de Guatemala, con apoyo de agentes de tránsito.

Calzada Roosevelt, con circulación lenta hacia la capital.

Las autoridades de tránsito de Mixco indicaron que se mantiene regulación vehicular constante en estos sectores para evitar colapsos mayores durante las horas pico.

Circulación lenta sobre Calzada Roosevelt hacia Guatemala. #TránsitoMixco pic.twitter.com/BNHUadtaLJ — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) February 2, 2026

Tránsito va en aumento

Montejo aclaró que, aunque el volumen vehicular ya es alto, todavía no se ha alcanzado el punto máximo. Para este lunes 2 de febrero, algunos colegios y escuelas tomaron la decisión de dejar a los padres de familia la decisión de llevar a sus hijos a clases presenciales debido al frío por el descenso de las temperaturas.

“Cuando ingresen los estudiantes del nivel medio podríamos llegar más o menos a un 90% del tránsito”, explicó, lo que equivale a alrededor de 1.2 millones de vehículos diarios.

El pico de circulación se espera para finales de febrero, cuando se integren plenamente el sector privado, el área pública y las universidades. En ese momento, el parque vehicular podría llegar a 1.3 millones de vehículos, unos 50 mil más que los actuales.

Recomendación para evitar retrasos

El portavoz hizo un llamado directo a padres de familia y conductores, especialmente en áreas escolares.

“Bajar a un niño en 30 segundos permite que los demás circulen. Si se tarda 7 o 12 minutos, se convierte en un problema para todos”, enfatizó.

Las autoridades recomiendan salir con mayor anticipación, planificar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes, especialmente en rutas provenientes de municipios dormitorio, donde el tránsito se concentra desde primeras horas del día.

Para enfrentar el aumento progresivo del tránsito, la PMT capitalina activó carriles reversibles en la calzada Roosevelt más temprano de lo habitual y reforzó la presencia operativa en puntos críticos. Actualmente hay 46 carriles reversibles habilitados y 4 más en planificación.

La operatividad, según Montejo, se ajustará como en días hábiles completos, incluso durante fines de semana, conforme aumente la demanda.

