Juez envía a prisión al capturado durante ataque del cartel de Sinaloa en Guatemala

El pasado 8 de diciembre, el cartel de Sinaloa incursionó en cinco municipios de Guatemala para ejecutar ataques casi simultáneos contra el cartel Chiapas-Guatemala. Las fuerzas de seguridad capturaron a un sospechoso de los ataques, quien fue enviado a cárcel.

El Ministerio Público informó que Cleofer Zoé Marroquín Pérez fue enviado a prisión preventiva por portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado.

Señaló que el Juzgado de Primera Instancia Penal de La Democracia, Huehuetenango, ligó a proceso a Marroquín y otorgó al MP un plazo de tres meses para concluir la investigación.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), Marroquín fue detenido en la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango, luego del tiroteo contra miembros del Ejército.

En ese lugar, el MP y la PNC localizaron fusiles, drones, municiones, radios portátiles y explosivos, presuntamente utilizados por el cartel de Sinaloa durante la incursión en Guatemala.

Heridos en Agua Zarca

El reporte de la PNC indica que, a las 5.14 horas del 8 de diciembre, un grupo de hombres ingresó a Agua Zarca, Santa Ana Huista, y disparó contra presuntos miembros del cartel Chiapas-Guatemala.

“Los atacantes usaron un dron, aparentemente para lanzar explosivos. La PNC encontró dos artefactos explosivos: uno en un camino de terracería y otro en el parque central”, señala el documento.

A las 13.10 horas, la policía localizó a una persona herida por arma de fuego en un camino de terracería que conduce a México: Rogelio Antonio Chen Chen, quien dijo haber sido interceptado por desconocidos cuando se dirigía a su trabajo. Chen fue puesto a disposición del Juzgado de Paz, según el informe.

Cleofer Zoé Marroquín Pérez fue enviado a prisión preventiva por portación ilegal de armas de fuego bélicas. Está vinculado al ataque del cartel de Sinaloa en Guatemala. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Ataques en cuatro municipios

El cartel de Sinaloa ejecutó ataques casi simultáneos en cuatro municipios fronterizos: tres en Huehuetenango y uno en San Marcos. El saldo del enfrentamiento entre ambos carteles dejó ocho personas fallecidas, según los cadáveres ingresados en las morgues del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El grupo criminal liderado por Los Chapitos, hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, dejó narcomensajes en las áreas donde ejecutó los ataques simultáneos en Guatemala.