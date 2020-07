“Esto no es un promo, es una celebración”: Arjona comparte el álbum “Blanco” en plataformas digitales y agrega dueto con Pablo Alborán

Ricardo Arjona y Pablo Alborán interpretan "El amor que me tenía". (Foto Prensa Libre: Metamorfosis/Pablo Alborán)

Después de haber lanzado de forma oficial el álbum Blanco el pasado 29 de mayo y de haber liberado todas las canciones de forma exclusiva en su sitio web y en su aplicación oficial por medio de una membresía, Arjona creó una dinámica que consistió en compartir un tema cada semana en las plataformas digitales.

Desde el lanzamiento del tema Hongos, el artista logró captar la atención de sus admiradores y con ello plasmó una conexión que, desde la publicación del tema El amor que me tenía, aumentó la interacción en sus redes sociales debido a la publicación de videoclips oficiales y testimoniales de cada canción, entre las que han figurado El blues de la notoriedad, Mamás de Moisés, Sobrevivirás, Tarot, El invisible, No es el momento, Ella baila sola y Batichica.

El miércoles 29 de julio, el cantautor guatemalteco se pronunció nuevamente en redes sociales y a través de un video de 3.35 minutos notificó a su comunidad sobre sus planes inmediatos en torno su reciente producción discográfica.

“31 de julio de hace un año (2019), mi cabeza dio un giro tremendo gracias a Dan Warner que se enamoró de la canción Hongos y me dijo que teníamos que ir por ese camino, que yo tenía que defender la esencia mía y que teníamos que hacer un sonido muy de los años 60, y que teníamos que irnos a Abbey Road, me emocionó mucho y arrancamos”, dijo Arjona al referirse al productor que falleció en septiembre de 2019 y que lo acompañó durante su trayectoria.

“Eso fue en julio del año pasado y en diciembre teníamos terminado Blanco y Negro”, agregó el cantautor guatemalteco.

La evolución del proyecto

“En enero y febrero buscamos cómplices, locos, descubrimos que no había, nos quedamos con los que éramos, improvisamos. Marzo, por ahí empezaron las noticias de este señor y entonces nos pusimos esto (mascarilla) y el mundo cambió, nos encerramos”, dijo Arjona al referirse a la pandemia del coronavirus la cual provocó el cambio de planes establecidos del artista guatemalteco.

“Entonces empezamos a defender las canciones una por una, me gustó porque yo sufría mucho el abandono de la gente en un disco de 14 canciones con todas las que no eran singles. La gente se quedaba con lo que sonaba en la radio. Este proyecto nos dio la oportunidad de defender prácticamente toda la atención y a un año, decidimos compartirlo con toda la gente, la primera parte de este proyecto Blanco. Ya lo compartimos con nuestra familia desde hace tres meses, pero ahora saldrá para todos lados”, agregó el músico quien anunció parte de lo que tiene preparado para sus admiradores en el mundo.

“Esto no es un promo de la salida del disco, es una celebración del tiempo que nos gastamos haciéndolo, de toda la locura que hemos hecho en medio de todo esto, la celebración de las coincidencias de la gente que participó haciendo covers de algunas de las canciones de Blanco, del posible cover que íbamos a hacer de Hongos con Pablo Alborán y que después se convirtió en un dueto de la canción El amor que me tenía que él cantó de manera fantástica”, afirmó Arjona.

El dueto con Pablo Alborán

Ricardo Arjona afirmó que algunas canciones de su nueva producción tuvieron un trato especial sin haberlo planificado y destacó la colaboración con el español Pablo Alborán.

“Le dije que él había hecho una mejor canción, hicimos una versión de piano en dos días. Yo hice un piano bastante malo y se lo mandé. Él me envió la misma noche cinco tracks con las armonías, la primera voz y demás. Al día siguiente teníamos prácticamente una versión. Me di cuenta de que mi piano era terrible, le pedí a Víctor Patrón que hiciera un piano nuevo. El piano me gustó mucho y quedó la versión. Y sin ningún otro afán más que emocionarnos y divertirnos, no sabíamos que íbamos a hacer con esto, si íbamos a ponerla en algún lado. Después resultó que a la gente le gustó mucho la canción y también la vamos a estrenar este 31 de julio junto con el lanzamiento de Blanco”, agregó el cantautor guatemalteco.

La respuesta del artista español fue inmediata y en sus redes sociales afirmó que trabajar con Arjona ha sido otra de sus metas alcanzadas.

“El 31 de julio se cumple otro de mis sueños”, fue el mensaje que compartió Alborán junto a un fragmento del dueto.

“Esto es de chismoso, estoy de hablador y estoy emocionado también. No ha sido fácil, pero ha sido muy divertido”, finalizó Arjona.

La conexión de Alborán con Guatemala

El artista español visitó el país por primera vez en marzo de 2018 y dio un show en la capital que formó parte de Prometo Tour, gira exitosa con la que recorrió Centroamérica.

Durante su estadía en el país, Alborán destacó la belleza de Antigua Guatemala y en sus redes sociales publicó fotografías de su visita al Mercado de Artesanías, el Parque Central, y el Cerro de la Cruz. Además, afirmó su admiración por la marimba.

En esa ocasión, Alborán conversó con Prensa Libre y dijo que le gustaba mucho la música de Guatemala. “Me gusta mucho lo que hace Gaby Moreno, ella es estupenda. Además, indiscutiblemente y no solo por ser el gran referente de ese país, Ricardo Arjona es uno de mis artistas favoritos”, confesó el artista español.