Del FRG al Partido Humanista: el anillo que rodea a Edmond Mulet

LOS GUATEMALTECOS DEBEN DE COMPRENDER QUE SU FALTA DE EDUCACION E INSTRUCCION LOS HACE SUMAMENTE VULNERABLES A LA CONDUCTA CORRRUPTA DE LOS CANDIDATOS A LOS PUESTOS POLITICOS. NO ES LO QUE USTEDES RECUERDAN DE UN CANDIDATO O LO QUE ELLOS TRAAN DE EMULAR, SINO LO QUE SON VERDADERAMENTE, ESTE EDMOND MULLET FUE PARTIDARIO SOLIDARIO DE LOS CRIMENES DE RIOS DE SANGRE MONTT, Y AHORA QUIERE APARECER ANTE LA OPINION PUBLICA, COMO UN CANDIDATO INDEPENDIENTE, QUE SOLO BUSCA EL BIENESTAR DEL PAIS. SI ESTO SES LO QUE CREEN ? ESTAN MUY EQUIVOCADOS, YA QUE EDMOND MULLET ESTA INTIMAMENTE LIGADO A LA ZURY RIOS, COMO OPARTE DEL COMPLOT DE EL NARCOPRESIODENTE DE LA REPUBLICA, EL NARCOPAYASO Y LO UNICO QUE BUSCAN ES CONFUNDIR A EL ELECTORADO CON UN SIN FIN DE MENTIRAS. EDMOND MULLET ES SIMPLEMENTE OTRO DE LOS CABALLOS DEL NARCOTRAFICO EN GUATEMALA, Y LO QUE BUSCA ES EL CONTINUISMO DE LA CORRUPCUION EL ROBO Y EL NARCOTRAFICO EN EL NARCOESTADO GUATEMALTECO. VEAN A MEXICO PUEB LO E INMAGINENSE QUE GUATEMALA ES MEXICO 80 ANOS ATRAS. NO SE DEJEN LLEVAR POR SUS ERRONEOS SENTIMIENTOS Y VOTEN A CONCIENCIA. NO A LA CORRUPCION, EL LADRONISMO Y EL NARCOTRAFICO EN EL PAIS. SON TUS HIJOS Y TU FAMILIA LOS QUE HAN DE SIFRIR POR TU VOTO, EN LAS PROXIMAS GENERACIONES.