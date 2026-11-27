Francisco Javier Hincapié Lorenzana, hijo de Marta Julia Lorenzana Cordón y nieto de Waldemar Lorenzana Lima, fue capturado el 19 de noviembre durante operativos antinarcóticos en Río Hondo, Zacapa, cinco días después de que el Gobierno anunciara el Estado de Sitio en ese departamento e Izabal.

Es el segundo hijo de la narcotraficante condenada en Estados Unidos. Javier Hincapié, no es el primero de su familia que es capturado, su hermano, Hans Broiner Lemus Lorenzana, fue detenido con cocaína en el 2013 y asesinado en el 2022, menos de tres meses después de que su madre fuera extraditada a Estados Unidos.

Al hijo de Marta Julia Lorenzana Cordón y del colombiano Francisco Javier Hincapié Guevara, le incautaron 11 armas de fuego, dos vehículos, ocho motocicletas sin placas, una cuatrimoto, nueve teléfonos celulares y cuatro radios portátiles.

También le decomisaron Q136 mil 903 y US$130 en efectivo, así como 20 cajas de cartón con cigarrillos y tres bolsas de nailon que contenían cajas del mismo producto.

De acuerdo con los registros del Organismo Judicial (OJ), Francisco Javier Hincapié Lorenzana, presunto integrante del clan de los Lorenzana, designado por Estados Unidos como organización terrorista, fue trasladado al Juzgado de Paz de Zacapa. Sin embargo, la jueza Mirza Maricela Méndez Gallardo ordenó su traslado al Hospital Privado Concepción, en ese departamento, donde quedó bajo custodia.

Los registros judiciales también señalan que el caso fue remitido al Juzgado Penal en Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala por el delito de defraudación en el orden fiscal en el ramo de tabaco.

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Su hermano fue asesinado 82 días después de la extradición de su madre

El 2 de marzo del 2022, Hans Broiner Lemus Lorenzana, de 26 años, fue asesinado junto con otras dos personas durante un ataque armado en la cantina Rancho Alegre, en el barrio El Centro, Huité, Zacapa.

El crimen ocurrió 82 días después de que su madre, Marta Julia Lorenzana Cordón, y su tío Haroldo Lorenzana Cordón fueran extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Un informe de la PNC, consignó como hipótesis un posible ajuste de cuentas con su primo, Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito.

La Policía también informó que Lemus Lorenzana tenía una orden de aprehensión por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.

El nieto de Waldemar Lorenzana Lima había sido detenido el 18 de junio del 2013, junto con otras cinco personas, en San Marcos, cuando transportaban 14 kilos de cocaína.

Cinco días después de su captura, un juzgado de Menores lo benefició con arresto domiciliario sin vigilancia policial y le impuso una medida socioeducativa.

Estado de Sitio Un capturado, diez armas de fuego y dinero incautados En Zacapa se realizaron allanamientos donde la PNC reporta la detención de Francisco “N”, de 22 años. Además, fueron decomisadas diez armas de fuego. https://t.co/d2OD0fQNaK — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 20, 2026

La madre cumple una condena de 33 años en Texas

Marta Julia Lorenzana Cordón permanece recluida en el Federal Medical Center (FMC) Carswell, un centro médico federal para mujeres ubicado en Fort Worth, Texas, Estados Unidos.

En marzo del 2024 fue condenada a 33 años de prisión, tras admitir haber traficado más de 27 mil kilos de cocaína y obtenido ganancias por US$27 millones. La justicia estadounidense ordenó que se le confiscarán los US$27 millones, unos Q 216 millones.

Los señalamientos de las autoridades estadounidenses contra Lorenzana Cordón se remontan a noviembre del 2012, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro la incluyó en su lista de narcotraficantes especialmente designados.

El 23 de julio del 2020, un gran jurado del Distrito de Columbia formuló una acusación en su contra. En abril del 2021 fue capturada en Guatemala y el 10 de diciembre de ese año fue extraditada junto con su hermano Haroldo.

#Actualización La aprehensión de Marta Julia Lorenzana Cordón se efectuó en el kilómetro 122 ruta al Atlántico. https://t.co/MOBvcVJdNY — MP de Guatemala (@MPguatemala) May 1, 2021

Según documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos desempeñaban funciones de dirección dentro de la organización de los Lorenzana.

Las investigaciones identificaron a Marta Julia como una de las encargadas de coordinar la logística de los cargamentos de cocaína procedentes de Colombia, que eran almacenados en Guatemala para su posterior traslado hacia México y Estados Unidos.

Marta Julia y Haroldo no han sido los únicos de la familia Lorenzana que fueron extraditados a EE. UU.

Las capturas y extradiciones de la familia Lorenzana

Waldemar Lorenzana Lima, alias el Patriarca, abuelo de Francisco Javier Hincapié Lorenzana y Hans Broiner Lemus Lorenzana, estableció su base de operaciones en Huité y Cabañas, Zacapa.

Según investigaciones estadounidenses, durante más de dos décadas coordinó el trasiego internacional de cocaína y mantuvo vínculos con el cartel de Sinaloa.

Lorenzana Lima fue capturado en abril del 2011 en El Jícaro, El Progreso, y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de cargos de narcotráfico en agosto del 2014.

En el 2020 fue condenado a 23 años de prisión y murió en el 2021, a los 81 años.

Cuatro de sus hijos también fueron extraditados a Estados Unidos. Waldemar y Eliu Lorenzana Cordón cumplen condenas de cadena perpetua en una prisión federal de alta seguridad en Victorville, California.

Marta Julia permanece recluida en Texas, mientras que Haroldo Lorenzana Cordón estaba pendiente de sentencia, según los registros consultados por Prensa Libre.

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Otro nieto fue capturado en Río Hondo

El 14 de abril del 2025, la PNC capturó en Río Hondo, Zacapa, a Steven Ovaldino Lorenzana, alias Chipi, otro de los nietos de Waldemar Lorenzana Lima.

El joven, de 29 años, es señalado por las autoridades estadounidenses de coordinar cargamentos de cocaína desde Guatemala hacia carteles mexicanos.

Las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostienen que la organización continuó sus actividades después de las capturas y extradiciones de sus principales cabecillas.

Según una acusación estadounidense, la estructura pasó a ser dirigida por Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, hijo de Haroldo Lorenzana Cordón y primo de Francisco Javier Hincapié Lorenzana.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta US$5 millones por información que condujera a la captura de Haroldito.

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Los Lorenzana, una organización terrorista extranjera

El 13 de noviembre del 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado.

Un día después, el Gobierno de Guatemala anunció un estado de sitio durante 30 días en Zacapa e Izabal, mediante el Decreto Gubernativo 8-2026.

La medida fue adoptada después de una serie de hechos violentos registrados en Zacapa, entre ellos los ataques armados del 27 de septiembre en Huité; el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz y de tres agentes de la PNC, el 6 de noviembre, en Río Hondo; y la masacre del 13 de noviembre en la aldea La Majada, entre cuyas víctimas figuraba un presunto lugarteniente de Haroldito.

Según registros de la PNC, Zacapa acumulaba 792 homicidios desde el 2019 hasta el 30 de octubre del 2026.

Además, cifras del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) muestran que los homicidios en ese departamento aumentaron 13.6% durante los primeros nueve meses del 2026, al pasar de 59 a 67 casos respecto del mismo período del 2025.