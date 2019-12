Julio Melgar, José José, Camilo Sesto y los otros más buscados en Google en 2019 por los guatemaltecos

Varios famosos fueron googleados en Guatemala durante el 2019. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El deceso de grandes personajes de la escena musical mundial, estrellas que arrasaron con galardones y luminarias que se consolidaron en plataformas streaming, fueron algunos sucesos que acapararon la atención de los guatemaltecos, quienes dejaron su registro en Google.

El motor de búsquedas más popular del mundo dio a conocer recientemente los segmentos de mayor interés en Guatemala, un país que estuvo marcado por el acontecer político y donde también figuraron algunos políticos nacionales.

En la faceta artística, los personajes más buscados en Google por los guatemaltecos fueron:

1. Julio Melgar

El salmista y pastor guatemalteco Julio Melgar, falleció el 19 de abril, después de luchar varios meses contra el cáncer, enfermedad que combatió desde 2017 cuando fue diagnosticado.

El cantante se alejó de los escenarios y evitó participar en diferentes eventos, conciertos y adoraciones. Sin embargo, muchos de sus seguidores, incluyendo cantantes como Jesús Adrián Romero, el grupo Miel San Marcos y la cantante Christine D’Clario, reconocieron la misión de Melgar y destacaron su legado.

2. Camilo Sesto

El cantante español Camilo Sesto falleció el 7 de septiembre, a los 72 años.

Reconocido por sus baladas románticas, Sesto ayudó a su país a figurar en una escena de canción melódica desde la década de 1970 y con temas como Algo de mí, Vivir así es morir de amor, El amor de mi vida, Quieres ser mi amante, y Perdóname, arrancó suspiros en sus múltiples conciertos y dejó plasmado el romanticismo en sus discos.

3. José José

Conocido también como “el príncipe de la canción”, el artista mexicano falleció el 28 de septiembre, a los 71 años en Florida, Estados Unidos.

Después de haber luchado contra un cáncer de páncreas, al que enfrentó con determinación y sin miedo, el referente de la canción romántica Latinoamericana José José, dejó uno de los legados musicales más importantes.

“El príncipe de la canción” privilegió a Guatemala con su talento y en varias ocasiones ofreció conciertos en diferentes recintos culturales. Además, seguidores alrededor del mundo le dijeron adiós después de más de una semana de conflictos familiares.

Después de su deceso su nombre sigue figurando debido a la polémica que han generado sus hijos José Joel, Marisol, y Sarita.

4. Legarda

Fue un reconocido intérprete de música urbana en Colombia, cuya fama la adquirió luego de su participación en el programa MasterChef Celebrity.

Falleció el 7 de febrero en un hospital de Medellín, Colombia, luego de haber sido víctima de un asalto a mano armada durante el cual resultó herido en la cabeza.

5. Billie Eilish

A sus 17 años, Billie Eilish es en la actualidad un fenómeno musical. En noviembre pasado, fue una de las sorpresas de los American Music Awards al ganar como artista nuevo del año y artista favorito de rock alternativo.

En su discurso de agradecimiento, además de expresar lo sorprendida que estaba por haber ganado, indicó que era un honor de estar al lado de varios artistas con los creció escuchándolos.

Hace unas semanas arrasó en los Apple Music Awards y se convirtió en artista del año, compositora del año y autora del álbum del año, en los primeros galardones que convoca la empresa tecnológica. Además, recientemente Spotify compartió un listado con lo más escuchado durante el año y ella alcanzó el segundo lugar gracias a su producción When we all fall asleep, ¿where do we go?, que logró más de 6 mil millones de reproducciones en todo el mundo, siendo el álbum más escuchado.

6. Paulo Londra

El argentino Paulo Londra visitó el país y el 23 de noviembre ofreció un concierto en Explanada Cardales de Cayalá.

Con su gira Homerun, el artista de 21 años interpretó éxitos como Por eso vine, Cuanto te besé, Tal vez y Adan y Eva.

7. Freddie Mercury

28 años después de su muerte, Freddie Mercury, el legado del artista británico continúa vigente en Guatemala y el mundo.

Conocido por haber sido el vocalista de Queen, banda que este año se presentó en la gala de los Óscar y qué, en julio de este año superó a Guns N´ Roses en YouTube gracias al video del emblemático tema Bohemian Rhapsody, pieza que superó los mil millones de reproducciones.

8. Rage Against the Machine

La banda estadounidense, fundada en 1991, sorprendió a sus fanáticos tras anunciar que retornaría a los escenarios.

Los grandes cárteles de festivales auguran que será de las agrupaciones que incendiarán los escenarios durante una serie de shows en 2020, cuya mayor atracción será en el Festival de Coachella en abril próximo.

9. Rosalía

Fue reconocida por la Academia de la Grabación de Estados Unidos en noviembre durante la 20 edición de los Latin Grammy, gala en la que la cantante española fue la favorita.

10. Celso Piña

Conocido en la escena musical como uno de los precursores de la cumbia, el compositor, arreglista y músico mexicano Celso Piña falleció el 21 de agosto, luego de haber sufrido un infarto.

Su cumbia dejó huella a Malacates Trébol Shop, banda con la que participó en múltiples ocasiones.

“El rebelde del acordeón”, fue condecorado en el país en 2016 durante una declaratoria de huelga en la Universidad de San Carlos.