Juez envía a prisión al capturado durante ataque del cartel de Sinaloa en Guatemala

Un juez envió a prisión preventiva a un capturado tras los ataques atribuidos al cartel de Sinaloa en Guatemala, que dejaron ocho personas muertas.

Agente de la PNC frente a las armas incautadas tras ataque del cartel de Sinaloa

Un agente de la Policía Nacional Civil permanece frente a las armas aseguradas durante el operativo que documentó el arsenal utilizado en el ataque atribuido al cartel de Sinaloa.

El pasado 8 de diciembre, el cartel de Sinaloa incursionó en cinco municipios de Guatemala para ejecutar ataques casi simultáneos contra el cartel Chiapas-Guatemala. Las fuerzas de seguridad capturaron a un sospechoso de los ataques, quien fue enviado a cárcel.

El Ministerio Público informó que Cleofer Zoé Marroquín Pérez fue enviado a prisión preventiva por portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado.

Señaló que el Juzgado de Primera Instancia Penal de La Democracia, Huehuetenango, ligó a proceso a Marroquín y otorgó al MP un plazo de tres meses para concluir la investigación.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), Marroquín fue detenido en la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango, luego del tiroteo contra miembros del Ejército.

En ese lugar, el MP y la PNC localizaron fusiles, drones, municiones, radios portátiles y explosivos, presuntamente utilizados por el cartel de Sinaloa durante la incursión en Guatemala.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lee más artículos de Rubén Lacán

