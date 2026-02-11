Guatemala mejora un puesto en Índice de Percepción de Corrupción (pero se mantiene en posiciones bajas) y expertos abogan por reformas

La organización Transparencia Internacional publicó su informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2025, en el que se evalúa y clasifica a 182 países de todo el mundo según los niveles percibidos de corrupción en el sector público.

En la tabla publicada por la entidad internacional, Guatemala se ubica en el puesto 142, con una calificación de 26 puntos, un incremento de uno en comparación con el 2024, cuando sumó 25.

El IPC 2025 indica que, si bien 31 países han reducido “significativamente” sus niveles de corrupción desde el 2012, el resto no ha logrado abordar el problema y se ha estancado o incluso ha empeorado durante este período.

Ante el problema de corrupción que afecta a las naciones, la entidad señala que “la gente está pagando las consecuencias”, ya que este flagelo provoca que en estos países haya hospitales sin fondos suficientes, defensas contra inundaciones sin construir y otros factores que “arruinan las esperanzas y los sueños de los jóvenes”.

El informe también indica que, en los primeros tres puestos del IPC del año anterior, se encuentran Dinamarca, con 89 puntos; Finlandia, con 88, y Singapur, con 84.

Mejora la percepción por segundo año

Según el comisionado Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, esta mejora representa un avance significativo, ya que nunca se había dado la oportunidad de que el país subiera en el índice durante dos años consecutivos.

“Es el segundo año consecutivo que se logra una mejora, porque es la primera vez que sucede en la historia de Guatemala. Nunca antes el gobierno de Guatemala había mejorado dos años seguidos, lo quiero enfatizar porque además la tendencia mundial en tema de corrupción es empeorar los índices. Guatemala va contra esa tendencia”, afirma el comisionado.

Acciones implementadas

Según datos de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), durante los últimos dos años se han ejecutado una serie de acciones encaminadas a combatir la corrupción en el país, lo que también ha contribuido a mejorar la percepción internacional.

Durante este lapso, se implementaron 103 acciones visibles dirigidas al combate de la corrupción en el sector público, entre las que destaca la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción. También sobresalen la elaboración del código de ética del Organismo Ejecutivo, el acuerdo gubernativo sobre Proveedores Transparentes, más de 72 mil contratos con cláusula ética en la administración pública, el acompañamiento permanente a las gobernaciones, así como la implementación de portales para fiscalización y seguimiento en el manejo de fondos y obras de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), entre otras medidas.

También se presentó una serie de iniciativas legislativas enfocadas en el combate a la corrupción, como la ley antilavado, la ley de beneficiarios finales, la ley de protección de denunciantes y la ley de la Secretaría de Integridad Pública, actualmente en análisis en el Congreso.

Además, se resaltó la presentación de 400 denuncias de casos de corrupción detectados en entidades públicas, debidamente documentadas.

Crecimiento más significativo

Aunque en los últimos dos años Guatemala ha mostrado un balance positivo en el IPC, se esperaría un crecimiento más significativo, señala Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

“Obviamente hay que reconocer que es un avance que se está mejorando en términos de transparencia y que eso es positivo para el país. Sin embargo, para el esfuerzo que siempre se dijo desde el inicio con la Comisión contra la Corrupción, uno esperaría que los avances sean mucho más contundentes, por lo cual, es un llamado también a seguir fortaleciendo la transparencia, especialmente la digitalización de varios procesos, que es donde Guatemala todavía tiene rezagos importantes”, asegura.

Aunque el crecimiento es positivo, aún sigue siendo muy “modesto”, afirma Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, quien además destacó la importancia del incremento de la calificación de Guatemala frente a lo ocurrido durante los últimos tres gobiernos.

“Efectivamente, subimos de 25 a 26. Es una subida muy modesta de un punto. Lo positivo es que se revirtió la tendencia que traíamos en los últimos gobiernos, desde Otto Pérez Molina, pasando por Jimmy Morales, por Alejandro Giammattei, que el país venía en caída libre en ese indicador. Entonces, por lo menos desde que entra este gobierno -de Bernardo Arévalo- se detuvo la caída y ha ido en incremento subiendo un poco”, asegura.

Aspectos por mejorar

Aunque la mejora en el IPC es relevante, también lo es continuar con los esfuerzos necesarios para que Guatemala pueda seguir escalando posiciones en los próximos años. Entre los aspectos más importantes, destaca la implementación de leyes clave para el desarrollo, así como la digitalización de procesos institucionales, enfatiza Zapata.

“Cuando se habla de ministerios, como el de Comunicaciones, uno sabe que no es ni transparente ni previsible, especialmente cuando se quiere hablar de participación de empresas internacionales en la contratación de obra pública e infraestructura. Es importante la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para que haya mayor transparencia en los grandes proyectos de carretera y que podamos tener empresas internacionales cotizando en ese proceso. Pero, tal vez lo más importante, porque eso sí es transversal para todos los ministerios, es la digitalización. Necesitamos un gobierno 100% digital. Ese es un compromiso que quedó también en los acuerdos que se firmaron con Estados Unidos ante la firma del convenio para la eliminación de los aranceles”, afirma el director ejecutivo de Fundesa.

Por su parte, Marroquín considera que también es necesario un marco normativo, jurídico y legal que permita continuar implementando acciones de combate a la corrupción.

“Hay reformas pendientes, como la de la ley de lavado de dinero, que también influye en la percepción —de corrupción— del país. También sobre transparencia, lucha contra la corrupción, financiamiento político de campañas. Esto afecta mucho y no se ha logrado tener una buena reforma en estos aspectos que corresponden al Legislativo. También hay otras leyes como la de beneficiario final del Ejecutivo que sigue dormida”, asegura Marroquín, quien también considera necesarias reformas en aduanas, puertos y aeropuertos para garantizar un comercio transparente y libre de corrupción.

Elecciones de segundo grado pueden influir

Además de estos aspectos, Marroquín señala que los resultados de las elecciones de segundo grado que se celebrarán este año podrían influir en la percepción internacional sobre Guatemala en el 2026, especialmente en lo que respecta al Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Totalmente, siempre y cuando salga una elección con gente que garantice la independencia de esos órganos, que le haga las reformas internas que tenga que hacer, porque efectivamente son organismos muy opacos, poco transparentes. Recordemos que ni el Ministerio Público ni la fiscal general quiere dar a conocer siquiera su salario, o sea, el mensaje de opacidad que hay de esas instituciones es muy fuerte, y es una gran oportunidad para hacer esas reformas”, añade.

A criterio de Marroquín, si no se dan cambios en estas instituciones, siempre habrá “un frente de gente comprometida con la impunidad y la corrupción”.

En cuanto a los cambios en estas entidades, Zapata indica que el cambio de funcionarios es positivo, pero debe ir acompañado de la modernización y fortalecimiento de todo el aparato estatal de justicia.

“Es un primer paso, pero no es solo de cambiar a las personas. Se tienen que cambiar los sistemas y por eso la digitalización del sistema de justicia también es un tema crítico. Cuando vemos la forma en que se llevan los juicios en Guatemala y cómo llevan resmas de papel en las que se tienen que presentar los casos, eso denota un anacronismo que solo se ve en países subdesarrollados. Eso ya no es de un país desarrollado”, puntualiza.

Calificaciones de Guatemala dentro del IPC en los últimos años

Durante los últimos años Guatemala se han mantenido en el promedio de 20 a los 25 puntos dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, (IPC), de Transparencia Internacional. Los puntajes obtenidos por el país desde el 2011 al 2024 son los siguientes: