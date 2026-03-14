Operativo contra narcomenudeo en Amatitlán deja armas, droga y más de Q60 mil incautados

En el barrio El Rosario, Amatitlán, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público allanaron un inmueble en seguimiento de casos de narcomenudeo.

Las fuerzas policiales capturaron a Wagner “N”, señalado de comercio, tráfico y almacenamiento ilícitos, y a Estuardo “N”, señalado de femicidio en grado de tentativa.

En el lugar localizaron armas de fuego, droga, 13 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La PNC decomisó una carabina, un revólver, 30 municiones, así como cien recipientes con presunta cocaína y 65 bolsas con posible marihuana.

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Además, el monto total del dinero de la posible venta y distribución de sustancias ilícitas asciende a Q60,741.

En las últimas 24 horas

La Policía reportó la captura de uno de los 20 reos fugados de la prisión de Fraijanes 2, identificado como “Inquieto”, en Quetzaltenango.

Además, en el mismo lugar fueron aprehendidos dos presuntos pandilleros del Barrio 18 y un menor fue remitido a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Durante ese operativo, dos agentes de la PNC resultaron heridos, aunque se encuentran estables.

También, el 13 de marzo fue detenido el presunto responsable de la muerte de un tatuador en la zona 8 de Mixco, identificado como “Nene”. Su captura ocurrió en la calzada Mateo Flores, zona 3 del mismo municipio.

Según las autoridades, el sospechoso pertenece a la Mara Salvatrucha.

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