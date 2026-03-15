Chats de WhatsApp en celular incautado revelan supuesto plan de fuga de reo en Pavoncito

Un privado de libertad recluido en la cárcel de Pavoncito habría planificado escapar durante su próximo traslado a juzgados, según detectó el Sistema Penitenciario (SP).

La Unidad de Análisis de Información Penitenciaria y la Inspectoría General del Régimen Penitenciario identificaron el plan luego de localizar un teléfono celular con conversaciones en WhatsApp en las que se coordinaba la fuga.

“Calculalos. Que si está abierta la puerta se tira. A ver qué te dicen. Porque así nosotros abrimos. Vos te tenés que fugar, loco. Corriendo para que agarren a uno de ellos, que ellos sean la carnada”, se lee en uno de los mensajes.

De acuerdo con la Dirección General del Sistema Penitenciario, el reo pretendía evadir la custodia de los agentes durante una audiencia judicial.

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El celular fue entregado a las autoridades competentes para la investigación correspondiente.

Requisa en Renovación 1

El Ejército de Guatemala y fuerzas de seguridad efectuaron este fin de semana una requisa en la cárcel Renovación 1 para prevenir actividades ilícitas y reforzar los protocolos de seguridad.

En el marco del estado de Prevención, el Ejército de Guatemala y las fuerzas de seguridad civil coordinan una requisa en la prisión de Renovación 1. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala).

Durante el operativo se localizaron 52 teléfonos celulares, 10 audífonos, siete routers, 20 tarjetas sim, 11 cajetillas de cigarro, 10 hojas con números telefónicos para posibles extorsiones, ocho paquetes de presunta cocaína, ocho paquetes de posible marihuana, tres bocinas y cargadores para teléfono.

Además, las autoridades incautaron 10 objetos cortopunzantes, una barra metálica, una cámara de vigilancia, un proyector, un reflector de luz solar, tres armas de fuego, 199 cartuchos y siete tolvas.

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El Sistema Penitenciario informó que en el sector de aislamiento de contenedores, donde permanecen "El Lobo" y otros cabecillas de pandillas, no se localizaron ilícitos.

Por lo incautado durante el operativo, el SP interpuso denuncias penales contra los responsables de permitir el ingreso de objetos prohibidos.

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