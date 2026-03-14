Operativo contra narcomenudeo en Amatitlán deja armas, droga y más de Q60 mil incautados

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Operativo contra narcomenudeo en Amatitlán deja armas, droga y más de Q60 mil incautados

Un allanamiento contra el narcomenudeo en Amatitlán dejó capturas, droga, armas y más de Q60 mil incautados, informaron autoridades.

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operativo narcomenudeo Amatitlán Q60 mil incautados

Más de Q60 mil, armas y droga fueron incautados durante un allanamiento contra el narcomenudeo en Amatitlán. (Foto Prensa Libre: Policía Nacional Civil).

En el barrio El Rosario, Amatitlán, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público allanaron un inmueble en seguimiento de casos de narcomenudeo.

Las fuerzas policiales capturaron a Wagner “N”, señalado de comercio, tráfico y almacenamiento ilícitos, y a Estuardo “N”, señalado de femicidio en grado de tentativa.

En el lugar localizaron armas de fuego, droga, 13 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La PNC decomisó una carabina, un revólver, 30 municiones, así como cien recipientes con presunta cocaína y 65 bolsas con posible marihuana.

EN ESTE MOMENTO

WASHINGTON (United States), 09/12/2025.- US Trade Representative Jamieson Greer appears before the Senate Appropriations Committee, Subcommittee on Commerce, Justice, Science, and Related Agencies during a hearing at the US Capitol in Washington, DC, USA, 09 December 2025. The hearing titled 'A Review of the Activities and Fiscal Year 2026 Funding Priorities of the Office of the United States Trade Representative (USTR)' focuses on the USTR's actions and budget. (Estados Unidos) EFE/EPA/WILL OLIVER

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Además, el monto total del dinero de la posible venta y distribución de sustancias ilícitas asciende a Q60,741.

En las últimas 24 horas

La Policía reportó la captura de uno de los 20 reos fugados de la prisión de Fraijanes 2, identificado como “Inquieto”, en Quetzaltenango.

Además, en el mismo lugar fueron aprehendidos dos presuntos pandilleros del Barrio 18 y un menor fue remitido a la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Durante ese operativo, dos agentes de la PNC resultaron heridos, aunque se encuentran estables.

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También, el 13 de marzo fue detenido el presunto responsable de la muerte de un tatuador en la zona 8 de Mixco, identificado como “Nene”. Su captura ocurrió en la calzada Mateo Flores, zona 3 del mismo municipio.

Según las autoridades, el sospechoso pertenece a la Mara Salvatrucha.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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