Qué ocurre en el templo de San Andrés Xecul: la iglesia más colorida de Totonicapán apareció pintada de blanco y desató disputa

Las imágenes del templo de San Andrés Xecul, Totonicapán, cubierto con una base blanca llamaron la atención en redes sociales, ya que su fachada con colores vibrantes es uno de los aspectos más reconocidos del patrimonio de la comunidad.

Los andamios colocados frente al ingreso principal mostraban el avance de los trabajos que ya cubrían relieves de santos y otros detalles del templo.

Para este 9 de marzo, los vecinos ya habían terminado de pintar toda la fachada de blanco y empezaron a devolverle el intenso amarillo que caracteriza a la iglesia, y a replicar sus tradicionales colores.

Para la comunidad, la intervención no es nueva y vecinos y cofrades aseguran que durante décadas han participado en la restauración y mantenimiento del templo. El Ministerio de Cultura y Deportes, en cambio, sostiene que los trabajos se realizaron sin autorización y sin los criterios técnicos para preservar patrimonio histórico.

La denuncia del Ministerio de Cultura

Aunque la noticia de la intervención es reciente, el Ministerio de Cultura en un comunicado detalló que la inspección técnica se había efectuado desde el 10 de febrero por especialistas de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural concluyó que los trabajos pusieron en riesgo la integridad de los valores artísticos y simbólicos del templo católico, declarado en 1970 como monumento importante del período hispánico, de la época colonial.

Por ello, el ministerio presentó una denuncia por posibles delitos, como violación a las medidas de protección de bienes culturales o depredación del patrimonio.

El Ministerio instó a las comunidades y administradores de bienes a coordinar con esa cartera la intervención de inmuebles o bienes muebles, al ser la instancia con competencia técnica para ello, conforme a la legislación vigente.

Tres momentos del templo de San Andrés Xecul, en Totonicapán: su fachada tradicional en diciembre de 2023, el inicio de los trabajos con pintura blanca el 4 de marzo de 2026 y el 9 de marzo cuando ya fue pintada nuevamente de amarillo. (Foto Prensa Libre: Inguat / Facebook Nueva Visión Tv/ Moisés Xec de Prensa Libre)

Protesta de vecinos

La situación generó tensión el 7 de marzo. Videos muestran a los vecinos de San Andrés Xecul reunidos frente al atrio de la iglesia cuando un vehículo del Ministerio de Cultura llegó al lugar.

De acuerdo con la cartera, personal técnico y jurídico acudió al municipio para verificar el avance de la intervención y dialogar con la comunidad. Sin embargo, las autoridades señalaron que no fue posible comunicarse con el líder religioso del templo.

Entre el bullicio, una multitud rodeó el vehículo estatal. Al micrófono, una vecina les pedió guardar la calma y permitirles que siguieran circulando para retirarse de la comunidad.

"Que vean que realmente el pueblo está unido", se escuchó a otro vecino también al micrófono.

Según el ministerio, los vecinos estaban enterados de la denuncia y no dieron información sobre los alcances del proyecto.

La postura de la comunidad

Mientras tanto, integrantes de la comunidad han defendido los trabajos.

En publicaciones difundidas en redes locales se explica que la capa blanca aplicada en la fachada sería una base para volver a pintar el templo con los colores tradicionales.

Santos Vásquez, integrante de la cofradía del patrón San Andrés, señaló que históricamente la comunidad ha participado en el mantenimiento del templo. Según su relato, en 1978 los vecinos raspaban la pintura de la fachada y se reunían los domingos para restaurarla.

“Desde hace muchos años el color de la iglesia se encalaba y se aplicaban los colores a través de la mano de obra de la cofradía”, explicó.

También afirmó que el dinero utilizado para estos trabajos proviene de aportes de la comunidad.

Una iglesia única en Centroamérica

El templo se encuentra en el municipio de San Andrés Xecul, a unos 18 kilómetros de la cabecera departamental de Totonicapán.

Su fachada es considerada una de las más coloridas de Centroamérica. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el estilo del edificio mezcla el barroco colonial con elementos de la cosmovisión maya k’iche’ y data de mediados del siglo XVII.

El historiador Aníbal Chajón explica que el templo que hoy se observa probablemente fue construido entre 1710 y 1720, época en la que se popularizó el uso de columnas salomónicas en las iglesias coloniales.

A lo largo de su historia, el edificio ha sufrido daños por terremotos y reparaciones realizadas en distintos momentos.

Uno de los episodios más singulares ocurrió tras la expulsión de los frailes franciscanos en 1829, cuando la iglesia quedó sin sacerdotes y fue la propia población la que continuó los trabajos de reparación.

Según Chajón, esa intervención comunitaria dejó uno de los rasgos más peculiares del templo: una imagen del Padre Eterno colocada en una posición que no es común en la tradición católica.

El origen de sus colores

El colorido que hoy caracteriza al templo es relativamente reciente.

El historiador explica que los colores intensos comenzaron a utilizarse después de 1860, cuando las pinturas industriales se volvieron más accesibles.

Con el tiempo, la fachada adquirió una apariencia que muchos comparan con un güipil por la intensidad y combinación de colores.

El MCD señala que el rojo predominante evoca el amanecer y los sacrificios de los antepasados durante la conquista.

Además, la cúpula del templo está decorada con franjas que recuerdan una pelota maya, en referencia a los antiguos juegos ceremoniales.

Un símbolo religioso y cultural

En su interior se conservan imágenes religiosas y objetos de devoción, entre ellos representaciones de San Andrés Apóstol —patrono del municipio—, así como de San Cristóbal, Santa Clara y San Antonio de Padua.

Su fachada alberga alrededor de 200 figuras, que representan tanto elementos de las raíces mayas como símbolos del catolicismo.

La festividad principal del pueblo se celebra cada 30 de noviembre, en honor a San Andrés.

Por ahora, los trabajos en la fachada y la denuncia presentada por el Ministerio de Cultura mantienen abierto el debate entre la protección del patrimonio y las prácticas tradicionales con las que la comunidad ha conservado el templo.

