Ley antilavado: Congreso comienza con la aprobación de los primeros artículos

El Congreso desarrolla una sesión este martes 2 de junio y en la agenda está prevista la aprobación de la ley antilavado.

Varios sectores han manifestado la urgencia de aprobar la referida ley, pues busca modernizar el sistema de prevención de ese delito y del financiamiento del terrorismo.

La urgencia de la aprobación radica en que Guatemala tendrá una evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el 2027.

La iniciativa para reformar la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos fue presentada por el presidente Bernardo Arévalo el 28 de julio del 2025, pero fue hasta el 24 de febrero del 2026 cuando obtuvo dictamen favorable.

Diputados han afirmado que, en sesiones de jefes de bloque, han discutido y consensuado las enmiendas propuestas, mientras sectores exigen que la norma cumpla con estándares internacionales para beneficio del país.

Los legisladores ya han comenzado con la aprobación de los primeros artículos de la ley antilavado

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