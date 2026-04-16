El aislamiento de Trump se agudiza a medida que se debilitan sus lazos con sus aliados de larga data

Estados Unidos ha aplicado una especie de silencio diplomático a muchos socios europeos, negándose a informarles sobre sus planes para el conflicto y el progreso de las negociaciones de paz, según afirman funcionarios del continente. Esto incluye excluir a gran parte de Europa de las consultas sobre su reciente decisión de imponer un bloqueo a los pocos barcos que Irán ha permitido navegar por el estrecho de Ormuz, y la decisión de Washington de dejar expirar la exención sobre el petróleo ruso. Estados Unidos no es el único que cada vez actúa más por su cuenta.

Se espera que el Reino Unido y Francia, que han provocado la ira de Trump por sus críticas a la guerra, celebren su propia conferencia el viernes para debatir medios pacíficos que permitan restablecer el libre tránsito por el estrecho. Mientras tanto, muchos aliados se han negado hasta ahora a participar en el bloqueo estadounidense. Y si bien los líderes estadounidenses y europeos no se comunican en privado, sí intercambian pullas públicamente. Tras las críticas del papa León XIV a la guerra en Irán, Trump arremetió contra el pontífice, calificándolo de "terrible para la política exterior".

Giorgia Meloni, la primera ministra italiana que cultivó una relación amistosa con el presidente estadounidense, calificó la diatriba de Trump contra el papa de "inaceptable" y suspendió el pacto de defensa de Italia con Israel, socio de Estados Unidos en la guerra, vigente desde hace dos décadas, citando únicamente "la situación actual". Las fisuras surgieron tras la votación de los húngaros el fin de semana para poner fin al mandato de 16 años del primer ministro Viktor Orbán, a pesar de la visita de campaña de última hora del vicepresidente estadounidense J. D. Vance.

La derrota se consideró un revés para Trump, quien durante mucho tiempo ha elogiado a Orbán —un estrecho aliado de Vladimir Putin y frecuente fuente de irritación para la Unión Europea— como uno de sus socios más cercanos en el continente. En conjunto, este cambio ha puesto de manifiesto los límites del singular estilo de liderazgo de Trump, que ha ignorado las coaliciones que los presidentes anteriores construyeron para contrarrestar a los adversarios y fomentar el poder blando estadounidense en el extranjero. Funcionarios europeos admiten en privado que es improbable que la ruptura sea permanente.

Las preocupaciones en materia de seguridad y energía les impiden contemplar una ruptura total con Washington, e incluso algunos coinciden en que el bloqueo de Trump podría ejercer la presión necesaria para impulsar un acuerdo que ponga fin a la guerra, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato. Aun así, será responsabilidad de Trump resolver la crisis que él mismo contribuyó a crear en Oriente Medio, y de la Armada estadounidense la posible intervención en la reapertura del estrecho, con el consiguiente riesgo para los militares estadounidenses. Esto tiene importantes implicaciones para un conflicto que ha desencadenado una crisis energética mundial y generado incertidumbre económica.

“El presidente Trump y la gente que lo rodea parecen no entender que el poder estadounidense se basa en la cooperación voluntaria de otros países para reducir los costos y las dificultades de cualquier cosa que intentemos hacer en el mundo”, dijo Kori Schake, exfuncionaria de la administración de George W. Bush que ahora trabaja en el American Enterprise Institute, de tendencia conservadora. En lugar de perseguir objetivos que redunden en el interés colectivo, "está imponiendo el coste de lo que beneficia a Estados Unidos e Israel a todos los demás en el mundo, y sin siquiera consultar a nadie", afirmó.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que Trump está decepcionado con los aliados europeos por impedir que las fuerzas estadounidenses utilicen sus bases para la campaña en Irán. “El presidente ha restaurado eficazmente la posición de Estados Unidos en el escenario mundial y ha fortalecido las relaciones en el extranjero, pero al mismo tiempo nunca permitirá que Estados Unidos sea tratado injustamente ni que los llamados 'aliados' se aprovechen de él”, dijo Kelly en un comunicado enviado por correo electrónico.

El rápido deterioro de las relaciones de Trump ha sido notable, incluso para un presidente conocido por su temperamento volátil y su rápida tendencia a deshacerse de sus aliados. Trump declaró al diario italiano Corriere della Sera que estaba "conmocionado" por Meloni y que ya no la consideraba "valiente". Esto supone un giro radical respecto a los elogios que le había dedicado anteriormente a la líder, a quien una vez describió como una "joven hermosa" que había "conquistado Europa". Hay indicios de que la estrategia de Trump también está generando inquietud entre los socios de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Arabia Saudita está presionando a Estados Unidos para que levante el bloqueo ante el temor de que Irán pueda atacar un estrecho del Mar Rojo, crucial para sus exportaciones de crudo, según The Wall Street Journal.

Sin duda, los países del Golfo que han estrechado lazos con la administración Trump afirman que es probable que la relación militar con Estados Unidos se profundice tras la guerra, según fuentes oficiales de Europa y la región. Sin embargo, aquellos países que dependen en gran medida de Estados Unidos para su seguridad también deberán reforzar su defensa tras el conflicto. Los últimos acontecimientos han profundizado las ya profundas divisiones entre Estados Unidos y sus socios en materia de comercio y seguridad, divisiones que se han ido gestando desde su regreso al poder.

Antagonizó a otras naciones al imponer aranceles generalizados a productos tanto de aliados como de adversarios, retirarse de instituciones internacionales y reprender a los líderes por tratar injustamente a Estados Unidos. También amenazó con debilitar a la Otán, calificando a la institución de 77 años de antigüedad como "obsoleta", y lanzó amenazas de acción militar contra la alianza para adquirir Groenlandia, el territorio semiautónomo danés. Incluso la decisión de Trump de lanzar ataques contra Irán junto con Israel en febrero se tomó sin la participación de países europeos en la misión.

Según una persona familiarizada con su forma de pensar, el episodio de Groenlandia impulsó a algunos funcionarios europeos a adoptar una postura más firme con Trump, después de haber adoptado inicialmente un enfoque más cauteloso durante los primeros meses de su segundo mandato. Trump está impulsando un enfoque aislacionista e intervencionista que no concuerda con el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, afirmó el exrepresentante republicano Carlos Curbelo. Los países que han optado por no colaborar con la vigilancia estadounidense del estrecho de Ormuz son víctimas de esa estrategia, añadió.

“Parece que finalmente estamos pagando las consecuencias de todo esto”, dijo. “Creo que él está aislado, y creo que el país está aislado”. Algunos aliados asiáticos han guardado silencio sobre la falta de consulta por parte de Washington, pero la situación sigue siendo complicada. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, no ha logrado comunicarse por teléfono con Trump desde el alto el fuego en Irán, pero sí habló por teléfono con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el 8 de abril.

El presidente Trump y la gente que lo rodea parecen no entender que el poder estadounidense se basa en la cooperación voluntaria de otros países.

Según algunos analistas, las acciones de Trump han envalentonado a China, brindándole así argumentos sólidos para fortalecer sus lazos con naciones occidentales como Canadá y Francia. Pekín ha advertido que el bloqueo estadounidense amenaza el comercio mundial y ha hecho un llamado a la calma y la moderación. "Los chinos creen que se benefician de ser un faro de estabilidad en un mundo muy volátil", afirmó Ryan Hass, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional y actualmente miembro de la Brookings Institution. "Tienen la sensación de que las tendencias les son favorables en este momento, por lo que no necesitan ceder ni hacer mucho para beneficiarse de las ventajas que les brindan las acciones del presidente Trump en el escenario mundial".

Mientras tanto, la interrupción del suministro energético provocada por la guerra está afectando a los aliados estadounidenses. La paralización, durante semanas, de la mayor parte de los cargamentos de petróleo y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz ha provocado escasez de combustible para cocinar en los países del sudeste asiático, cierres de emergencia y el cierre de al menos una refinería. Ahora, la decisión de Trump de imponer un bloqueo amenaza con agravar aún más la escasez de suministros para Japón, Filipinas, Corea del Sur e India.

El suministro de combustible para aviones, tanto civiles como militares, es motivo de especial preocupación, según indicaron funcionarios europeos. "Si yo fuera un país asiático que hubiera llegado a un acuerdo con Irán para pagar un peaje a cambio de recibir petróleo o cualquier otra cosa, estaría bastante molesta de que Trump ahora lo haya invalidado", dijo Rosemary Kelanic, de Defense Priorities, una organización no intervencionista de Washington. "Eso hace que Estados Unidos sea aún más directamente responsable de estos aumentos repentinos en los precios del petróleo".