Conciertos en Guatemala 2026: los shows programados de octubre a diciembre

El último trimestre del año se acerca y, con él, una cartelera musical donde diferentes giras y conciertos llegarán al país. La agenda reúne las presentaciones programadas en el Parque de la Industria, Fórum Majadas, Explanada 5, Ciudad Cayalá y el Estadio Cementos Progreso.

Desde el pop romántico y la música urbana, hasta el rock y la electrónica, estos son todos los eventos confirmados que llenarán de voces y melodías los escenarios de Guatemala durante octubre, noviembre y diciembre:

Octubre

El Cuarteto de Nos

La banda uruguaya regresa a Guatemala como parte de su Tour Puertas, con el que continúa su recorrido por distintos escenarios y presenta canciones de su trayectoria dentro del rock alternativo.

Fecha: 1 de octubre de 2026

Hora: 20 horas

20 horas Ubicación: Parque de la Industria (8.ª calle, 2-33, zona 9, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: General Q525 / VIP Q675

Ricardo Montaner

El cantautor llega a Guatemala con su gira El Último Regreso World Tour 2026, con la que retoma sus presentaciones ante el público.

Fecha: 2 de octubre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Fórum Majadas (27 avenida, 6-40, zona 11, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Mesa Oro Q790 / Mesa Platinum Q1,140 / Mesa Black Q1,590

Pablo Alborán

El cantante español regresa al país con Global Tour KM0, una gira que conmemora sus primeros 15 años de trayectoria artística.

Fecha: 3 de octubre de 2026

Hora: 20.30 horas

Ubicación: Fórum Majadas (27 avenida, 6-40, zona 11, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: General de Pie Q460 / Gold Q570 / Diamante Q725 / Super Fan Q1,100

Infected Mushroom

El dúo de música electrónica celebrará tres décadas de trayectoria con el IM30 World Tour, una gira que conmemora sus años redefiniendo el psytrance.

Fecha: 9 de octubre de 2026

Hora: 18 horas

Ubicación: Concha Acústica, Parque de la Industria (8.ª calle, 2-33, zona 9, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Dancefloor Q465 / Dancefloor Doble Q410 c/u (Q820)

The Rasmus

La agrupación finlandesa llega con su Weirdo Tour 2026, una gira que incluye canciones que han marcado su trayectoria en el rock alternativo.

Fecha: 14 de octubre de 2026

Hora: 21 horas

Ubicación: Concha Acústica, Parque de la Industria (8.ª calle, 2-33, zona 9, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Early Bird Q490

Humbe

El cantante mexicano presentará en Guatemala su Dueño del Cielo Tour, con el que recorrerá distintos escenarios durante 2026.

Fecha: 15 de octubre de 2026

Hora: 21 horas

Ubicación: Explanada 5 Guatemala, antiguo Estadio del Ejército (12 avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Preferencia de Pie Q490 / Sillas Black Q610 / Early Entry Q225 (para la localidad VIP de Pie) / VIP de Pie Q710 / Sillas Amex Q990

Manuel Medrano

El cantautor colombiano llega con su Superior Tour, presentación que forma parte de su recorrido por distintos escenarios de Latinoamérica.

Fecha: 15 de octubre de 2026

Hora: 21 horas

Ubicación: Concha Acústica, Parque de la Industria (8.ª calle, 2-33, zona 9, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Zona Fan Q405 / Zona Amex Q610

TINI

La cantante argentina llegará con Futttura, espectáculo con el que recorre distintas etapas de su carrera y su discografía.

Fecha: 16 de octubre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Explanada 5 Guatemala, antiguo Estadio del Ejército (12 avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Gradas Q490 / Sillas VIP Q715 / Sillas Oro Q940 / Sillas Platinum Q1165 / Sillas Black Q1,490

Cultura Profética

La agrupación puertorriqueña de reggae regresa al país como parte de su Tour 2026.

Fecha: 22 de octubre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Fórum Majadas (27 avenida, 6-40, zona 11, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Fan Zone Q590 / Mesas Platinum Q815 / Mesas Black Q1,140

Beéle

El cantante colombiano llega a Explanada 5 con Borondo: Detone y Abandone Tour, una gira que combina sonidos urbanos y caribeños.

Fecha: 24 de octubre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Explanada 5 Guatemala, antiguo Estadio del Ejército (12 avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5, Ciudad de Guatemala)

Entrada cargo por servicio: Fan Zone Q690 / Mesas Platinum Q1,040 / Mesas Black Q1,390

De La Rose

La cantante puertorriqueña llega por primera vez a Guatemala como parte de su gira Tu Vaquerita Reggaetonera Latam Tour, con una presentación dedicada a la música urbana.

Fecha: 29 de octubre de 2026

Hora: 21 horas

Ubicación: Concha Acústica, Parque de la Industria (8.ª calle, 2-33, zona 9, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Fan Q415 / Ultra Fan Q650

Trueno

El rapero argentino llega a Guatemala con su TURR4ZO World Tour, con una propuesta que combina el hip hop y música urbana y presenta parte de su producción más reciente.

Fecha: 30 de octubre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Fórum Majadas (27 avenida, 6-40, zona 11, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: General Q490 / Fan Zone Q915

Noviembre

Chayanne

El cantante puertorriqueño regresa a Guatemala como parte del cierre de su Bailemos Otra vez Tour 2026, que reúne canciones de distintas etapas de su extensa trayectoria en el pop latino.

Fecha: 5 de noviembre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Explanada 5 Guatemala, antiguo Estadio del Ejército (12 avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Mesas de Oro Q1,050 / Mesas Platinum Q1,290 / Mesas Black Q1,640 / Mesas Amex Q1,990

Boris Brejcha

El DJ y productor alemán llega con su propuesta de high-tech minimal, un sonido que ha utilizado para construir una identidad propia dentro de la música electrónica.

Fecha: 6 de noviembre de 2026

Hora: 21 horas

Ubicación: Parque de la Industria (8.ª calle, 2-33, zona 9, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Dance Floor Q650 / 3AM Lounge Q1,120

Martin Garrix

El DJ neerlandés hará una parada en Guatemala como parte de su recorrido de 2026, en una presentación vinculada a la celebración de una década de evolución de su propuesta musical.

Fecha: 13 de noviembre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Explanada 5 Guatemala, antiguo Estadio del Ejército (12 avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Dancefloor Q790 / VIP Q1,110 / Lounge Q1,740

TIMØ

El grupo colombiano lleva a Guatemala su mezcla de pop y sonidos urbanos, con un repertorio construido alrededor de canciones sobre relaciones, juventud y experiencias cotidianas.

Fecha: 14 de noviembre de 2026

Hora: 21 horas

Ubicación: Ciudad Cayalá, zona 16, Ciudad de Guatemala

Entrada con cargo por servicio: Fan (de pie) Q482 / Mesas Amex Q600 / Mesas Amex M&G Q805

Cazzu

La argentina llega a Guatemala con su propuesta de música urbana como parte de Latinaje, proyecto con el que explora diversos sonidos de la música latinoamericana.

Fecha: 14 de noviembre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Jardín del Gigante, Ciudad de Cayalá, zona 16, Ciudad de Guatemala

Entrada con cargo por servicio: Zona Fan Q835 / Zona Amex Q605

Milo J

El cantante argentino llega con una propuesta que transita entre el rap, el hip hop y otros sonidos urbanos, elementos presentes en la evolución de su carrera.

Fecha: 19 de noviembre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Explanada 5 Guatemala, antiguo Estadio del Ejército (12 avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Referencia de Pie Q470 / Ultra Fan de Pie Q830 / Mesas Amex (izquierda y derecha) Q1,070

Omar Courtz

El artista puertorriqueño forma parte de la cartelera de noviembre con una propuesta vinculada al reguetón y los sonidos urbanos que caracterizan a la nueva generación de artistas del género.

Fecha: 20 de noviembre

Hora: 20 horas

Ubicación: Explanada 5 Guatemala, antiguo Estadio del Ejército (12 avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Preferencia de Pie Q490 / Ultra Fan de Pie Q830 / Mesas Amex (izquierda y derecha) Q1,190

Hot Latin Fest

El evento reunirá en un mismo escenario a Malacates Trébol Shop, Unotopic y Ángel López, con una cartelera que combina pop, rock y sonidos latinos.

Fecha: 21 de noviembre de 2026

Hora: 18 horas

Ubicación: Fórum Majadas (27 avenida, 6-40, zona 11, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: VIP de Pie Q255 / VIP Mesas Q365

Alejandro Sanz

El cantautor español regresa a Guatemala con canciones de distintas etapas de su carrera y de su más reciente álbum ¿Y ahora qué +?.

Fecha: 21 de noviembre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Explanada 5 Guatemala, antiguo Estadio del Ejército (12 avenida y Calle Mariscal Cruz, zona 5, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: Gradas Q470 / Sillas Oro Q830 / Sillas Platinum Q1,070 / Sillas Black Q1,310 / Sillas Amex Q1,670

Diciembre

Mon Laferte

La cantante chilena-mexicana llega con Femme Fatale Tour, la gira que acompaña su más reciente etapa musical y que da nombre a su espectáculo.

Fecha: 3 de diciembre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Fórum Majadas (27 avenida, 6-40, zona 11, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: General de Pie Q865 / VIP de Pie Q1,065 / Sillas Femme Fatale Q1,400

Los Tigres del Norte

La agrupación mexicana cierra la agenda de conciertos del año en Guatemala con un repertorio que reúne décadas de trayectoria dentro de la música norteña y regional mexicana.

Fecha: 19 de diciembre de 2026

Hora: 20 horas

Ubicación: Estadio Cementos Progreso (15 avenida, 28-00, zona 6, Ciudad de Guatemala)

Entrada con cargo por servicio: General Q290 / Preferencia Q715 / Tribuna Q715 / Platea Q1,040 / Mesas Platinum Q1,165 / Mesas Black Q1,590

Esta agenda incluye los conciertos y eventos musicales confirmados para octubre, noviembre y diciembre del 2026. Los eventos que ya registran localidades agotadas no fueron incluidos en el artículo. Las fechas, horarios y precios pueden estar sujetos a cambios por parte de los organizadores y las empresas encargadas de la venta de entradas.