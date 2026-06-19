Guatemala arriesga su papel estratégico en la región ante EE. UU., advierten expertos

La cooperación militar entre Estados Unidos y Guatemala está en el centro del debate debido a las recientes declaraciones del secretario de Defensa de ese país, Pete Hegseth, sobre operaciones militares en territorio guatemalteco y en Ecuador, en el corto plazo, encaminadas al combate de estructuras narcoterroristas.

Hasta el momento, el presidente Bernardo Arévalo ha asegurado que la cooperación en materia militar con el país vecino es meramente en temas técnicos y de capacitación.

“Hemos sido claros en el tipo de solicitud de apoyo que hemos hecho alrededor de equipamiento, capacitación, entrenadores, consejeros, integración de sistemas de información de inteligencia, de manera que podamos trabajar muy efectivamente y como siempre lo hemos hecho, dentro del marco de la legislación vigente guatemalteca”, afirmó Arévalo el pasado lunes durante una conferencia de prensa.

En tanto, las negociaciones de Estados Unidos avanzan en la región. El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Valerio, declaró a medios de comunicación de su país, este miércoles, sobre las negociaciones que están llevando a cabo con Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas para el combate del narcotráfico y del crimen organizado.

A criterio de expertos en asuntos internacionales y de seguridad, de concretarse algún acuerdo “Guatemala podría perder mucho terreno” como socio estratégico y pondría en riesgo los avances alcanzados con Estados Unidos tanto a nivel militar como en otros aspectos, al no definir o tener una posición clara acerca de la colaboración militar conjunta con el país del norte.

Falta de liderazgo

El exvicecanciller e internacionalista Luis Fernando Andrade Falla plantea un panorama poco favorable, al considerar que Guatemala está perdiendo la oportunidad de consolidarse como un socio estratégico de Estados Unidos en la región. Esto, debido a la postura “ambigua” y a la “falta de liderazgo” del presidente Bernardo Arévalo en cuanto a dirigir la comunicación y los acercamientos con Washington, principalmente con Donald Trump, en asuntos importantes y coyunturales, no solo para Guatemala, sino también para toda la región.

“No se mira claridad, estrategia ni disposición. Y eso es por falta de liderazgo, de visión. Y de liderazgo y de visión no solo nacional sino regional", apunta Andrade y considera que el presidente Arévalo "ha aparentado tener una buena relación con Estados Unidos, que existe porque hay cooperación, pero hay cierto nivel político que hace que las cosas vayan más allá de lo que se está haciendo".

"Estamos a un año y medio que el presidente termine y no fue invitado a Miami – reunión del Escudo de las Américas – esas reuniones a nivel político se pueden aprovechar para muchas cosas en beneficio del país”, afirma el exvicecanciller.

Andrade Falla indica que el país debe ser un “líder regional” y las declaraciones del secretario de Guerra, la ubican en primer lugar en temas de cooperación y de ese papel "estratégico" que tiene para Estados Unidos, pero no logra concretarse debido a la falta de claridad política del presidente Bernardo Arévalo, quien asegura “no ejerce una comunicación directa” dentro de las negociaciones y la comunicación con Donald Trump, delegando los acercamientos al Ministerio de la Defensa en materia de cooperación militar.

“Hay una gran oportunidad de elevar los niveles de cooperación, de visualizar un rol de Guatemala a nivel regional en materia de coordinación en función de las amenazas compartidas”, aseguró.

Posición de Guatemala sobre Honduras

Andrade Falla explica que, aunque Guatemala cuenta con un gran peso histórico y geográfico, clave por tener frontera con México, no ha sabido aprovechar la oportunidad para liderar las políticas en la región. De esa cuenta, considera que, debido a las negociaciones que se están realizando, Honduras podría adelantarse a Guatemala, que podría quedar mal posicionada.

“Si Honduras acelera su proceso – de negociación con Estados Unidos – Guatemala quedaría como un país que efectivamente no está en la dinámica de hacer un esfuerzo extra”, asegura.

Por su parte, Óscar Morales, analista en asuntos jurídicos y de seguridad, considera que ya existen acuerdos bilaterales entre Guatemala y Estados Unidos, aunque estos no se hayan hecho públicos y de forma detallada. También indica que, en el caso de Honduras, Estados Unidos lo muestra como un ejemplo de que está expandiendo su presencia en la región y que debido a esta situación Guatemala “no puede quedarse atrás”.

“El caso de Honduras es un caso donde se ha manifestado claramente que los acuerdos van a ir y que van a resultar positivos. Estados Unidos está entrando en la región y está entrando por medio de una razón justificada, que es la lucha contra la corrupción y grupos criminales, y va a entrar en todos aquellos territorios que a ellos les convenga o que ellos crean, por motivos estratégicos, para su lucha contra estos crímenes”, afirma Morales.

En cuanto a los acuerdos alcanzados entre Guatemala y Estados Unidos, Morales considera que, sean cuales sean, el Ejecutivo debe hacerlos públicos para fortalecer la confianza entre ambas partes. Aunque es necesario mantener una buena relación con el socio del norte, afirma que tampoco se debe descuidar por parte del Gobierno el derecho de la ciudadanía de estar informada.

“Guatemala debe tener cuidado de no dañar las relaciones de cooperación con Estados Unidos, pero también debe tener claro que la ciudadanía merece conocer cuáles son los objetivos de esos esfuerzos, de esas colaboraciones y de los marcos de negociación que están teniendo ambos países”, asegura.

En cuanto al asunto de la soberanía, que ha sido citado en reiteradas ocasiones, Morales afirma que ese concepto debería ampliarse ante la realidad global que representan el narcotráfico y el crimen organizado.

“Creo que el tema de soberanía ya ha sido superado por los intercambios globalizados que hay en el mundo entero, principalmente ahora en materia de seguridad. El crimen organizado trasciende y afecta a otros territorios y es difícil que no se pueda combatir por el tema de la soberanía”, asegura.

Debe aclarar dudas

El exvicecanciller Luis Fernando Andrade Falla concluye que el presidente Bernardo Arévalo no puede continuar con una postura “ambigua” y poco clara en cuanto a los alcances de la colaboración bilateral con Estados Unidos.

“Exhorto al presidente Arévalo a que aclare en definitiva esta situación, que no puede permaneces ambigua. En las rondas, preguntan muchas cosas y en un minuto el – Arévalo – se hace el loco y no se aterriza en ciertos temas fundamentales y este tema el cual estamos abordando amerita una entrevista exclusiva y directa para aclarar a la opinión pública”, asegura Andrade Falla.