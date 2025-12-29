Gobierno de Guatemala conmemora los 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz

En el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura se llevó a cabo este lunes 29 de diciembre el acto del Cambio de la Rosa de la Paz, con motivo del 29 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, los cuales se acordaron en 1996, luego de 36 años de conflicto armado interno.

En el acto estuvo presente el presidente Bernardo Arévalo, así como representantes de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), del Ministerio de Cultura y Deportes, y de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). También participaron representantes del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala e invitados especiales.

Durante su discurso, el presidente Bernardo Arévalo hizo una reflexión sobre el significado histórico y simbólico de esta fecha, recordando el fin del conflicto armado en Guatemala hace 29 años con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

Asimismo, el mandatario recordó la importancia de mantener la memoria histórica, con el objetivo de sanar las heridas del pasado y evitar que nuevamente se repitan “los errores” que sumieron al país en décadas de violencia, dolor y miedo.

“El 29 de diciembre de 1996 es una fecha que las y los guatemaltecos no debemos olvidar. Somos capaces de cambiar las cosas cuando dialogamos y pensamos juntos en el país que merecemos”, afirmó el mandatario.

Arévalo también resaltó la “resiliencia” del pueblo guatemalteco y el valor de la democracia, “construida a través del diálogo y las elecciones libres, en lugar de la represión y de las armas”.

“A pesar de los sufrimientos y las injusticias, las y los guatemaltecos hemos sabido aprovechar las oportunidades para transformar y mejorar nuestra vida colectiva. Nos falta mucho, muchísimo por hacer, pero aun en los momentos más oscuros hemos podido encontrar la luz que ilumina con optimismo nuestro futuro”, indicó.

El presidente también destacó que ceremonias como la del Cambio de la Rosa de la Paz son importantes para reflexionar sobre lo ocurrido en el país a lo largo de 36 años de conflicto.

“Una ceremonia como esta es propicia para reflexionar sobre lo que significó la guerra en nuestro país. Una guerra de casi cuatro décadas que desató terribles olas de violencia cruel e injustificada. Una guerra que destruyó tantas vidas y dejó cicatrices tan profundas en miles de familias y comunidades de todo el territorio nacional. Una guerra que inundó de dolor y de miedo a la sociedad guatemalteca”, indicó.

En este sentido, el presidente reconoció el trabajo que ha realizado la Fundación de Antropología Forense de Guatemala en la búsqueda de la verdad y de la justicia para las víctimas del conflicto armado interno.

“No es fácil para una sociedad lidiar con un trauma de esa magnitud, pero el trabajo de muchas personas y colectivos como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala es fundamental para que como sociedad y como familias podamos volver a ver ese pasado doloroso con pruebas concretas e irrefutables que nos acerquen a la verdad y a la justicia”, puntualizó el presidente.

El presidente destacó que es importante para los guatemaltecos no olvidar, no repetir y nunca más permitir “nunca más” que la violencia, el terror y la exclusión sean utilizadas nuevamente como medio para hacer política en Guatemala, e instó a la ciudadanía a aprender de nuestro pasado y aspirar a un país más justo.

200 mil víctimas y 40 mil desaparecidos por el conflicto

Por su parte, Fredy Peccerelli, director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), quien llevó a cabo el Cambio de la Rosa de la Paz, destacó la importancia de recordar no solo la paz, sino también a las más de 200 mil víctimas y más de 40 mil desaparecidos que dejó el conflicto armado en Guatemala.

También subrayó el dolor que aún persiste en las familias, especialmente en fechas simbólicas como esta, y destacó la necesidad de mecanismos estatales para continuar la búsqueda.

“Estas fechas que celebramos en familia es justo cuando sentimos más su ausencia. Es cuando más queremos y merecemos saber la verdad. Es cuando más debemos tener mecanismos y apoyo para seguirlos buscando. Desde su inicio, en 1997, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha estado comprometida a buscar el paradero de las víctimas desaparecidas en Guatemala”, aseguró Peccerelli, quien afirmó que este compromiso se basa en la confianza que los familiares de los desaparecidos han depositado en la fundación.

“Estas incansables familias jamás han perdido la esperanza de encontrarlos con vida. Aun en los 4 mil casos donde a través de la ciencia hemos logrado encontrar e identificar sus restos, las familias esperaban encontrarlos con vida hasta el momento que encontraron sus cuerpos. Y con la identificación, la verdad de lo que ocurrió”, indicó.

También destacó el apoyo y la confianza que los familiares de las víctimas y de los desaparecidos han recibido durante todo este tiempo de entidades como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), entre otras, así como de naciones cooperantes como los Países Bajos, Suecia y Estados Unidos, que han brindado apoyo a las víctimas y familiares de los desaparecidos.